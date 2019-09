FIFA 20: Das sind die Spielstärken der Spieler von Eintracht Frankfurt

FIFA 20 steht vor dem Release. Nach und nach werden auch die neuen Ratings bekannt. Wir stellen euch die Werte von Eintracht Frankfurt vor.

Frankfurt - Das Warten hat ein Ende: Der Release von FIFA 20 steht vor der Tür. Natürlich sind deshalb auch schon die meisten Ratings der Spieler bekannt. Wir haben uns mal die Werte der Spieler von Eintracht Frankfurt genauer angesehen.

Dabei fällt auf: Die starke vergangene Spielzeit schlägt sich bei einigen Stars der Frankfurter Eintracht auch im Ranking wider. Und trotz der Abgänge der Büffelherde rund um Sebastien Haller, Ante Rebic und Luka Jovic haben fünf Eintracht-Spieler 80er Wertung geknackt.

Fünf Eintracht-Spieler knacken im FIFA-Ranking die magische 80er-Marke

Kevin Trapp ist mit 83 Punkten der beste Frankfurter, gefolgt von Martin Hinteregger (80 Punkte), Makoto Hasebe (80 Punkte) und Filip Kostic (80 Punkte). Neuzugang Bas Dost hat 82 Punkte erhalten und ist damit der zweitbeste Adler.

Besonders interessant für den Karrieremodus sind Djibril Sow, Mijat Gacinovic, Evan N'Dicka und André Silva, denn sie verfügen über ein großes Entwicklungspotential.

Die FIFA-Rankings von Eintracht Frankfurt im Überblick

Spieler FIFA-Ranking Kevin Trapp 83 Frederik Rönnow 74 Felix Wiedwald 72 Jan Zimmermann 68 David Abraham 78 Makoto Hasebe 80 Evan N'Dicka 76 Simon Falette 74 Marco Russ 73 Martin Hinteregger 80 Danny da Costa 79 Filip Kostic 82 Erik Durm 74 Timothy Chandler 76 Almamy Touré 74 Lucas Torro 74 Gelson Fernandes 77 Djibril Sow 74 Sebastian Rode 78 Mijat Gacinovic 77 Daichi Kamada 73 Jonathan de Guzman 76 Dominik Kohr 76 Nicolai Müller 75 Nils Stendera 58 Sahverdi Cetin 59 Goncalo Paciencia 76 Andre Silva 79 Bas Dost 82 Dejan Joveljic 69

FIFA-Ranking von Eintracht Frankfurt: Evan N'Dicka legt kräftig zu – Danny da Costa nicht

Im Vergleich zu FIFA 19 konnten sich alle Spieler von Eintracht Frankfurt, die bereits in der Saison 2019/20 bei der SGE spielten, in ihrem Ranking steigern. Am meisten zugelegt hat Evan N'Dicka, der im FIFA-Ranking 19 gerade einmal 64 Punkte erhielt, in diesem Jahr bereits bei 76 Punkten steht. Und seine Formkurve zeigt nach oben.

Danny da Costa hingegen hat nur einen Punkt im Vergleich zugelegt, für seine tolle Form in der vergangenen Saison eigentlich zu wenig. Er wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit wieder häufiger bei den Special-Karten auftauchen.

msb

Am Sonntag (22. September 2019) hat die Frankfurter Eintracht den favorisierten Dortmundern einen Punkt abgetrotzt. *

