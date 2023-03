Hätten Sie‘s gewusst? 20 Fußball-Stars mit überraschenden Karriere-Stationen

16 / 20

Mo Salah: Es war während der U20-Weltmeisterschaft 2011 in Kolumbien. Da wurde der FC Basel auf einen jungen Ägypter aufmerksam, der schon damals mit seinem Antritt und seiner Schnelligkeit für Furore sorgte: Mo Salah. 2012 nahmen die Schweizer Salah unter Vertrag. Unter traurigen Umständen. Nach Ausschreitungen im Stadion von Port Said, bei der 74 Fans starben, wurde die Saison in Ägypten abgebrochen. Der Fußball in dem nordafrikanischen Land kam zunächst einmal zum Erliegen. Dem heutigen Liverpool-Star-Stürmer Salah verhalf der Wechsel in die Schweiz aber zu seinem Durchbruch in Europa. © Fotostand / Gelhot via www.imago-images.de