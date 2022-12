Flick nach WM-Aus unter Druck – Bundestrainer äußert sich zu seiner Zukunft

Von: Nils Wollenschläger

Bundestrainer Hansi Flick ist mit Deutschland bei der WM ausgeschieden. © Christian Charisius/dpa

Das DFB-Team steht nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in der Kritik. Auch Bundestrainer Hansi Flick rückt in den Fokus. Lesen Sie hier mehr:

Wie 2018 scheidet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auch bei der WM 2022 bereits in der Vorrunde aus. Nach dem frühen Aus stehen nicht nur die Spieler und DFB-Direktor Oliver Bierhoff in der Kritik, sondern auch Bundestrainer Hansi Flick.

Muss Bundestrainer Hansi Flick nach dem WM-Aus gehen? HEIDELBERG24 verrät Ihnen, was der aktuelle Stand ist und wie sich Flick geäußert hat.

Hansi Flick hat das Amt des Bundestrainers im Sommer 2021 von Joachim Löw übernommen. Die WM war nun sein erstes großes Turnier. (nwo)