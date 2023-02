Mainz 05 gegen Bayern heute live: Cancelo startet - Gnabry wieder nur auf der Bank

Von: Patrick Mayer

Teilen

Trainer des FC Bayern: Julian Nagelsmann. © IMAGO / Sven Simon

Der FC Bayern gastiert heute im DFB-Pokal bei Mainz 05. Joao Cancelo steht für die Startelf bereit. Verfolgen Sie das Achtelfinale hier im Live-Ticker.

DFB-Pokal: FSV Mainz 05 - FC Bayern -:- (-:-), heute, 20.45 Uhr

FSV Mainz 05 - FC Bayern -:- (-:-), heute, 20.45 Uhr Kein Münchner Sieg in der Bundesliga : Für Julian Nagelsmann wächst der Druck beim deutschen Rekordmeister.

Sieg in der : Für Julian Nagelsmann wächst der Druck beim deutschen Rekordmeister. Verfolgen Sie das DFB-Pokal-Achtelfinale der Bayern heute Abend hier im Live-Ticker.

FSV Mainz 05 - FC Bayern -:- (-:-), heute, 20.45 Uhr

Aufstellung Mainz: Dahmen - Hanche-Olsen, Fernandes, Caci - Widmer, Barreiro, Kohr, Aaron, Stach, Barkok - Ajorque Aufstellung Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo - Kimmich - Sané, Musiala, Müller, Coman - Choupo-Moting Tore: -

Update vom 1. Februar, 19.55 Uhr: Sind das schon Krisen-Symptome? Oder handelt es sich nur um eine leichte Verstimmung? Nach dem Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt reagierte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann dünnhäutig auf eine Frage von Sky-Expertin Tabea Kemme, die nachhakte, ob „Nebenkriegsschauplätze“ die Mannschaft verunsichern würden.

„Ich glaube nicht, dass das Alibis sind. Ich glaube das hat andere Gründe als, wie Sie sagen, Nebenkriegsschauplätze“, sagte er mit schroffer Stimme. Auf der Pressekonferenz zum DFB-Pokalspiel wirkte er irritiert, als eine Reporterin ihn damit konfrontiert, dass er sich denke könne, was in München bei einem Ausscheiden in Mainz los sei. „Was passiert dann? Wir scheiden aus“, meinte er.

Damit nicht genug: Wie die Sport Bild berichtet, soll das Verhältnis zwischen Nagelsmann und Super-Youngster Jamal Musiala angespannt sein. Der Kontakt sei zwischen beiden „nicht immer einfach“.

Beim FC Bayern angekommen: Joao Cancelo, Leihspieler von Manchester City. © IMAGO / FC Bayern München

DFB-Pokal: Mainz 05 gegen Bayern live - Joao Cancelo steht in der Startelf!

Update vom 1. Februar, 19.42 Uhr: Flutlicht, DFB-Pokal, K.o.-Spiel: Der FC Bayern ist heute Abend bei Mainz 05 gefordert. Und jetzt ist auch die Aufstellung der Münchner da. Tatsächlich beginnt Leihspieler Joao Cancelo nur einen Tag nach seiner Vorstellung beim Rekordmeister in der Startelf.

Davies, Goretzka und Gnabry sitzen auf der Bank. Gnabry schon wieder, muss man sagen, nachdem Nagelsmann den dribblestarken Schwaben schon gegen Eintracht Frankfurt draußen ließ. Da auch Pavard beginnt, läuft Cancelo wohl als Linksverteidiger auf. Der FCB-Coach wählt offenbar ein 4-1-4-1 - Musiala rückt neben Müller ins offensive Zentrum.

Aufstellung FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo - Kimmich - Sané, Musiala, Müller, Coman - Choupo-Moting

DFB-Pokal: Mainz 05 gegen Bayern live - Joao Cancelo in der Startelf?

Update vom 1. Februar, 19.20 Uhr: Joao Cancelo ist also der neue Rechtsverteidiger beim FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister lieh den 28-jährigen Portugiesen kurz vor Transferschluss von Manchester City aus.

Nach München kommt Cancelo mit seiner Freundin, dem portugiesischen Instagram-Model Daniela Machado. FCB-Trainer Julian Nagelsmann stellte dem WM-Teilnehmer im DFB-Pokal gegen Mainz 05 indes einen Startelf-Einsatz in Aussicht. Fiebert Machado vielleicht sogar von der Tribüne aus mit?

DFB-Pokal: Mainz 05 gegen Bayern live - Leipzig führt gegen Hoffenheim

Update vom 1. Februar, 18.50 Uhr: Pause im frühen Abendspiel: Titelverteidiger RB Leipzig führt im DFB-Pokal-Achtelfinale 1:0 gegen 1899 Hoffenheim.

