FC Bayern in Augsburg im Live-Ticker - Sieg zum Wiesn-Anstich? Sorge um Mané

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern trifft am Samstag pünktlich zum Wiesn-Anstich auf den FC Augsburg. Zuletzt gab‘s drei Liga-Remis in Folge. Die Partie im Live-Ticker.

Update vom 17. September, 13.17 Uhr: Bis zum Finale der in der Champions League ist es noch ein wenig hin. Allerdings gibt es spektakuläre Pläne für die kommenden Endspiele in der Königsklasse. Finden diese bald in den USA statt? Oliver Kahn hat sich dazu geäußert.

FC Augsburg - FC Bayern -:- (-:-)

FC Augsburg: - FC Bayern: - Tore: -

Update vom 17. September, 12.13 Uhr: In Sachen Aufstellung hat Trainer Nagelsmann bereits einiges verraten. So wird Noussair Mazraoui auf jeden Fall beginnen, dafür dürfte der angeschlagene Benjamin Pavard eine Pause bekommen. Außerdem klang es auf der PK am Freitag so, dass Leon Goretzka in der Startelf stehen wird.

Spannend wird zu sehen sein, wer in der Offensive zum Einsatz kommt. Beginnt Serge Gnabry? Sitzt Mané nur auf der Bank? In zwei Stunden wissen wir mehr.

Erstmeldung: München/Augsburg - O‘zpaft is! Am Samstag um 12 Uhr wurde das Oktoberfest in München eröffnet. Fast zeitgleich muss der FC Bayern in der Bundesliga beim FC Augsburg zum kleinen Bayern-Derby ran. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann hat seit drei Ligaspielen nicht mehr gewonnen, daher sollte beim FCA ein Sieg her.

Sadio Mané konnte in den vergangenen Spielen nicht überzeugen. Gelingt‘s heute beim FC Augsburg? © IMAGO

Unter der Woche feierten die Münchner einen rauschenden Erfolg in der Champions League gegen den FC Barcelona. Leroy Sané war dabei einmal mehr der Matchwinner. Aber auch Dayot Upamecano und Lucas Hernandez überzeugten. Letzterer fällt nun allerdings wochenlang aus, weil er sich einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich zu gezogen hat - das könnte für den FCB zu Problemen führen.

Im Fokus dürfte in Augsburg heute wieder Sadio Mané stehen. Dieser konnte auch gegen Barca wenig glänzen. Der Neuzugang ist beim FC Bayern nach Einschätzung von Didi Hamann noch nicht integriert. „Ich habe ihn beim FC Liverpool gesehen, wo er durch die Mitte gespielt hat. Das ist nicht seine Position. Jetzt nimmt er diese Position auch beim FC Bayern ein. Er ist am besten, wenn er von außen kommt“, sagte der frühere Münchner Hamann (49) im Interview bei web.de News.

Man darf gespannt sein, wie Nagelsmann sein Team vor der Länderspielpause ins Renen schicken wird. Gibt‘s eine große Rotation oder kommen die Bayern mit der vollen Kapelle? Im Live-Ticker von tz.de verpassen Sie nicht. (smk)

Aus der WWK-Arena in Augsburg berichtet Florian Schimak