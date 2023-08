Deutschland gegen Südkorea jetzt im Live-Ticker: Popp gleicht aus – DFB-Team trotzdem vor dem Aus

Von: Korbinian Kothny

Alex Popp gleicht gegen Südkorea aus.

Deutschland trifft zum Abschluss der Gruppenphase auf Südkorea. Will die DFB-Elf sicher weiterkommen, muss ein Sieg her. Der Live-Ticker.

Frauen-WM: Deutschland gegen Südkorea, 1:1 (1:1)

Südkorea schockt Deutschland: DFB-Team mit schlechtem Start

DFB-Aus wäre historisch : Noch nie ist eine Frauen-DFB-Elf bei einer WM in der Gruppenphase gescheitert

wäre : Noch nie ist eine Frauen-DFB-Elf bei einer WM in der Gruppenphase gescheitert Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

ANPFIFF! Die zweite Halbzeit läuft. Voss-Tecklenburg verzichtet auf Wechsel. Auch Südkorea kommt ohne Wechsel aus der Kabine. Deutschland braucht nach aktuellem Stand in der zweiten Halbzeit mindestens ein Tor, um weiterzukommen.

Deutschland – Südkorea 1:1 (1:1)

Deutschland: Frohms – Hagel, Hendrich, Hegering, Huth – Oberdorf, Däbritz – Bühl, Brand – Schüller, Popp Südkorea: Kim – Kim, Lee, Shim – Choo, Cho, Chun, Ji, Jang – Choe, Phair Tore: 0:1 Cho (6.), 1:1 Popp (42.)

+++ Pause +++ Jetzt heißt es erstmal 15 Minuten durchpusten für beide Mannschaften. Deutschland scheint von der Drucksituation bislang gehemmt zu sein. Die Südkoreanerinnen waren in der Anfangsphase die deutlich aktivere Mannschaft und gingen verdient in Führung. Deutschland übernahm nach und nach die Spielkontrolle, lässt aber bislang jegliche Kreativität in der Offensive vermissen. Der Ausgleichstreffer von Popp kam aus dem Nichts, aber zu einem psychologisch sehr wichtigen Zeitpunkt. In der zweiten Halbzeit muss trotzdem mehr kommen.

Aktuelle Live-Tabelle Gruppe H

Frauen-WM 2023, Gruppe H Spiele: Punkte: Tore: 1. Kolumbien 3 6 4:2 2. Marokko 3 6 2:6 3. Deutschland 3 4 8:3 4. Südkorea 3 1 1:4

Im Parallelspiel hat Marokko kurz vor der Pause das 1:0 erzielt. Deutschland wäre damit raus und braucht einen Sieg, um weiterzukommen.

HALBZEIT! Deutschland und Südkorea gehen mit einem 1:1 in die Pause.

45. Minute +1: Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

45. Minute: Dieser Treffer hatte sich nicht gerade angedeutet. Aber egal. Das sollte den DFB-Frauen Mut für die zweite Halbzeit geben.

Alex Popp gleicht gegen Südkorea aus.

42. Minute: TOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Aus dem Nichts kommt das DFB-Team zum Ausgleich. Und der Treffer passiert nach altbewährtem Muster. Huth haut einfach mal eine hohe Flanke aus dem Halbfeld in die Mitte und dort steht wer? Alex Popp natürlich! Die Kapitänin steigt am Höchsten und köpft zum 1:1 ein.

36. Minute: Jetzt mal wieder ein Abschluss für Südkorea. Ji probiert es mal aus guten 25 Metern, haut den Ball aber drüber.

35. Minute: Jetzt muss auch noch Merle Frohms behandelt werden. Die deutsche Torhüterin scheint muskuläre Probleme zu haben. Allerdings ist nicht klar, in welcher Szene sich Frohms verletzt haben könnte. Es geht aber erstmal weiter für die Wolfsburgerin.

33. Minute: In den letzten Minuten passiert hier nicht viel. Deutschland hat zwar mehr Ballbesitz, wirkt aber teils völlig ideenlos in der Offensive. Außer ein paar hohen Bällen in den Strafraum kommt da nicht viel.

28. Minute: Chun mit einem Ausrufezeichen im Mittelfeld. Mit gestrecktem Bein geht sie gegen Bühl in den Zweikampf, die Schiedsrichterin lässt aber weiterspielen. Diese Aggressivität fehlt den Deutschen bislang noch.