Der Schwede Emil Forsberg (8. Minute) erzielte den Führungstreffer für die Sachsen, die momentan auch in der Bundesliga gut in Form sind und in der Tabelle Druck auf die Bayern (37 Punkte) machen - mit nur einem Punkt Rückstand. Der Österreicher Konrad Laimer (41.), der nach der Saison angeblich nach München wechselt, legte das 2:0 nach.

DFB-Pokal: Mainz 05 gegen Bayern live - Münchner wanken in der Bundesliga

Update vom 1. Februar, 18.30 Uhr: Im Achtelfinale des DFB-Pokals stehen sich also heute Abend der FSV Mainz 05 und der FC Bayern gegenüber. Die Rheinhessen konnten am vergangenen Bundesliga-Spieltag 5:2 gegen den VfL Bochum gewinnen, während die Münchner gegen Eintracht Frankfurt nicht über 1:1 hinauskamen.

Das Viertelfinale im Cup-Wettbewerb hat derweil der VfB Stuttgart schon erreicht. Die Schwaben drehten in der Nachspielzeit ihre Partie gegen den Zweitligisten SC Paderborn und gewannen in Ostwestfalen 2:1. Ebenfalls eine Runde weiter ist Union Berlin nach einem 2:1 gegen den VfL Wolfsburg. Nächste Woche stehen die weiteren vier Spiele an, unter anderem zwei Derbys zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 sowie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund.

Achtelfinale im DFB-Pokal: Die Duelle

SC Paderborn - VfB Stuttgart 1:2 (1:0) Union Berlin - VfL Wolfsburg 2:1 (1:1) RB Leipzig - 1899 Hoffenheim -:- FSV Mainz 05 - FC Bayern -:- SV Sandhausen - SC Freiburg -:- Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 -:- 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf -:- VfL Bochum - Borussia Dortmund -:-

DFB-Pokal: Mainz 05 gegen Bayern live - Wird es eng für Julian Nagelsmann?

Erstmeldung vom 1. Februar: München/Mainz - Wird es langsam eng für FCB-Coach Julian Nagelsmann an der Säbener Straße in München? Verliert der FC Bayern heute Abend im DFB-Pokal-Achtelfinale beim FSV Mainz 05 (20.45 Uhr), dürfte es unbequem werden im beschaulichen Stadtteil Harlaching.

Zuletzt spielte der deutsche Rekordmeister in der Fußball-Bundesliga dreimal in Folge nur 1:1 unentschieden. Zu wenig für die eigenen Ansprüche, erklärte Nagelsmann, der weiß: „Morgen ist ein ganz wichtiges Spiel, wo wir den Bock umstoßen können – auch für die Psyche.“

Kein Münchner Sieg in der Bundesliga: Für Julian Nagelsmann wächst der Druck beim Rekordmeister

Könnte es bald auch um den Job des 35-jährigen Oberbayern gehen? „Was passiert dann? Wir scheiden aus“, meinte ein teils dünnhäutiger Nagelsmann auf der Bayern-PK zum Mainz-Spiel über ein mögliches Pokal-Aus in Rheinhessen: „Aber ja, es ist sehr schwer, nach so einer WM wieder hochzufahren. Das sieht man bei den anderen Top-Teams auch. Ich bin generell Optimist und gehe nicht davon aus, dass wir ausscheiden. Ich gehe von einem sehr guten Spiel aus.“

Morgen ist ein ganz wichtiges Spiel, wo wir den Bock umstoßen können - auch für die Psyche.

Personell gab der Übungsleiter Entwarnung. „Leon Goretzka ist fit, er hat ein paar Extra-Einheiten gehabt. Auch Joshua Kimmich ist fit“, erzählte er über seinen zuletzt sichtlich verunsicherten Kader: „Yann Sommer hatte etwas Probleme mit den Adduktoren, kann aber auflaufen.“

Und Joao Cancelo? Am Dienstag stellte der FC Bayern den portugiesischen Rechtsverteidiger als Neuzugang vor - ausgeliehen vom englischen Topklub Manchester City. Nagelsmann: „Er ist fit, könnte morgen rein theoretisch beginnen. Ich habe mich aber noch nicht entschieden.“

DFB-Pokal: FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern im Live-Ticker - Münchner Befreiungsschlag?

Verfolgen Sie das DFB-Pokal-Achtelfinale des FC Bayern beim FSV Mainz 05 an diesem Mittwochabend ab 20.45 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)