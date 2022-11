Kritik an Katar und der FIFA: FDP-Sportpolitiker berichtet von Reise ins WM-Land

Von: Sophie Brosch

Nach seiner Dienstreise berichtet Philipp Hartewig, dass in Katar einiges noch nicht fertig ist. (Symbolbild: Khalifa International Stadium in Al Rayyan) © Christian Charisius/dpa/dpa-tmn

Die umstrittene Fußball-WM in Katar beginnt am Sonntag. Der FDP-Sportpolitiker Philipp Hartewig will die Spiele zwar schauen, Euphorie kommt bei ihm aber nicht auf. Was der Abgeordnete auf seiner Reise in Katar erlebt hat, lesen Sie hier:

Katar/Fulda - Der FDP-Abgeordnete und sportpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Philipp Hartewig war zu Besuch in der Redaktion der Fuldaer Zeitung. Im Interview äußert der 28-Jährige Kritik an der WM-Vergabe an Katar und den Umständen, die dazu führten. Die Hintergründe lassen den Abgeordneten an der FIFA zweifeln.

fuldaerzeitung.de berichtet, warum Philipp Hartewig die Vergabe der WM an Katar für einen Fehler hält

Der Abgeordnete spricht sich gleichwohl für eine differenzierte Betrachtung der WM in Katar aus. Positiv müsse verbucht werden, dass vor Ort Sicherheitsgarantien von Katar eingefordert wurden und man Zusagen erhalten habe. „Das war ein großer Schritt für Katar“, meint Philipp Hartewig.