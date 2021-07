Gefährliches Spiel: HSV-Trainer Tim Walter fordert seine Mannschaft

Zweite Bundesliga

Tim Walter fordert den HSV! Trotz drei Toren auf Schalke ist der Trainer nicht zufrieden. Gegen Dresden will er mutiger werden. Doch das ist brandgefährlich.

Hamburg – Im ersten Spiel konnten Tim Walter und sein HSV überzeugen. Und das, obwohl kaum jemand im Vorfeld darauf gewettet hätte*. 3:1 besiegten die Hamburger Absteiger Schalke 04 und fuhren so mit drei Punkten im Gepäck zurück in die Hansestadt. Walters Spielsystem war direkt zu erkennen: voll auf Angriff. Doch das ist brandgefährlich. Das war bereits beim 1:0 von Schalke zusehen. Innenverteidiger Schonlau war im Angriff nämlich so weit herausgerückt, dass er dann hinten fehlte.

Dass die Rothosen den 1:0-Rückstand in Halbzeit zwei drehen konnten und immerhin drei Tore schossen, reicht Tim Walter aber immer noch nicht. Er will noch mutiger werden. Mehr zu der waghalsigen Ideen des HSV-Trainers* lesen Sie hier.

Schon am kommenden Wochenende steht der zweite Spieltag in der 2. Bundesliga an. Dann trifft der Hamburger SV auf Aufsteiger Dynamo Dresden. Für das Spiel im Volksparkstadion gibt es noch Tickets, die ab 28. Juli in den freien Vorverkauf gehen. Wie Sie an Tickets für das Spiel HSV gegen Dresden kommen*, lesen Sie hier.