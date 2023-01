Tränen-Szene nach EM-Sieg 2021 bleibt unvergessen: Italien-Legende Vialli stirbt im Alter von 58 Jahren

Von: Andreas Knobloch

Gianluca Vialli ist gestorben. Er gewann 2021 noch die EM mit Italien als Teil des Trainerstabs. © IMAGO/www.imagephotoagency.it

Gianluca Vialli ist tot. Die italienische Fußball-Legende starb im Alter von nur 58 Jahren. Vor einigen Jahren wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert.

Rom - Der italienische Fußball trauert um den früheren Nationalspieler Gianluca Vialli. Der ehemalige Stürmer starb am Freitag im Alter von 58 Jahren, wie die Familie in einer Mitteilung bekannt gab. Vialli war zuletzt Delegationsleiter der Nationalmannschaft und damit Assistent von Nationaltrainer Robert Mancini. Mitte Dezember hatte er bekannt gegeben, seine Aufgaben im Verband wegen einer Krebsbehandlung vorerst ruhen zu lassen.

Trauer um Fußball-Legende Gianluca Vialli - Verband findet emotionale Worte

Bei Vialli war vor einigen Jahren Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden. Nachdem der einstige Stürmer von seiner Bauchspeicheldrüsen-Krebserkrankung genesen war, kämpfte er in den vergangenen Wochen erneut mit einem Tumor. Der Ex-Profi gewann zuletzt als Mitglied des Stabs 2021 den EM-Titel mit Italien. Als Spieler kickte er früher für US Cremonese, Sampdoria Genua, Juventus Turin und den FC Chelsea. Zwischen 1985 und 1992 lief er 59 Mal für die Nationalmannschaft Italiens auf und schoss 16 Tore.

„Ich bin zutiefst traurig“, sagte der Chef des italienischen Fußballverbandes (FIGC), Gabriele Gravina, in einer Mitteilung am Freitag. „Ich habe bis zuletzt gehofft, dass er ein weiteres Wunder vollbringen könnte. Doch mich tröstet die Gewissheit, dass das, was er für den italienischen Fußball und das blaue Trikot getan hat, nie vergessen sein wird“, ergänzte der Verbandspräsident. Am kommenden Spieltag hat die FIGC eine Schweigeminute vor allen Spielen der Serie A angeordnet.

Unvergessene Szene zwischen Vialli und Robert Mancini nach EM-Sieg in London

Unvergessen bleibt wohl die Tränen-Szene nach dem gewonnenen EM-Finale 2021 mit seinem Freund Roberto Mancini. Der italienische Bundestrainer stürmte schon in seiner aktiven Zeit neben Vialli und die beiden verbindet eine tiefe Freundschaft.

Auch Ex-Verein FC Chelsea äußerte sich zum Tod seines ehemaligen Spielers. „Du wirst von so vielen vermisst werden. Eine Legende bei uns und für den ganzen Fußball. Ruhe in Frieden, Gianluca Vialli“, schreibt der englische Erstligist auf seinem Twitter-Kanal. Der italienische Verein US Cremonese postete ein Highlight-Video von damals mit Locken gesegneten Vialli. Beim kleinen Verein aus der Lombardei machte Vialli auf sich aufmerksam und wechselte schließlich zu Sampdoria. Weggefährten äußern ihre Trauer zum Tod der Fußball-Legende. Vialli wird für immer mit dem Weltfußball verbunden bleiben. (ank mit dpa und SID)