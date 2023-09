Völler erklärt aktuellen Stand bei der Bundestrainer-Suche und reagiert auf Nagelsmann-Gerüchte

Von: Sascha Mehr, Korbinian Kothny

Rüdi Völler und İlkay Gündogan stellten sich bei der DFB-PK vor dem Frankreich-Spiel. Ist Nagelsmann ein Kandidat für die Flick-Nachfolge?

Gündogan beschreibt Stimung in DFB-Elf: „Ein Mix aus Trauer, Wut und Enttäuschung“

Völler stellt sich bei PK: Flick-Nachfolger soll spätestens im Oktober feststehen.

Rudi Völler und Ilkay Gündogan stellten sich nach der Flick-Entlassung und vor dem Frankreich-Spiel auf der DFB-Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Der neue Bundestrainer soll bereits zu den nächsten Länderspielen im Oktober feststehen, Namen wollte Völler aber keine nennen. Auf Nachfrage, dementierte er nicht, dass Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann eine Option ist. „Was soll ich darauf antworten? Natürlich ist Julian Nagelsmann ein absoluter Top-Trainer“, so Völler. Er selbst wird definitiv nur für das Spiel gegen Frankreich aushelfen und steht als Trainer für die EM 2024 nicht zur Verfügung.

+++ 18.32 Uhr: Damit ist die DFB-Pressekonferenz zu Ende.

+++ 18.29 Uhr: „Ich freue mich, Didier Deschamps wiederzutreffen. Mit ihm zusammen habe ich mit Olympique Marseille 1993 die Champions League gewonnen und schon damals konnte man erahnen, dass er nach seiner aktiven Karriere eine große Trainerkarriere haben wird“, sagte Völler über seinen alten Weggefährten, der seit 2012 Frankreichs Nationaltrainer ist.

+++ 18.26 Uhr: „Was soll ich darauf antworten? Natürlich ist Julian Nagelsmann ein absoluter Top-Trainer“, sagte Völler auf die Frage, ob der Ex-Bayern-Cheftrainer Kandidat für die Flick-Nachfolge ist.

+++ 18.23 Uhr: „Wir müssen als Kollektiv gut sein. Obwohl wir nicht immer Weltklasse-Spieler hatten, waren wir als Team immer Weltklasse. Die besten Teams sind die, in der sich die Spieler auf dem Platz zu 100 Prozent vertrauen können. Obwohl wir eine positive Grundstimmung bei der DFB-Auswahl haben, sehe ich noch deutlicher Verbesserungspotenzial. Wir müssen uns gegen die Fehler stemmen und sie nicht einfach so hinnehmen“, so Gündogan.

DFB-Auswahl: „Natürlich gibt es mehrere Trainer, die als Nachfolger für Hansi Flick infrage kommen“

+++ 18.20 Uhr: „Natürlich gibt es mehrere Trainer, die als Nachfolger für Hansi Flick infrage kommen. Wichtig ist, schon in dreieinhalb Wochen jemanden zu präsentieren. Es wird noch einige Diskussionen und Sitzungen geben, Namen werde ich hier aber keine nennen“, hält sich Völler bedeckt, was die Suche nach einem neuen Bundestrainer angeht.

+++ 18.19 Uhr: „Es ist uns schwergefallen, die Entscheidung gegen Hansi Flick zu treffen. Er hat aber in den vergangenen Wochen und Monaten schon gemerkt, dass seine Situation schwierig ist. Wir hatten alle die Hoffnung, es doch noch hinzukriegen, am Ende mussten wir die Entscheidung aber so fällen“, sagte Völler.

+++ 18.17 Uhr: Völler spricht noch einmal die zahlreichen Fehler an, die die deutsche Nationalmannschaft in den vergangenen hat. „Die Einstellung ist aber da. Wir werden auch gegen Frankreich alles zu versuchen, um es ihnen so schwer wie möglich zu machen und selbst ein gutes Spiel abzuliefern.“

Rüdi Völler stellte sich bei der DFB-PK vor dem Frankreich-Spiel. © IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

+++ 18.14 Uhr: Gündogan bestätigt, dass es ständig Gespräche unter den Spielen gibt: „Beim Essen, auf dem Zimmer, überall. Es ist auch immer eine Alternative, eine Sitzung unter den Spielern zu machen. Am Ende des Tages müssen wir selbstkritisch sein. Jeder muss sich hinterfragen, ob er das Richtige macht, um topfit in die Länderspiele zu gehen. Wir müssen eine Basis schaffen, dass es der Bundestrainer schafft, uns in Bestform zu einer Mannschaft zu formen.“

+++ 18.12 Uhr: „Andere Länder und Verbände haben aufgeholt. Da wir bei den letzten Turnieren früh ausgeschieden sind, hat uns hat einiges nicht gestimmt. Wir haben aber immer noch Spieler, die unglaublich kreativ sind, die schnell sind. Einfach viele Spieler, die dafür sorgen können, dass wir eine gute EM spielen“, zeigt sich Völler hoffnungsvoll, was die Heim-EM angeht.

