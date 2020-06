BVB gegen Hertha BSC im Live-Ticker: Alle Infos zum Bundesliga-Topspiel

Borussia Dortmund empfängt am Samstagabend Hertha BSC zum Bundesliga-Topspiel. Alle Informationen zu Live-Ticker und Übertragung live im TV und Live-Stream.

Dortmund - Die deutsche Meisterschaft ist wohl entschieden. Dementsprechend hat Borussia Dortmund ein neues Saisonziel formuliert. Die Qualifikation für die Champions League ist Pflicht. Vier Punkte beträgt der Abstand des BVB auf den fünften Tabellenplatz der Bundesliga. Alles andere als Rang zwei am Ende der Saison wäre wohl dennoch eine Enttäuschung.

Um diesen zu festigen, will der BVB am Samstag gegen Hertha BSC (18.30 Uhr/live im TV und Live-Stream*) die nächsten drei Punkte einfahren. Das allerdings ohne Abwehrchef Mats Hummels. Trainer Lucien Favre steht mit Blick auf seine voraussichtliche Aufstellung des BVB gegen Hertha BSC* vor einem kleinen Rätsel, zumal die Alternativen in der Defensive fehlen.

