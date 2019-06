Pipi-Ärger bei DFB-Damen! Vier Spielerinnen unter Druck

Die Vorbereitung der deutschen Nationalspielerinnen wurde unsanft von der Fifa gestört. Nun legt der DFB wohl eine Beschwerde ein.

Rennes - Die DFB-Frauen und die Fifa liegen sich in den Haaren! Denn eine unangemeldete Doping-Kontrolle störte die Vorbereitung der Mannschaft und erzürnt nun in der Folge die Verantwortlichen des DFB. Um 9 Uhr am Donnerstagmorgen standen plötzlich zwei Fifa-Ärzte im Mannschaftshotel in Rennes auf der Matte. Nachdem sie die vier Spielerinnen Giuila Gwinn, Alexandra Popp, Sara Däbritz und Klara Bühl ausgelost hatten, sollten jene zur Tat schreiten. Das große Problem: Die Damen hatten Probleme beim Wasserlassen. Die Zeit verrann, das Training um 10.15 Uhr auf einem sieben Kilometer entfernten Platz rückte unaufhaltsam näher. Letztlich mussten die vier Spielerinnen mit einem Kleinbus separat zum Trainingsgelände chauffiert werden. Dort sollte das Schauspiel sich weiter in die Länge ziehen.

Frauen-WM: DFB legt wohl Beschwerde ein

Erst 50 Minuten später war es vollbracht. Als Letzte hatte Gwinn sich erleichtert und traf unter dem Applaus der Mitspielerin endlich am Arbeitsplatz ein. Für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg stand zuvor nicht zur Debatte, die Einheit ohne die vier zu beginnen. Schlussendlich startete das Training um 11.05 Uhr.

Nach Bild-Informationen wird der DFB nun bei der Fifa eine Beschwerde einreichen. Zwar ist es üblich, dass die Dopingproben zuvor nicht angekündigt werden, allerdings reicht der Verband vorab immer einen Tagesplan ein, damit solche Verzögerungen eben nicht entstehen. Die willkürliche Terminwahl aufseiten der Fifa sorgt nun also für einen Pipi-Zoff. Ob eine solche Beschwerde erfolgversprechend ist, darf bezweifelt werden. Denn Anti-Doping-Agenturen setzen seither auf den Überraschungseffekt.

