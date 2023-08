BVB-Transfer-News im Live-Ticker: Aktueller Stand bei Berisha, Bella-Kotchap, Meunier und Hazard

Von: Alexander Kaindl, Johannes Skiba

Was passiert bei Borussia Dortmund noch auf dem Transfermarkt? Wir verfolgen die aktuellsten Gerüchte hier in unserem Live-Ticker.

Update vom 29. August, 17.54 Uhr: Es sind die finalen Tage der Transferperiode, bis zum 1. September darf noch gewechselt werden. Traditionell zählt diese Phase mit zu den spannendsten der Saison. Was passiert bis Freitagabend noch bei Borussia Dortmund?

Zuletzt wurden Mergim Berisha (FC Augsburg) und Yussuf Poulsen (RB Leipzig) als mögliche Zugänge beim BVB gehandelt, schließlich wird Sébastien Haller im Januar wegen des Afrika-Cups einige Spiele verpassen. Inzwischen taucht auch der Name Ermedin Demirovic (ebenfalls Augsburg) immer wieder in Zusammenhang mit dem BVB auf.

Auch für die Abwehr soll noch Verstärkung kommen, immer wieder tauchte in diesem Zusammenhang der Name Armel Bella-Kotchap auf. Der deutsche Nationalspieler könnte nun wieder heiß werden, da der FC Bayern München – großer BVB-Konkurrent im Werben um den ehemaligen Bochumer – inzwischen wohl andere Transfer-Ziele als Pavard-Ersatz im Auge hat.

Meunier und Hazard auf Dortmunder Streichliste

Als mögliche BVB-Alternative für die Defensive galt lange auch Stuttgarts Josha Vagnoman. Der fällt aber weiterhin verletzt aus, die Spur ist längst erkaltet.

Und wer geht noch? Thomas Meunier und Thorgan Hazard gelten als Wechsel-Kandidaten, nach aktuellem Stand (29. August, 18 Uhr) ist aber noch keine Einigung mit einem neuen Verein in Sicht. Nach kicker-Informationen stehen die Chancen, dass die beiden Belgier schon bald nicht mehr auf der Dortmunder Gehaltsliste stehen, momentan nicht gut. Beide bleiben nach jetzigem Stand beim BVB.

Wie sieht der Kader von BVB-Trainer Edin Terzic in der kommenden Woche aus? © Kirchner-Media / Imago

Erstmeldung vom 28. August, 15.53 Uhr: Dortmund – Für viele Vereine wird es wenige Tage vor dem Ende der Transferperiode am Freitag (1. September) nochmal richtig spannend. Borussia Dortmund ist einer der Klubs, bei dem es noch ein wenig Bewegung im Kader geben könnte. Die Sturmzentrale soll verstärkt werden. In der Gerüchteküche werden verschiedene Namen gehandelt, die für einen Wechsel infrage kommen könnten.

Bundesliga-Stürmer Berisha und Poulsen im Visier von Borussia Dortmund

Mit Mergim Berisha vom FC Augsburg steht angeblich sogar ein deutscher Nationalspieler auf der Liste von Borussia Dortmund. Das verriet Transferexperte Florian Plettenberg bei Sky. In einem Nebensatz sprach der Reporter außerdem über einen weiteren Bundesliga-Profi, der offenbar mit dem BVB in Verbindung steht: „Sie waren auf jeden Fall an Poulsen interessiert, von Leipzig.“ Das berichtete zuvor Sky-Reporter Philipp Hinze.

Allerdings scheint ein Transfer nicht sehr wahrscheinlich, wie es heißt. Der Vertrag des Dänen Yussuf Poulsen läuft im nächsten Sommer aus. Laut Sport1 ist auch eine baldige Vertragsverlängerung in Leipzig möglich. Die Dortmunder benötigen jedoch spätestens für den Januar einen nahezu gleichwertigen Ersatz für Sébastien Haller, der dann mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup weilen wird.

Mateta, Poulsen und Lukaku sind für den BVB interessant. © imago Montage

Auch Mateta und Lukaku Kandidaten beim BVB

Auch der ehemalige Bundesliga-Stürmer Jean-Philippe Mateta von Crystal Palace ist ein Wechsel-Aspirant für Borussia Dortmund. Das berichtete die Bild. Der frühere Mainzer spielt beim Premier-League-Klub keine große Rolle mehr und wurde an den ersten drei Spieltagen nur einmal eingewechselt. Während seiner Zeit in der Bundesliga bewies der Franzose aber, dass er ein erfolgreicher Torjäger sein kann. Mateta ist offenbar weiter im Rennen. Es könnte aber noch wesentlich spektakulärer kommen.

Denn wie die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport schreibt, könnte Borussia Dortmund der AS Rom auf den letzten Metern vor einem Transfer von Romelu Lukaku dazwischenfunken. Der BVB scheint an einer Leihe des Angreifers des FC Chelsea interessiert zu sein. Allerdings soll sich der 30-Jährige bereits auf dem Weg in die italienische Hauptstadt befinden, um dort seinen Vertrag zu unterschreiben, sodass die Stürmersuche der Schwarz-Gelben bis zum letzten Transfertag andauern könnte. (jsk)