25. Minute: Auch interessant: Deutschland baut bei eigenem Ballbesitz mit einer Dreierkette auf. Huth übernimmt den Part der rechten Außenbahnspielerin, während sich Brand immer wieder in die Mitte fallen lässt. Bislang geht das aber noch nicht so auf. Vor allem Brand weiß nicht, wo sie so recht hinlaufen soll.

19. Minute: Der Spielplan der DFB-Elf scheint klar. Immer wieder versucht es Deutschland mit Flanken. Bühl bringt den Ball erneut in die Mitte, Popp kommt aber einen Tick zu spät.

15. Minute: Deutschland übernimmt jetzt langsam das Zepter. Die DFB-Damen kombinieren sich über rechts gut durch, bis Huth auf der Außenlinie zur Flanke kommt. Bühl bringt den Ball aber nicht aufs Tor.

14. Minute: Freistoß für Deutschland aus halblinker Position. Die Flanke von Bühl findet auch Hegering, die Abwehrchefin kann den Ball aber nicht mehr platzieren.

11. Minute: Jetzt hat auch Deutschland seine erste gute Chance. Nach einer schönen Kombination über Popp und Schüller landet der Ball bei Bühl, die aber knapp verzieht.

Südkorea schockt Deutschland: früher Gegentreffer für DFB-Team

9. Minute: Es bleibt dabei, Deutschland schafft es nicht, das Spielgeschehen an sich zu reißen. Südkorea dominiert hier in der Anfangsphase und führt verdient. Beim aktuellen Stand der beiden Gruppenspiele wäre Deutschland ausgeschieden.

Südkorea trifft zur Führung, Oberdorf ist konsterniert.

6. Minute: TOR FÜR SÜDKOREA! Und dann ist es doch passiert. Die Deutschen sind in der Anfangsphase völlig unsortiert. Nach einem Steckpass von Choe ist Cho völlig frei durch und kann sich dieses Mal die Ecke aussuchen. Die Südkoreanerin verlädt Frohms. Horrorstart für die DFB-Elf.

3. Minute: Und auf der Gegenseite hat Südkorea die erste, dicke Chance des Spiels. Huth und Oberdorf können den Ball nicht klären und auf einmal steht Phong alleine vor dem Tor. Merle Frohms kann den Ball aber an den Pfosten lenken. Durchatmen.

2. Minute: Der erste Torschuss geht an Deutschland. Popp erobert den Ball etwa 20 Meter vor dem gegnerischen Tor und schließt ab. Allerdings kein Problem für Kim.

ANPFIFF! Jetzt gilt‘s. Geleitet wird die Partie von der Neuseeländerin Anna-Marie Keighley. Deutschland stößt an. Auf geht‘s!

Update, 11.54 Uhr: Beide Mannschaften stehen bereit und betreten gerade den Rasen. Es kann losgehen.

Update, 11.47 Uhr: Der Nationaltrainer von Südkorea, Colin Bell, ist dabei in Deutschland kein Unbekannter. Bell verbrachte über zehn Jahre als Trainer in der Bundesrepublik und trainierte unter anderem den 1. FFC Frankfurt. Große Überraschungen schließt er dadurch aus. „Ich kenne fast alle Spielerinnen, wenn Merle Frohms jetzt nicht im Sturm spielt und Alex Popp im Tor steht, glaube ich nicht, dass Martina (Voss-Tecklenburg, Anm. d. Red.) mich groß überraschen kann.“

Update, 11.36 Uhr: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gibt sich trotz der Ausgangslage optimistisch. „Dann können wir schon mal üben“, sagt Voss-Tecklenburg über die Drucksituation vor dem abschließenden Gruppenspiel. Mit Schüller hofft die Nationaltrainerin auf mehr Präsenz in den offensiven Räumen. Gleiches erwartet sie von Hegering in der Defensive.

Update, 11.31 Uhr: Im Parallelspiel trifft Kolumbien auf Marokko. Die Südamerikanerinnen stehen aktuell mit sechs Punkten an der Tabellenspitze, sind aber auch noch nicht sicher im WM-Achtelfinale. Ein Punkt würde allerdings schon zum Gruppensieg reichen. Marokko besiegte nach der 0:6-Klatsche gegen Deutschland zum Auftakt, Südkorea mit 1:0. Durch das schlechte Torverhältnis sind die Afrikaner aber auch bei einem Sieg nicht sicher in der K.o.-Phase.

