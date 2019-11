Freundin von Leroy Sané: Candice Brook will nicht zum FC Bayern

Wer ist eigentlich die Freundin von Leroy Sané? Die Dame heißt Candice Brook. Sie könnte Spielerfrau beim FC Bayern München werden, bevorzugt aber England.

Candice Brook ist die Freundin von Fußball-Star Leroy Sané.

Er ist nicht der erste Promi, mit dem sie eine Beziehung hat.

Auch bei Sanés sportlicher Zukunft darf sie wohl mitreden.

Manchester - Sie redet wohl ein gewichtiges Wort mit, wenn es um die Vereinswahl von Leroy Sané geht: Candice Brook, Model und Sängerin. Die US-Amerikanerin ist die Freundin von Leroy Sané und die Mutter seiner Tochter Rio Stella. Irgendwann könnte sie auch die Maximilianstraße in München unsicher machen. Denn: Der mögliche Wechsel von Leroy Sané zum deutschen Rekordmeister bleibt ein Dauerthema.

Laut verschiedenen Quellen möchte Leroy Sanés Freundin eigentlich, dass der deutsche Nationalspieler dauerhaft sein Brot in England verdient. Sie soll auch die Finger im Spiel gehabt haben, als Sané vor kurzem das Management von David Beckham engagierte, um seine Belange zu vertreten.

Leroy Sané zum FC Bayern München? Seine Glamour-Freundin will in England bleiben

Die Bild-Zeitung schrieb dazu: "Der Spieler möchte seine eigenen Interessen stärker vertreten wissen. Auch auf Drängen seiner Freundin Candice Brook. Das Verhältnis von Mutter Weber-Sané und Candice soll nicht das beste sein. Auch um wieder mehr Einfluss auf ihren Sohn zu haben, würde die Familie ihn gern näher bei sich in Deutschland haben. Brook soll aber das Leben in England nicht so leicht aufgeben wollen."

Möglicherweise ist es Leroy Sanés Freundin auch ganz recht, wenn ihr Freund weit weg von seinen Eltern lebt. "Sané hat den Kontakt zu seinen Eltern Souleyman Sané und Regina Weber-Sané, die ihn bisher berieten, reduziert", meldet die Bild im Zusammenhang mit dem Management-Wechsel. Und weiter: "In der Familie soll es verschiedene Interessen geben: Vor allem Mama Regina soll demnach ihren Leroy lieber wieder in Deutschland haben wollen. Glamour-Freundin Candice Brook bevorzuge allerdings für die Kleinfamilie mit Töchterchen Rio Stella einen Verbleib in England. Wer gewinnt?"

Inzwischen sieht es so aus, als ob Mama Sané sich freuen darf: Ihr Sohn könnte in Zukunft wieder in Deutschland wohnen.

Passt Candice Brook zum FC Bayern München?

Candice Brook ist eine recht selbstbewusste Frau, die ihren eigenen Kopf hat. Beim FC Bayern München kennt man sich mit eigenwilligen Spielerfrauen aber bestens aus. Lisa Müller sorgte im vergangenen Herbst für Aufsehen, als sie ihrer Wut über die späte Einwechslung ihres Mannes mit einer Story auf Instagram Luft machte. "Mehr als 70 Minuten, bis der mal ’nen Geistesblitz hat", motzte sie über Trainer Niko Kovac. Es folgte eine öffentliche Entschuldigung.

Freundin von Leroy Sané: Candice Brook hat schon Chris Brown gedatet

Laut der Promi-Biographien-Seite dreshare.com kam Candice Brook am 18. Juli 1987 in New York zur Welt. Sie selbst bezeichnete sich in einem Interview als "Classy Southern California Girl", also als Mädchen mit Stil aus Südkalifornien. Wie sie weiter verrät, wuchs sie im sogenannten "Inland Empire" auf, genauer: In San Bernardino.

Das Portal Dreshare.com führt sie unter den Berufsbezeichnungen Model, Sängerin und Reality-TV-Persönlichkeit.

Sie ist 1,70 Meter groß. Ihre Hobbys sind Shopping und Reisen. Ihr Vater soll ein Geschäftsmann sein, ihre Mutter soll als Interior Designer arbeiten.

Aus genau drei Gründen sei Candice Brook berühmt. Dreshare.com listet diese auch auf.

Weil sie die Freundin von Fußball-Star Leroy Sané ist. Sie hatte schon bekannte Promis gedatet wie Safaree Samuels (US-Rapper) und Chris Brown (Sänger und Rihanna-Ex). Sie sieht aus wie Rihanna.

Auch als Sängerin ist Candice Brook aktiv. Unter anderem ist sie im Song "Tell Me Part 2" von Emile Danero zu hören. Darüber hinaus sorgte sie im November 2019 für Wirbel, weil sie sich einen Beef mit der Spielerfrau eines anderen Spielers von Manchester City geliefert hatte.

Leroy Sanés Freundin: Musikerin und Model bald Spielerfrau beim FC Bayern München?

Candice Brook war auch bereits in einem TV-Format zu sehen. Bekannt wurde sie durch die Sketch-Comedy- und Improvisationsfernsehserie "Wild 'n Out" auf MTV.

Ende Dezember 2017 wurde bekannt, dass Leroy Sané und die Sängerin Candice Brook ein Paar sind. Sané war zu diesem Zeitpunkt zum besten jungen Spieler der Premier League gewählt worden. Er postete damals Bilder in seiner Story auf Instagram, die ihn mit US-Amerikanerin zeigen.

Candice Brook war übrigens auch als Influencerin mit knapp 120.000 Abonnenten unterwegs. Mittlerweile ist ihr Instagram-Account (candice_b_) aber gelöscht.

Inzwischen sind die beiden auch Eltern geworden. Candice Brook brachte am 7. September 2018 die gemeinsame Tochter Rio Stella zur Welt, wie Leroy Sanés Vater Souleyman der Bild verriet.

Bald beim FC Bayern München: Candice Brook postet Video nur für ihren Leroy

Die US-Amerikanerin, die Mutter von zwei Kindern ist (ein Kind namens Tobias stammt aus einer früheren Beziehung), ist neun Jahre älter als der Fußballer. Zu stören scheint der Altersunterschied das Paar aber nicht im geringsten.

Nach dem WM-Aus von Sané, das Bundestrainer Joachim Löw am 4. Juni 2018 verkündete, postete seine Freundin eine knappe Woche später ein Video auf ihrem Instagram-Kanal, das mit dem Lied "All Year" unterlegt ist.

In dem Clip sind verschiedene kurze Video-Schnipsel und Bilder, die Sané und seine Herzdame in glücklicher Zweisamkeit zeigen. Ob sie sich küssen, er sie auf den Schultern trägt oder die beiden sich nur verträumt anblicken - Candice und Leroy wirken richtig glücklich.

Candice Brook erfreut die Follower mit ihren Bildern

+ © Screenshot Instagram candice_b_ Auch mit heißem Bildmaterial spart die Ex von US-Rapper Chris Brown, die kurioserweise ihrer "Vorgängerin" Rihanna wie aus dem Gesicht geschnitten ist, nicht. Auf einem Foto, das Leroy mit seinem Handy via Spiegel gemacht hat, trägt die 30-Jährige nur einen schwarzen Slip, der ihren Hintern nur spärlich bedeckt, und ein gelbes Oberteil.

+ © Screenshot Instagram candice_b_ Auf einem anderen Bild hat Brook ein blaues Top an, das einen großen Teil ihres Busens nicht bedeckt. Dabei küsst Candice liebevoll die Nase ihres Freundes.

