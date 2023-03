FCK gegen Abstiegskandidat SV Sandhausen gefordert – alle Infos zum Spiel

Von: Nils Wollenschläger

Der Zweitliga-Spieltag startet unter anderem mit der Partie 1. FC Kaiserslautern gegen SV Sandhausen. Hier finden Sie alle Infos zum Spiel:

Zweitliga-Überraschungsteam 1. FC Kaiserslautern will am Freitagabend den nächsten Heimsieg einfahren. Die Roten Teufel empfangen den SV Sandhausen, der als Tabellenvorletzter in den Spieltag geht.

1. FC Kaiserslautern gegen SV Sandhausen – alle Infos zum FCK-Heimspiel finden Sie im Live-Ticker von HEIDELBERG24.

Anstoß im Fritz-Walter-Stadion ist am Freitag um 18:30 Uhr. (nwo)