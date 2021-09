FC St. Pauli macht Ernst: Warum der Kiezklub jetzt Zuschauer aussperrt

Zuschauer beim FC St. Pauli? Nicht alle Fans dürfen künftig die Kiezkicker in Zukunft von den Rängen am Millerntor anfeuern.

Neue Regelung

Das Stadiontor bleibt künftig für sie dicht: Der FC St. Pauli lässt eine bestimmte Personen-Gruppe nicht mehr ins Stadion. Was ist der Auslöser? Wen trifft es?

Hamburg – Das Schild kennt jeder. Es hängt schließlich auch an nahezu jedem Supermarkt: „Wir müssen leider draußen bleiben“. Bezogen ist es auf Hunde. Überspitzt formuliert könnte es mit einer menschlichen Silhouette statt eines Hundes auch am Millerntorstadion hängen – ein weiterer Hinweis inklusive, warum so mancher draußen bleibt.

Denn der FC St. Pauli sperrt ab sofort einen Teil seiner Fans aus und lässt sie nicht mehr ins Stadion. Welchen Grund das hat und welche Personengruppe es genau trifft, verrät 24hamburg.de*

Auch beim Nachbarn und ungeliebten Stadtrivalen Hamburger SV hat es zuletzt einen großen Zuschauer-Zoff gegeben, bei dem sich zunächst HSV-Sportvorstand Jonas Boldt mit der Stadt Hamburg anlegte und sich dann gemeinsam mit HSV-Finanzvorstand Frank Wettstein gegen die Behörden zur Wehr setzte. Inzwischen ist der Ärger zwischen Stadt und HSV allerdings beigelegt. Zumindest vorerst. Denn von Seiten der Stadt Hamburg hat es inzwischen ein gewisses kleines Entgegenkommen gegeben.