+++ 18.11 Uhr: „Das Wichtigste ist, dass sich unser Abwehrverhalten verbessert. Da haben wir schon ein paar Ideen im Kopf, aber dazu will ich jetzt nichts sagen“, hält sich Völler bedeckt, was die Aufstellung und Taktik für die Partie gegen Frankreich angeht.

+++ 18.09 Uhr: „Die Stimmung generell in der Mannschaft ist ein Mix aus Trauer, Wut und Enttäuschung, aufgrund der Gesamtsituation. Ich habe das Gefühl, Hansi im Stich gelassen zu haben und denke, es geht einigen anderen Spielern genauso“, berichtet Gündogan von der Stimmung im deutschen Team.

+++ 18.08 Uhr: Auf einen Stürmer für das Spiel gegen Frankreich hat sich Völler noch nicht festgelegt: „Ich kann dazu noch nichts dazu sagen, wer morgen beginnen wird im Angriff. Füllkrug fällt definitiv aus.“

+++ 18.06 Uhr: Gündogan bleibt auch gegen Frankreich Kapitän, wie Völler bestätigte. „Natürlich bleibt Ilkay unser Kapitän. Er hat das wunderbar gemacht. Er hat beim Abschied von Hansi Flick eine schöne Rede gehalten, für die es viel Applaus gab“, so Völler.

+++ 18.04 Uhr: Auf erneute Nachfrage machte Völler noch einmal deutlich, dass er gegen Frankreich nur aushilft auf der Trainerbank. „Ich bin überzeugt, dass wir eine gute EM spielen können“, gibt sich Völler hoffnungsvoll.

Flick-Nachfolge: Völler nur Aushilfe

+++ 18.03 Uhr: „Wir wollen schnell einen Nachfolger finden für die Funktion des Bundestrainers. Wichtig ist, die Euphorie zu erzeugen vor der Heim-EM und das ist mit einem neuen Bundestrainer möglich. Hansi hat die ganze Last der schlechten WM in Katar mitgetragen“, so Rudi Völler zu einem Nachfolger. Er selbst schließt aus, dass er die Mannschaft bei der EM 2024 betreut. „Das wird eine einmalige Sache.“

+++ 18.01 Uhr: Wir wollen unsere individuellen Fehler abstellen, von denen wir einige hatten zuletzt. Es wird Zeit, endlich mal ein ordentliches Ergebnis er erzielen“, sagte Ilkay Gündogan zum bevorstehenden Spiel gegen Frankreich.

+++ 18.01 Uhr: Rudi Völler lobt Hannes Wolf und Sandro Wagner und hofft, dass das Duo vor dem Spiel gegen Frankreich noch einiges rausholen kann aus der Mannschaft. Es sollen vor allem Gespräche mit den Spielern geführt werden.

+++ 18.00 Uhr: Die Pressekobferenz hat begonnen.

Update vom Montag, 11. September, 17.43 Uhr: In etwa 20 Minuten beginnt die Pressekonferenz des DFB, bei der sich Rudi Völler und Ilkay Gündogan äußern werden. Gibt es einen neuen Stand bei der Suche nach einem Nachfolger für Hansi Flick?

Erstmeldung: Dortmund – Der DFB steht neun Monate vor der Fußball-EM 2024 im eigenen Land vor einem Scherbenhaufen. Am Samstag erlebte die deutsche Nationalmannschaft beim 1:4 gegen Japan ihr nächstes Debakel und verlor zum ersten Mal seit 38 Jahren dreimal in Folge. Die Konsequenz: Der DFB entband noch am Sonntag Hansi Flick mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Bundestrainer.

DFB-Elf trifft auf Vize-Weltmeister Frankreich

Beim Länderspiel am Dienstag gegen Frankreich wird einmalig das Trio Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die DFB-Elf betreuen. Während im Hintergrund die Suche nach einem Flick-Nachfolger auf Hochtouren läuft, sollen Völler & Co. das nächste DFB-Debakel verhindern.

Die Aufgabe könnte mit Vize-Weltmeister Frankreich dabei kaum größer sein. Seit dem verlorenen WM-Finale hat die Équipe Tricolore alle seine Spiele gewonnen und ist auf dem besten Wege, sich direkt für die EM 2024 zu qualifizieren. Deutschland ist als Gastgeber bereits automatisch qualifiziert.

Völler stellt sich bei PK: auch Kapitän Gündoğan mit dabei

Blickt man auf die vergangenen Ergebnisse, möchte man meinen: zum Glück. Seit dem WM-Vorrunden-Aus hat die DFB-Elf gegen nicht übermächtige Gegner nur eins von fünf Duellen für sich entscheiden können.

Bei der Pressekonferenz am Montag vor dem Frankreich-Spiel wird dennoch die Flick-Entlassung wohl das beherrschende Thema sein. Interimstrainer Rudi Völler und der noch von Flick ernannte Neu-Kapitän İlkay Gündogan werden sich ab 18 Uhr den Fragen der Journalisten stellen und erklären, wie sie in neun Monaten noch den sportlichen Turnaround schaffen wollen. (kk, smr)