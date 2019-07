Sorgen um Franz Beckenbauer wegen gesundheitlicher Probleme. Kürzlich äußerte er sich zu seinem Zustand, nun wurde die Abtrennung seines Verfahrens rund um die WM 2006 beantragt.

Update 29. Juli 2019: Ex-DFB-Präsident Theo Zwanziger attackiert die Schweizer Ermittler wegen der Abtrennung von Beckenbauers Verfahren. "Das ganze Verfahren ist so abwegig, dass sich eigentlich jedes Wort darüber verbietet", poltert der 74-Jährige. "In diesem Zusammenhang ist das Wort 'Rechtsstaat' in der Schweiz nur noch eine Beleidigung." Die Ermittler würden „mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Wand“ laufen.

„Lebensgefährlich": Neuer Arzt-Befund vergrößert Sorgen um Franz Beckenbauer

Update 27. Juli 2019: Franz Beckenbauers Zustand ist offenbar noch immer kritisch. Nach einem Augeninfarkt könne jede Aufregung für den „Kaiser“ lebensgefährlich sein, so seine Ärzte in einem Befund. Der 73-Jährige sei demnach nicht vernehmungsfähig. Obwohl die Schweizer Ermittler rund um die mutmaßlich gekaufte WM 2006 eine Anklage gegen Beckenbauer erheben wollen, hätten sie laut einem Spiegel-Bericht nun die Abtrennung des Verfahrens beantragt.

Damit soll gewährleistet sein, dass der ehemalige Fußballprofi nach seiner Genesung unabhängig von früheren DFB-Funktionären wie Wolfgang Niersbach angeklagt werden könne. Im April 2020 verjähre der Fall Beckenbauer laut Spiegel jedoch, womit er einem Prozess entgehen könne. Im Moment konzentrierten sich die Ermittler daher auf die weiteren Verdächtigen, die den DFB 2005 bei der Rückzahlung eines ominösen 6,7-Millionen-Euro-Kredits betrogen haben sollen.

Franz Beckenbauer: Neuer Arzt-Befund verschlimmert Sorgen - „lebensgefährlich“

Update vom 26. Juli 2019 : Die Ärzte von Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer müssen erneut schlechte Nachrichten übermitteln. Dem Ehrenspielführer der Nationalmannschaft gehe es inzwischen so schlecht, sein Urteilsvermögen sowie sein Gedächtnis seien so stark getrübt, dass keine Besserung zu erwarten sei.

Das verhindert weiterhin die Vernehmungsfähigkeit des Kaisers. Darüber hinaus beunruhigen die neuen Aussagen der Ärzte sehr. Franz Beckenbauer sei gesundheitlich so angeschlagen, jede Aufregung könnte lebensgefährlich für ihn sein, berichteten sie dem SID.

Update vom 19. Juli 2019: Vor etwa einer Woche wurde bekannt, dass Franz Beckenbauer sich selbst zu seinem Gesundheitsstatus äußerte. „Ich sehe auf dem rechten Auge wenig bis nichts“, sagte der Kaiser nach einem erlittenen Augeninfarkt.

Nun berichtet die Neue Zürcher Zeitung, dass Beckenbauer wegen gesundheitlicher Probleme nicht vernommen werden kann. Dabei geht es um Vergabe der WM 2006. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die DFB- und Bayern-Legende wegen diverser Geldströme, in der der damalige OK-Präsident involviert gewesen sein soll.

Wie das Schweizer Blatt weiter berichtet, soll Beckenbauer gemäß ärztlicher Atteste „derart angeschlagen sein, dass er weder einvernahme- noch verhandlungsfähig ist“.

Franz Beckenbauer ehrlich: So geht es dem Kaiser inzwischen

Update vom 12. Juli 2019: Franz Beckenbauer hat einen Augeninfarkt erlitten. Bei einer Veranstaltung sagte der Kaiser: „Ich sehe auf dem rechten Auge wenig bis nichts.“

Franz Beckenbauer ehrlich: So geht es dem Kaiser inzwischen

München - Nach gesundheitlichen Rückschlägen in der Vergangenheit hat sich Franz Beckenbauer positiv zu seinem Wohlbefinden geäußert. „Es ist nicht gerade die Zeit, um Bäume auszureißen, aber es geht mir besser, ich bin ganz zufrieden“, sagte der 73-Jährige, der in der Welt am Sonntag zehn von Ex-Weltmeistern gestellte Fragen beantwortete. Beckenbauer war zuletzt deutlich seltener in der Öffentlichkeit aufgetreten als noch vor einigen Jahren.

Auf die Frage von Mario Götze, wie Beckenbauer sein Leben nach der Karriere gemeistert habe und ob er Tipps für ihn hätte, sagte Beckenbauer: „Einem solch begnadeten Fußballer wie dir kann ich nur den Ratschlag geben: Bleib im Fußballgeschäft. Es gibt nichts Schöneres als Fußball.“ Ob als Manager, Spielerberater oder als TV-Experte, müsse er herausfinden. „Oder womöglich als Trainer? Aber das ist hart, das ist wahrscheinlich der härteste Posten überhaupt. Das schließt ihn nicht aus, aber das muss man wissen, wenn man diesen Weg einschlagen will“, ergänzte Beckenbauer, der 1974 als Spieler und und 1990 als Teamchef Weltmeister wurde.

