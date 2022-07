Frauen-EM-Finale: Deutschland gegen England im Live-Ticker – Corona-Opfer Bühl als Zuschauerin im Stadion

Die deutsche Nationalspielerin Klara Bühl fehlt wegen ihrer Corona-Infektion auch im EM-Finale, wird aber auf der Tribüne sitzen. © Wunderl/Imago

Deutschland trifft im Finale der Frauen-EM auf Gastgeber England. Wir begleiten das Endspiel im Londoner Wembley-Stadion im Live-Ticker.

Finale der Frauen-EM: England gegen Deutschland -:-, Sonntag, 18 Uhr

Das DFB-Team greift im Wembley-Stadion nach dem neunten EM-Titel

Bundestrainerin winkt bei einem Sieg ein Haus auf Mallorca

Update vom 31. Juli, 17.35 Uhr: Nationalstürmerin Klara Bühl darf die Corona-Quarantäne verlassen und das EM-Finale in Wembley zumindest als Zuschauerin erleben. Dies teilte der DFB am Sonntag vor dem Endspiel gegen England mit.

Dass die 21-Jährige vom FC Bayern München auf keinen Fall zum deutschen Kader gehören werde, hatte Martina Voss-Tecklenburg bereits am Samstag erklärt. „Sie ist aktuell symptomfrei. Sollte sie negativ getestet sein, kann sie auch ins Stadion“, sagte die Bundestrainerin, verwies aber darauf, dass eine Rückkehr ins Team auch nach einem negativ verlaufenen Test auf das Coronavirus am Spieltag nicht mehr möglich sei: „Wir werden uns an das Protokoll der UEFA halten. Das bedeutet, dass erst medizinische Untersuchungen gemacht werden.“

In der deutschen Delegation löste die Nachricht von Bühls Rückkehr ins Stadion große Freude aus. Die Linksaußen war bis zu ihrem positiven Test beim Rekord-Europameister gesetzt und hatte das wichtige 1:0 in der Vorrunde gegen Spanien erzielt. Im Halbfinale gegen Frankreich (2:1) wurde Bühl von der von Hoffenheim nach Wolfsburg wechselnden Jule Brand ersetzt, die auch heute wieder in der Startelf steht.

England – Deutschland -:-

England Aufstellung: Earps - Bronze, Bright, Williamson, Daly - Stanway, Walsh - Mead, Kirby, Hemp - White Deutschland Aufstellung: Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Magull, Oberdorf, Däbritz - Huth, Popp, Brand Tore: -

Update vom 31. Juli, 17.07 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Sowohl Deutschland als auch England gehen unverändert ins EM-Finale. Die Hoffnungen der DFB-Frauen liegen einmal mehr auf Stürmerin und Kapitänin Alexandra Popp, die bereits sechs Tore erzielen konnte und beim 2:1 im Halbfinale gegen Frankreich mit einem Doppelpack glänzte.

Frauen-EM: Traumfinale zwischen Deutschland und England

Vorbericht: London – Der große Tag für das Traumfinale ist gekommen! Deutschland und England kämpfen bei der Frauen-EM im Endspiel um den Titel bei der Europameisterschaft. Die DFB-Frauen treffen im Wembley-Stadion von London nicht nur auf einen starken Gegner, sondern müssen auch mit der Kulisse und der Lautstärke der 90.000 Zuschauer zurechtkommen. Immerhin konnten 3000 deutsche Fans noch kurzfristig Karten ergattern.

„Das Stadion ist auch schon im leeren Zustand beeindruckend. Die Vorfreude ist sehr, sehr groß“, sagte Vize-Kapitänin Svenja Huth vor dem Finale gegen England an diesem Sonntag um 18 Uhr.

EM-Finale: Deutschland gegen England vor 90.000 Fans in Wembley

Der Rekord-Europameister aus Deutschland kann zum neunten Mal den Titel holen, für England wäre es der erste Triumph bei einem internationalen Turnier überhaupt. Unabhängig vom Ausgang des Finales der 13. EM haben die DFB-Frauen mit einem bisher überzeugenden Turnier die Rückkehr auf die große Bühne geschafft: 2017 bei der EM und 2019 bei der WM war der Olympiasieger von 2016 jeweils im Viertelfinale ausgeschieden und hatte die Tokio-Spiele verpasst.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat zwar als Spielerin schon vier EM-Titel gewonnen. Das Gefühl, nach drei teilweise schwierigen Jahren jetzt in Wembley gegen England spielen zu dürfen, empfand sie zumindest am Samstag noch als überwältigend.

„Ich saß dann schon heute Morgen in meinem Hotelzimmer, mit dem Rücken angelehnt im Bett, und habe gedacht: Wow! Das ist wirklich wahr. Und als wir gerade hier ankamen und ich dieses Stadion gesehen habe: Ja! Es ist wahr“, berichtete sie bei der Abschluss-Pressekonferenz am Samstag. Wie ihre Spielerinnen mit der Kulisse umgehen werden? „Ich kann noch nicht ganz einschätzen, wie schnell wir das beiseiteschieben können“, sagte Voss-Tecklenburg.

Bei EM-Sieg: DFB-Trainerin Voss-Tecklenburg winkt Haus auf Mallorca

Voss-Tecklenburg würde bei einem EM-Triumph in England der Bild zufolge eine ganz besondere Prämie von ihrem Ehemann Hermann winken – ein Haus auf Mallorca. Das Ehepaar urlaubt gerne auf der Balearen-Insel. „Es ist unsere Ruhe-Oase. Martina möchte da schon seit Jahren ein Haus. Doch ein Haus bindet. Daher habe ich bisher immer Nein gesagt“, sagte Hermann Tecklenburg dem Bericht zufolge. „Wenn sie den EM-Titel holt, werde ich mich dem Wunsch anschließen. Dann schauen wir uns während des Urlaubs nach einem Domizil um.“

Seine Frau hofft unabhängig vom Ausgang des Endspiels auf ein Haus auf Mallorca. „Es ist eine schöne Geste von meinem Mann. Wenn es zum Titel kommt, werde ich hartnäckig bleiben. Wenn es nicht zum Titel reicht, würde ich noch hartnäckiger bleiben“, sagte sie in einem Interview der Bild am Sonntag. Abgesehen davon würde die 54 Jahre alte Voss-Tecklenburg, die seit 2009 mit dem 74 Jahre alten Bauunternehmer verheiratet ist und mit ihm in Straelen lebt, bei einem Sieg im Endspiel gegen England auch die offizielle Prämie des Deutschen Fußball-Bundes erhalten: 60.000 Euro gibt es für jeden aus dem Kader.

Deutschland gegen England im EM-Finale: DFB-Frauen bekommen Gänsehaut-Post von den Herren

Damit die Wünsche und Träume für die deutsche Mannschaft in Erfüllung gehen, braucht es erneut eine starke Teamleistung. Kurz vor dem EM-Finale bekommen die DFB-Frauen Gänsehaut-Post von den Herren. Verfolgen Sie das Endspiel zwischen Deutschland und England, heute ab 18 Uhr, hier im Live-Ticker. Hier finden Sie alle Infos, um das EM-Finale live im TV und Stream zu sehen. (ck)