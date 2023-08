Gratis: Fußball-Fans dürfen sich auf neuen Sender freuen

Von: Marcel Schwenk

Grund zur Freude bei Fußball-Fans: Ein neuer, kostenloser TV-Sender überträgt pro Woche eine Partie aus einer europäischen Top-Liga live.

München – Wer heutzutage ein Fußballspiel live sehen möchte, kommt um ein Abonnement kaum noch herum. Sky, DAZN, MagentaSport und RTL+ – mittlerweile gibt es eine Vielzahl an kostenpflichtigen Streamingdiensten und Pay-TV-Sendern, die Übertragungsrechte für Champions League, Bundesliga und Co. unter sich aufteilen.

DAZN International Football X Pluto TV Relaunch: 10. August 2023 Enthaltene Ligen: La Liga, Serie A, Ligue 1 Preis: kostenlos

DAZN und Pluto TV: Vier neue TV-Sender kostenlos empfangbar

Zwar wird keiner der beiden Wettbewerbe in der Zukunft – von wenigen Ausnahmen abgesehen – im Free-TV laufen, dennoch können sich Fußball-Fans auf einige frei empfangbare Partien freuen. Wie DAZN und Pluto TV bekanntgaben, wird die Zusammenarbeit erweitert.

Das hat zur Folge, dass es vier kostenlose DAZN-Sender auf Pluto TV geben wird: DAZN Darts, DAZN Heldinnen, DAZN International Football und DAZN Fights. Der Fußball- und der Darts-Sender sind bereits seit dem 10. August abrufbar, Ende des Monats sollen die anderen zwei folgen.

Bald kostenfrei zu sehen: Real Madrid um Ex-BVB-Star Jude Bellingham (Mi.). © IMAGO/William Volcov

Neuer Fußball-Sender: Ein Spiel aus Spanien, Frankreich oder Italien pro Woche live

Neben den Highlights der französischen, italienischen und spanischen Liga wird bei DAZN International Football pro Woche auch eine „Highlight-Partie“ aus einer der drei Meisterschaften live und exklusiv zu sehen sein. Top-Stars wie Jude Bellingham, der erst in diesem Sommer von Borussia Dortmund zu Real Madrid wechselte, Ilkay Gündogan oder Toni Kroos kehren also ganz ohne Bezahlung auf die heimischen Fernsehgeräte zurück.

„Wir bei DAZN wollen Sportfans unterhalten und haben deshalb neben einem wachsenden Angebot an unterschiedlichen Abo-Optionen, auch unser Angebot an frei empfangbaren Streaming-Kanälen erweitert. Ich freue mich sehr, dass wir Pluto TV, einen der führenden FAST-Channel-Anbieter, für diese exklusive Kooperation gewinnen konnten, die allen Sportfans auf der Plattform vier neue dezidierte Sportkanäle bringen wird“, wird Alice Mascia, DAZN-CEO in der DACH-Region, zitiert.

Kostenloser Fußball-Sender: Auch Highlights und Dokumentationen zu sehen

Auch Olivier Jollet, Chef von Pluto TV, freut sich über das neue Angebot: „Wir sind begeistert, unseren Zuschauer*innen eine so attraktive Auswahl an hochklassigen Sportevents bieten zu können. Die Partnerschaft von DAZN und Pluto TV unterstreicht unsere Ambitionen, den Usern die besten Entertainment-Inhalte der Welt zu präsentieren. Dazu gehört neben unserem kostenlosen Angebot an Filmen und Live-TV jetzt auch internationaler Spitzensport.“

Die Live-Events werden ergänzt durch DAZN-Produktionen wie Highlight-Shows und Dokumentationen.

