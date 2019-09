Wahl zum Weltfußballer 2019 im Live-Ticker: Kann Van Dijk die Superstars besiegen?

Holen wieder Messi oder Ronaldo die begehrte Auszeichnung oder wird ausnahmsweise mal ein Verteidiger Weltfußballer? Virgil van Dijk, Europas Fußballer des Jahres, hat gute Chancen die Offensiv-Stars hinter sich lassen.

Am Montag, den 23. September, findet die Veranstaltung „The Best FIFA Football Awards 2019“ in Mailand um 19.30 Uhr statt.

Zur Auswahl zum Weltfußballer stehen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Virgil van Dijk.

Es wird außerdem der beste Keeper, der beste Trainer, die beste Spielerin, die/der beste Trainer/in einer Frauenmannschaft und das schönste Tor gewählt.

<<<Aktualisieren>>>

Fifa-Weltfußballer des Jahres 2019 im Live-Ticker: Kann Van Dijk die Superstars besiegen?

Mailand - Zum 29. Mal wird der beste Fußballer des Planeten gewählt. In diesem Jahr findet die Wahl zum Weltfußballer in Mailand statt. Wie gewohnt gehören die Superstars Lionel Messi (FC Barcelona/Argentinien) und Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/Portugal) zu den drei Nominierten. Neu in der Riege der besten Spieler ist der niederländische Verteidiger Virgil van Dijk, der mit dem FC Liverpool die Champions League gewonnen hat.

Schon vergangenes Jahr hatte keiner der beiden Serien-Sieger die begehrte Trophäe gewinnen können. Nachdem Ronaldo und Messi den Titel seit 2008 unter sich ausgemacht hatten, gewann 2018 mit Luka Modric erstmals wieder ein anderer Spieler. Gibt es also dieses Jahr ein Comeback - oder lässt van Dijk die Offensiv-Stars, wie schon bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres, hinter sich? Er wäre der erste Abwehrspieler seit Fabio Cannavaro 2006 der die bedeutendste Fifa-Auszeichnung erhält.

Deutsche Hoffnung bei der Wahl des besten Trainers und Torhüters

Am Montagabend wird aber nicht nur der beste Fußballer gewählt. In Mailand werden gleich mehrere Ehrungen vergeben. Um den Titel der besten Fußballerin streiten sich Megan Rapinoe (Seattle Reign FC) und Alex Morgan (Orlando Pride), beide Weltmeister mit den USA, sowie Lucy Bronze (Olympique Lyon/England).

Die Finalisten bei der Wahl zum Welttorhüter sind Ederson (Manchester City/Brasilien), Alisson Becker (FC Liverpool/Brasilien) und Marc-André ter Stegen (FC Barcelona/Deutschland). Den Goldenen Handschuh bei den Frauen wollen Christiane Endler (Paris Saint-Germain/Chile), Hedvig Lindahl (VfL Wolfsburg/Schweden) und Sari van Veenendaal (Atletico Madrid/Niederlande).

Bei den Trainern sind Jürgen Klopp (FC Liverpool), Pep Guardiola (Manchester City) und Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) nominiert. Die Top-3 Trainer im Frauenfußball sind die National-Coaches Jill Ellis (USA), Phil Neville (England) und Sarina Wiegman (Niederlande).

Fifa-Puskás-Preis: Messi und zwei Exoten mit den schönsten Toren

Für den Fifa-Puskás-Preis, also das schönste Tor 2019, sind Lionel Messi (FC Barcelona), Juan Quintero (River Plate) und Dániel Zsóri (MOL Fehérvár FC) nominiert. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Teatro alla Scala in Mailand, einem der bekanntesten Opernhäuser der Welt, und wird ab 20.30 im FIFA-Livestream auf YouTube übertragen. Durch den Abend führen Ruud Gullit, ehemaliger niederländischer Top-Spieler, und die italienische Moderatorin Ilaria D’Amico.

md