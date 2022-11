Frankreichs Deschamps: Dembélé ist erwachsener geworden

Teilen

Ousmane Dembele (M) beim Kampf um den Ball. © Tom Weller/dpa

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat dem früheren Dortmunder Ousmane Dembélé einen erfolgreichen Reifeprozess bestätigt. „Er ist durch eine schwierige Phase gegangen mit einigen schwereren Verletzungen. Aber er ist in dieser Zeit auch erwachsener geworden“, sagte Deschamps über den Flügelstürmer, der beim 4:1 zum Auftakt gegen Australien in der Startelf stand.

Al-Wakra - „In defensiver Hinsicht hat er große Fortschritte gemacht. Wenn er nach hinten arbeiten muss, tut er das“, sagte Deschamps: „Und offensiv kann er dem Gegner jederzeit Probleme bereiten, weil er so schnell und talentiert ist. Er muss nur noch effektiver werden. Er hat gegen Australien kein Tor geschossen, aber er hat eines schön vorbereitet.“

Dembélé hatte sich bei einer Pressekonferenz am Mittwoch künftige Fragen nach seinem angeblich kritikwürdigen Lebenswandel verbeten. „Ich denke, wir sollten diese Frage künftig streichen, weil sich viele Dinge verändert haben“, hatte er gesagt: „Man verändert sich zwischen 19, 20 und 25. Einige Dinge waren nicht so, wie man es sich vorstellt. Aber ich bin reifer und verantwortungsbewusster geworden, in meinem Spiel und außerhalb des Platzes.“ Dembélé war 2016 für rund zwölf Millionen Euro von Stade Rennes nach Dortmund gewechselt und ging ein Jahr später für über 100 Millionen Euro zum FC Barcelona, wo er noch heute spielt. dpa