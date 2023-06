DFB-Pokal-Auslosung: SGE muss nach Leipzig – FC Bayern trifft auf Traditionsverein

Von: Florian Schimak

Teilen

Am Sonntagabend wurde die 1. Runde im DFB-Pokal ausgelost. Dort kommt es gleich zu packenden Duellen. Die Auslosung im Ticker zum Nachlesen.

Auslosung der 1. Runde im DFB-Pokal

64 Mannschaften warteten am Sonntagabend darauf, von Losfee Sarah Vogel gezogen zu werden

warteten am Sonntagabend darauf, von Losfee gezogen zu werden Spannende Partien: FC Bayern muss in den Westen – Eintracht Frankfurt reist nach Leipzig

Update vom 18. Juni, 17.49 Uhr: Spannende und durchaus tolle Partie ergab die Auslosung der 1. Runde im DFB-Pokal. Der FC Bayern reist in den Westen und trifft dort auf Preußen Münster. Eintracht Frankfurt muss nach Leipzig, allerdings nicht zu RB, sondern trifft dort auf Lok. Der BVB muss gegen Schott Mainz ran. Zudem gibt es einige brisante Lokal-Derbys.

1. Runde DFB-Pokal: Die Partien im Überblick

FC 08 Homburg SV Darmstadt 98 Hallescher FC SpVgg Greuther Fürth SV Sandhausen Hannover 96 VfL Osnabrück 1. FC Köln SV Atlas Delmenhorst FC St. Pauli FV Illertissen Fortuna Düsseldorf Makkabi Berlin VfL Wolfsburg FC Rot-Weiß Koblenz 1. FC Kaiserslautern SpVgg Unterhaching FC Augsburg Rostocker FC 1. FC Heidenheim SC Preußen Münster FC Bayern München SSV Jahn Regensburg 1. FC Magdeburg Energie Cottbus SC Paderborn FC Oberneuland 1. FC Nürnberg VfB Lübeck TSG Hoffenheim TSG Balingen VfB Stuttgart TSV Schott Mainz Borussia Dortmund Rot-Weiß Essen Hamburger SV SV Elversberg Mainz 05 1. FC Lok Leipzig Eintracht Frankfurt FC Astoria Walldorf Union Berlin FC Viktoria Köln SV Werder Bremen FSV Frankfurt FC Hansa Rostock SV Wehen-Wiesbaden RB Leipzig FC Teutonia Ottensen Bayern Leverkusen FC Carl-Zeiss Jena Hertha BSC 1. FC Saarbrücken Karlsruher SC FC Gütsersloh Holstein Kiel SV Oberachern SC Freiburg TuS Bersenbrück Borussia Mönchengladbach Arminia Bielefeld VfL Bochum Eintracht Braunschweig FC Schalke 04

Update vom 18. Juni, 17.24 Uhr: Jetzt geht‘s los! Die 1. Runde im DFB-Pokal wird ausgelost!

Update vom 18. Juni, 17.19 Uhr: Nun wird die Losfee Sarah Vogel vorgestellt. Die junge Stabhochspringerin gewann 2021 die Junioren-WM und tritt nun in einer auffällig blauen Hose und einer weißen Bluse zu den Bällen, in denen die Lose versteckt sind. Übrigens: Vogel ist Eintracht-Fan.

Update vom 18. Juni, 17.13 Uhr: Bevor es mit der Auslosung losgeht, steht natürlich erstmal die Nationalmannschaft im Mittelpunkt. Dabei werden im ZDF Bilder von der DFB-PK am Sonntagmittag mit Rudi Völler gezeigt.

Update vom 18. Juni, 17.10 Uhr: So, gleich wissen wir Bescheid, wer gegen wen in der 1. Runde im DFB-Pokal spielt. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund beginnt jetzt gleich die Auslosung.

Update vom 18. Juni, 16.40 Uhr: In einer halben Stunden geht‘s los, dann startet der Übertragung im ZDF. Die 1. Runde wird im Übrigen zwischen dem 11. und 14. August ausgespielt. Die Partie des FC Bayern und die von Titelverteidiger RB Leipzig wird aber später stattfinden, da beide Teams am 12. August den DFL-Supercup austragen.

Das sind die Rekordtransfers bei Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Wen bekommt der FC Bayern?

München – Am Sonntagabend ist es so weit: Die 1. Runde im DFB-Pokal wird ausgelost!

1. Bundesliga

1. FC Köln, FSV Mainz 05, Union Berlin, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Bayern München, RB Leipzig, SC Freiburg, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Werder Bremen, FC Schalke 04, Hertha BSC

2. Bundesliga

1. FC Heidenheim, 1. FC Magdeburg, 1. FC Nürnberg, 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hannover 96, Hansa Rostock, Holstein Kiel, Karlsruher SC, SC Paderborn, SpVgg Greuther Fürth, SV Darmstadt 98, Jahn Regensburg, SV Sandhausen

3. Liga

SV Elversberg (Meister), VfL Osnabrück, SV Wehen Wiesbaden, 1. FC Saarbrücken (alle über die Endplatzierung), Hallescher FC, Viktoria Köln, Rot-Weiss Essen

Am Sonntagabend wird die 1. Runde im DFB-Pokal ausgelost. Dort kann es gleich zu packenden Duellen kommen. Die Auslosung im Live-Ticker. © Imago / MaBoSport / imagebroker

DFB-Pokal-Auslosung heute live: Eintracht droht Hammer-Los - Wer muss gegen FC Bayern ran?

Insgesamt 64 Team warten darauf, auf wen sie zum Auftakt im DFB-Pokal treffen werden. Alls 36 Bundesligisten sind automatisch qualifiziert - insgesamt sieben Amatreurvereine warten auf das große Los.

TuS Bersenbrück, FC Oberneuland, Makkabi Berlin, SV Oberachern, Rostocker FC, FC Gütersloh und Schott Mainz könnten auf den FC Bayern, den BVB oder Eintracht Frankfurt treffen. Wer wird‘s? Ab 17.10 Uhr wissen wir es, dann beginnt nämlich sie Auslosung.

Als Losfee fungiert dieses Mal die Stabhochspringerin Sarah Vogel. Geleitet wird die ganze Auslosung von DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Wir sind gespannt, zu welchen Hammer-Duellen es bereits in der 1. Runde kommen wird. (smk)