Update, 11.26 Uhr: Die Ausgangslage für die DFB-Elf ist dabei klar. Mit einem Sieg steht Deutschland sicher in der K.o.-Phase. Bei einem Remis oder sogar einer Niederlage müssten die DFB-Damen auf Schützenhilfe von Kolumbien hoffen.

Update, 11.18 Uhr: Der Plan hinter der taktischen Veränderung von Voss-Tecklenburg scheint klar. Gegen die kleingewachsenen Südkoreanerinnen setzt die DFB-Elf mit Popp und Schüller auf zwei kopfballstarke Spielerinnen im Angriff. Gerade nach Standards erhofft sich Deutschland dort einen Vorteil.

Update, 11.08 Uhr: Auch die Südkoreanerinnen wechseln durch. Nationaltrainer Colin Bell nimmt vier Änderungen vor. Für Hong, G.-M. Lee, Son und Park starten Choe, Chun, Y.-J. Lee und Phair. Wie das ganze dann taktisch aussieht, werden wir in den ersten Spielminuten sehen. Gegen Marokko setzten die Asiaten auf ein 3-5-2.

Deutschland setzt auf Doppelspitze – Hegering ersetzt Doorsoun

Update vom 3. August, 10.55 Uhr: Die Aufstellung der deutschen Mannschaft ist bereits da. Und Martina Voss-Tecklebnurg stellt um. In der Defensive ersetzt die bislang verletzte Abwehrchefin Marina Hegering die angeschlagene Sara Doorsoun.

Und auch am System ändert die Bundestrainerin etwas. Voss-Tecklenburg setzt das erste Mal bei dieser WM auf eine Doppelspitze. Lea Schüller wird neben Alex Popp im Angriff auflaufen. Für Schüller weicht FCB-Teamkollegin Lina Magull und nimmt vorerst auf der Bank Platz.

Erstmeldung vom 3. August, 10.16 Uhr: München/Brisbane – Showdown in Gruppe H bei der Frauen-Weltmeisterschaft. Am Donnerstag, 12.00 Uhr MEZ, geht es für Deutschland um den Einzug ins WM-Achtelfinale. Nach der bitteren Niederlage gegen Kolumbien am Sonntag ist die Mannschaft von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen Südkorea gehörig unter Druck.

DFB mit Verletzungssorgen – aber Hegering kehrt zuück

Die DFB-Damen stehen aktuell mit drei Punkten auf Tabellenplatz zwei – punktgleich mit Marokko. Die Nordafrikaner treten im Parallelspiel gegen das noch punktverlustfreie Kolumbien an. Um nichts anbrennen zu lassen, in Sachen WM-Achtelfinale muss für Deutschland ein Sieg gegen die noch punktlosen Asiaten her.

Gegen Südkorea muss Voss-Tecklenburg mit Sara Doorsoun auf die nächste Defensivspielerin verzichten. Die Frankfurterin zog sich gegen Kolumbien eine Oberschenkelverletzung zu. Dafür sollte Marina Hegering zum Gruppenfinale das erste Mal zum Einsatz kommen. Die als Abwehrchefin eingeplante Innenverteidigerin musste bislang aufgrund von Fersenproblemen passen. Auch Außenverteidigerin Felicitas Rauch und Sydney Lohmann sollten nach ihren Verletzungen wieder einsatzbereit sein.

Mögliches DFB-Aus wäre historisch

Gegner Südkorea braucht nach zwei Niederlagen zum Auftakt dagegen schon ein größeres Fußballwunder, um doch noch in die K.o.-Phase einzuziehen. Die Asiaten bräuchten einen Kantersieg gegen Deutschland und eine gleichzeitige Niederlage Marokkos gegen Kolumbien, um überhaupt noch Chancen zu haben.

Deutschland wird allerdings alles daran setzen, dass das Wunder ausbleibt und man selbst ins WM-Achtelfinale einzieht. Ein Ausscheiden für die DFB-Damen wäre historisch. Noch nie ist eine Frauenmannschaft Deutschlands bei einer WM in der Gruppenphase gescheitert. (kk)