Gladbach - BVB: Wenn das Bundesliga-Topspiel beinahe zur Nebensache wird

Debatte über eine mögliche Absage aufgrund des Coronavirus. Protest-Ankündigungen der Ultras. Das Duell Gladbach gegen den BVB trotzt den äußeren Einflüssen.

Mönchengladbach - Selten wurde wohl ein Fußballspiel so sehr von äußeren Einflüssen im Vorfeld so eingenommen wie das Topspiel in der Bundesliga am Samstag. Lange hatte Stadt Mönchengladbach und die NRW-Regierung über eine mögliche Absage der Partie Gladbach gegen den BVB debattiert, letztlich aber grünes Licht gegeben.

Hinzu kommen die Protest-Ankündigungen der Ultras. Spielunterbrechungen im Borussia Park sind am Samstag (18.30 Uhr/im Live-Ticker und live im TV) vorprogrammiert. Dabei liefert der sportliche Aspekt beim Duell des Tabellen-Vierten gegen den -Dritten doch Brisanz genug. Im Kontrast zu den Plakaten stehen die Choreografien der BVB-Fans, die weitere Aktionen in der laufenden Saison angekündigt haben.

BVB-Trainer Lucien Favre kann personell beinahe aus dem Vollen schöpfen, wie wa.de* berichtet. Somit hat der Schweizer die Qual der Wahl bei der vermeintlich bestmöglichen Aufstellung des BVB.

