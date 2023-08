Geheimes Interview enthüllt: Oliver Kahn sprach nur wenige Tage nach Bayern-Rauswurf

Von: Niklas Kirk

Nur wenige Tage nach seiner Entlassung äußerte sich Oliver Kahn in einem Interview über Rückschläge und Niederlagen – auch in Bezug auf seine Zeit beim FC Bayern.

München – Es war das unrühmliche Ende einer verheißungsvollen Ära. Der Abpfiff der vergangenen Bundesliga-Saison mit dem glücklichen Titelgewinn für den FC Bayern markierte zugleich das Ende von Oliver Kahn als CEO des deutschen Rekordmeisters. Als jemand mit Stallgeruch und „mia-san-mia“, sollte Kahn den Verein in die Zukunft führen, wurde dann jedoch nach nicht einmal zwei Jahren ersetzt. Obendrein durch Jan-Christian Dreesen, zu dem Kahn ein schlechtes Verhältnis nachgesagt wird. Wie die BILD am Dienstag (22. August) berichtete, soll Kahn jedoch wenige Tage danach – am 1. Juni – bereits über den schweren Schlag gesprochen haben, nachdem es öffentlich zuletzt immer ruhiger um den Titan wurde.

Oliver Kahn Geboren: 15. Juni 1969 in Karlsruhe Stationen als Profi: Karlsruher SC, FC Bayern München\t A-Länderspiele: 86 Einsätze für Deutschland

Geheimes Interview nach Bayern-Rauswurf – Kahn spricht von seiner Idee als Führungskraft

Der Zeitung lege ein Interview vor, das im Rahmen eines Video-Drehs zwischen dem Start-Up „Masterplan“ und Kahn entstanden sei. Kahn arbeitet seit 2019 mit der Lernplattform zusammen, weshalb der aktuelle Video-Kurs „Learning as a Leader“ (Lernen als Führungskraft) entsteht.

Dabei gab der ehemalige Nationaltorwart Einblicke in seine Prinzipien als Führungskraft. So sei es für Kahn, „ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, sich nicht so sehr mit den fachlichen Themen zu beschäftigen, sondern mehr mit den Menschen, mit denen ich es da zu tun habe“. Auch wolle er nicht die unzeitgemäße Rolle des omnipräsenten Chefs spielen, sondern betont, dass es wichtig sei, sich für das Privatleben auch mal herausnehmen zu können. Die Pflicht, immer im Office anwesend sein zu müssen, sei „Quatsch“ und „heutzutage total überholt“.

Sinnbild einer vergangenen Ära. Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn mit besorgten Mienen. © IMAGO / MIS

Geheimes Interview nach Bayern-Rauswurf – Kahn spricht über große sportliche Rückschläge

Auf die Frage nach dem Umgang mit Niederlagen und Rückschlägen im Job betont Kahn stark seine Lehren aus der Zeit als Profi-Sportler. So führt er anekdotisch seine historische Zurückstellung bei der Nationalmannschaft für die WM 2006 an. Unerwartet musste er damals unter Trainer Jürgen Klinsmann, den Platz im Tor für Dauer-Rivale Jens Lehmann räumen.

Seine Lehre aus dieser Zeit? Obwohl er sich mit seiner Degradierung schwertat, entschied er sich aufgrund eines Rates beim DFB-Kader zu verbleiben. „Ich glaube, da habe ich sehr, sehr viel gelernt, sehr, sehr viel über mich selbst gelernt, damals mit dieser Rolle umzugehen, mit dieser Rolle der Nummer zwei umzugehen.“

Schließlich kam auch der jüngste Rückschlag von Kahns Karriere zur Sprache, das Aus beim FC Bayern. Und auf die Frage, wie es ihm gelingen wird, nach dieser Enttäuschung wieder zurückzukommen, bliebt Kahn in seiner Rolle als Sportsmann. „Man muss sich natürlich schon ein bisschen schütteln, auch zwischendurch“ so Kahn. Aber er sei vom Sport einfach so geprägt.

Geheimes Interview nach Bayern-Rauswurf – Kahn will erstmal „alles setzten lassen“

„Im Sport habe ich auch immer viele Rückschläge erlebt, viele Niederlagen erlebt und immer auch die Erfahrung gemacht, dass nach einer gewissen Zeit der Reflexion, der Auseinandersetzung einfach mit dem Thema, auch der ehrlichen Auseinandersetzung, große Chancen bestehen.“ Letztendlich lerne Kahn aus der Reflexion über das Scheitern, nicht durch das Scheitern selbst.

Wie es jetzt beim Titan weitergeht? Laut Interview brauche er Zeit, „um wieder neue Kräfte zu schöpfen“, die er sich dafür zugestehen wolle. Und da Kahn in den letzten Jahren viel gelernt habe, würde nun eine Zeit der Reflexion anbrechen: „Ich glaube, so viel habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gelernt. Deswegen will ich jetzt erst mal gar nichts lernen, sondern erst mal alles setzen lassen, weil ich glaube, danach wird schon sehr viel in mir passiert sein.“ (nki)