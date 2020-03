Bei Geisterspielen in der Bundesliga: Plant „Sky“ jetzt Free-TV-Spiele?

Durch das Coronavirus sind in ganz Europa Fußballspiele abgesagt worden. Auch die Champions League ist betroffen. Nun könnte es die deutsche Bundesliga treffen.

Der Bundesliga in Deutschland drohen Geisterspiele

in Deutschland drohen DFL plant Krisentreffen mit den Vereinen der Bundesliga

Gesundheitsminister Jens Spahn empfiehlt Absagen

+++ 15.31 Uhr: Wenn die DFL sich dazu entschließt, Geisterspiele in der Bundesliga stattfinden zu lassen, wird es nicht dazu kommen, dass dafür mehr Spiele im Free-TV gezeigt werden. Das geben die Verträge in dieser Form nicht her", sagte ein „Sky"-Sprecher auf Anfrage der „Rheinischen Post". Möglich wäre aber ein Austausch mit der DFL, sollte es wirklich zu Geisterspielen kommen.

+++ 12.15 Uhr: Die Partie zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain am Mittwoch (11.3.2020) wird zum Geisterspiel. Grund ist das neuartige Coronavirus. Im Kampf gegen die Ausbreitung von Sars-CoV-2 hatte Frankreich am Sonntagabend grundsätzlich Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen verboten. Zuvor hatte es laut Sportzeitung „L'Équipe“ zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen im Stadion gegeben. So sei die komplette Arena desinfiziert worden.

Das Spiel zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur indes wird am Dienstag wie gewohnt mit Publikum stattfinden. So hat das Gesundheitsamt Leipzig in einem Gespräch mit den Verantwortlichen von RB-Leipzig entschieden.

Ob das Bundesligaspiel zwischen Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch um 18.30 Uhr stattfinden wird, entscheidet sich erst am Dienstag. Die Situation sei völlig offen, betonte ein Sprecher der Stadt Mönchengladbach auf anfrage des Sportinformationsdienstes.

Erstmeldung, 9. März, 9.07 Uhr: Berlin/Frankfurt - Das Coronavirus ist weiter auf dem Vormarsch und nimmt auch immer mehr Einfluss auf den Fußball in ganz Europa. Einige Verbände haben deshalb Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung einzudämmen und Spieler und Zuschauer zu schützen. In der Schweiz wurden alle Spiele der 1. Liga bis Anfang April abgesagt. Ob davon auch die Partie in der Europa League zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt betroffen ist, will die Uefa erst kurzfristig entscheiden. Möglich ist die Austragung des Spiels ohne Zuschauer.

In Dänemark befinden sich vier Spieler in Quarantäne, die Kontakt mit einem infizierten Akteur hatten. Der FC Kopenhagen ist der erste Club, der seine Spiele freiwillig unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen wird.

Bundesliga drohen Geisterspiele: DFL berät wegen Coronavirus

Doch nicht nur die kleinen europäischen Verbände sind betroffen, auch die Top-Ligen können nicht wie gewohnt durchgeführt werden. In Italien wurden einige Spiele abgesagt wegen des Coronavirus und bis April dürfen keine Zuschauer bei den Partien der Serie A im Stadion anwesend sein. Deutschland blieb bislang noch verschont von Veränderungen im Spielplan der Profi-Ligen, das kann sich nun aber ändern.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) erwägt wegen des Coronavirus ebenfalls Spielabsagen und Geisterspiele zu veranstalten. DFL-Direktor Ansgar Schwenken sagte zu „sportschau.de“: „Wir beschäftigen uns seit zwei Wochen sehr intensiv damit.“ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fordert die Absage von Events mit mehr als 1000 Zuschauern, also auch alle Spiele der Fußball-Bundesliga. „Nach zahlreichen Gesprächen mit Verantwortlichen ermuntere ich ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis auf Weiteres abzusagen“, so Spahn auf Twitter. Kritik übte er an den zaghaften Verbänden: „Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzten Tage sollte das schnell geändert werden."

Bundesgesundheitsminister @jensspahn ermuntert, konsequenter Großveranstaltungen abzusagen. Zudem sollten Bürgerinnen und Bürger abwägen, auf welche Veranstaltungen verzichtet werden kann. So könne man vor allem Ältere und Menschen mit chronischen Erkrankungen schützen. pic.twitter.com/EW26hy0hBO — BMG (@BMG_Bund) March 8, 2020

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert kündigte ein Krisentreffen mit den Clubs der deutschen Bundesliga an. „Das Coronavirus bringt die gesamte Gesellschaft und damit auch den Fußball in eine schwierige Situation. Die Gesundheit der Bevölkerung und damit auch aller Fußball-Fans hat oberste Priorität“, sagte Seifert. Eine Verschiebung der Spiele sind aber kaum machbar. „Es steht außer Frage, dass die Saison wie vorgesehen bis Mitte Mai zu Ende gespielt werden muss, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln“, so Christian Seifert weiter. Also wird es eher Geisterspiele als Spielabsagen in der Bundesliga geben.

Bundesliga drohen Geisterspiele wegen Coronavirus: Rheinderby in Deutschland betroffen?

Erstes Spiel, das von dem Coronavirus und einer Absage betroffen sein könnte, ist das Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln, das am Mittwoch (11.03.2020) ausgetragen werden soll und nun als Geisterspiel stattfinden könnte. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zur Partie in der Bundesliga: „Ob sie ohne Publikum spielen oder ob sie gar nicht spielen, das muss schon der Verein entscheiden, nicht ich.“

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet sagte in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“, dass er die Empfehlungen von Jens Spahn im Bezug auf das Coronavirus befolgen wird: „Großveranstaltungen haben natürlich die Neigung, dass da viel übertragen wird. Deshalb werden wir diesen Rat jetzt auch in den Ländern, bei uns in Nordrhein-Westfalen und anderswo, umzusetzen.“

Annegret Kramp-Karrenbauer, Vorsitzende der CDU, hält die Austragung von Bundesligaspielen ohne Zuschauer für eine vertretbare Entscheidung, wie sie im ZDF-„Morgenmagazin“ sagte. Ihrer Meinung nach ist es richtig, dass Großveranstaltungen anders in den Blick genommen werden und die Entscheidung, dass es Geisterspiele geben wird, vertretbar.

