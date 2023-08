DFB-Chaos nach dem WM-Aus: Spielerinnen sitzen fest

Von: Korbinian Kothny

Deutschland ist bei der Frauen-WM völlig überraschend bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Nicht mal einen Heimreiseplan gibt es.

München / Brisbane – Damit hatte wohl keiner gerechnet. Deutschland ist bei der Frauen-Weltmeisterschaft bereits in der Gruppenphase gescheitert – zum ersten Mal in der Geschichte. Das 1:1 gegen Südkorea am Donnerstag besiegelte das nächste deutsche WM-Debakel.

Frauen-WM: Wie kommt die deutsche Nationalmannschaft nach Hause?

Dass selbst die DFB-Verantwortlichen ein so frühes Ausscheiden nicht für möglich gehalten haben, zeigt der Abreiseplan für das Nationalteam. Denn diesen gibt es schlichtweg nicht.

In der Nacht auf Freitag übernachtete der DFB-Tross noch in Brisbane, wo das letzte Gruppenspiel stattgefunden hat, bevor es am Freitag zurück ins Base Camp nach Wyong (100 Kilometer nördlich von Sydney) geht. Wie es dann allerdings weitergeht, ist noch völlig unklar.

DFB-Tross reist nicht gemeinsam nach Deutschland

Der DFB teilte lediglich mit, dass der gesamte Tross „nach und nach“ von Sydney in die Heimat zurückkehren werde. Das Problem: Die Flieger von Australien nach Deutschland sind voll. Einen Extraflieger für das gesamte DFB-Team gibt es nicht, da die Verantwortlichen nicht mit einem so frühen Aus gerechnet haben und kurzfristig kein Flieger organisiert werden kann.

Jetzt müssen die DFB-Mädels auf mehrere Maschinen aufgeteilt werden und reisen getrennt in Richtung Heimat. Das Pikante daran: Es ist nicht der erste Planungsfehler der Verantwortlichen bei dieser WM.

DFB mit mehreren Planungsfehlern

Lange Zeit war man beim DFB davon ausgegangen, sich als Gruppensieger für das WM-Achtelfinale zu qualifizieren und hatte seine komplette Planung darauf ausgelegt. Erst nach der Niederlage gegen Kolumbien hatten die Verantwortlichen hektisch einen Notfallplan herausgearbeitet, bei dem der gesamte DFB-Tross das Camp in Wyong aufgegeben und immer zum nächsten Spielort weitergezogen wäre.

Damit dürfte der deutschen Nationalmannschaft nicht nur Häme aufgrund des sportlichen Fiaskos sicher sein. (kk)