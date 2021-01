FC Bayern bei Schalke 04 im Live-Ticker: Ungleiches Duell in Gelsenkirchen - Revanche für die 0:8-Klatsche?

Vor dem Duell zwischen Liga-Primus FC Bayern und dem Tabellenletzten Schalke 04 gibt es einige Veränderungen. Bei S04 wird ein besonderer Neuzugang auflaufen.

FC Schalke 04 - FC Bayern München -:- (-:-), Sonntag, 15.30 Uhr

Der FCB erkämpfte sich in Augsburg einen Sieg, während Schalke * in letzter Minute gegen Köln verlor.

Die Partie zwischen dem Spitzenreiter und dem Tabellen-Schlusslicht im Live-Ticker.

Tore:

Update vom 24. Januar, 13.30 Uhr: Der FC Schalke hat seine letzten neun Pflichtspiele gegen den FC Bayern allesamt verloren.

Mehr noch: Seit März 2011 gab es keinen Pflichtspiel-Sieg von „Königsblau“ gegen den Branchen-Riesen aus München. Damals setzten sich die Gelsenkirchener im Halbfinale des DFB-Pokals 1:0 durch. Was passiert heute?

FC Schalke - FC Bayern im Live-Ticker: In der Bundesliga liegen 22 Punkte zwischen den Klubs

Update vom 24. Januar, 12.30 Uhr: 22 Punkte - so viele Zähler trennen den FC Bayern und den FC Schalke vor dem Aufeinandertreffen in der Bundesliga.

Die Münchner sind souveräner Tabellenführer, die Gelsenkirchener abgeschlagen Letzter. Eine klare Ausgangslage - oder gibt es heute die Riesen-Überraschung auf Schalke? Bald wissen wir mehr.

Update vom 24. Januar, 11.45 Uhr: FC Schalke gegen den FC Bayern: Weiter geht es mit der Bundesliga in Gelsenkirchen.

Die härtesten News gibt es aber am Vormittag aus Berlin: Medienberichten zufolge trennt sich der taumelnde Hertha BSC von Trainer Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz.

FC Schalke - FC Bayern im Live-Ticker: RB Leipzig und Bayer Leverkusen patzen in der Bundesliga

Update vom 23. Januar, 23.30 Uhr: Die Konkurrenten hätten an diesem Bundesliga-Samstag die Chance gehabt, gegen den FC Bayern* vorzulegen - sie haben es aber allesamt verpasst.

Nach dem 2:4 von Borussia Dortmund am Freitagabend gegen Gladbach verlor auch RB Leipzig um Bayerns Transfer-Ziel Dayot Upamecano* - und zwar überraschend 2:3 bei Abstiegskandidat Mainz 05. Bayer Leverkusen musste sich dagegen dem VfL Wolfsburg 0:1 geschlagen geben.

Bei einem Sieg am Sonntag auf Schalke hätten die Bayern sieben Punkte Vorsprung auf RB Leipzig - und sie stünden ganze zehn Zähler vor Bayer Leverkusen.

FC Schalke - FC Bayern im Live-Ticker: Erinnerungen an das 8:0 in München werden wach

Erstmeldung vom 23. Januar: München - Am ersten Spieltag der Saison 2020/21 stellten die Bayern mit einem historisch starken 8:0-Saisonauftakt die Weichen für ihr diesjähriges Meisterschafts-Rennen.

Die Schalker stellten nach der verkorksten Halbserie in der vergangenen Saison fest, dass die neue Saison ganz und gar nicht einfach werden würde. Bis zum Rückspiel gegen die Bayern sollte den Königsblauen lediglich ein einziger Sieg glücken, nun kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem Spitzenreiter und dem Tabellenletzten.

Schalke 04 - FC Bayern im Live-Ticker: Kann der Königstransfer bei seinem Comeback stechen?

Aktuell sind die Bayern zwar nicht auf der Höhe ihres Könnens, dank der ausbleibenden Konkurrenz steht der Rekordmeister* mit vier Zählern Vorsprung auf Platz eins. Alles andere als ein Sieg gegen Schalke am Sonntagnachmittag wäre eine Enttäuschung für Hansi Flick* und sein Team. Der dritte Sieg in Serie soll nun her, am besten noch mit einer überzeugenden Leistung, denn in den letzten beiden Bundesliga*-Spielen gegen Freiburg und Augsburg gewann die Flick-Truppe jeweils nur äußerst knapp.

Schalke kann gegen die Bayern auf einen prominenten Neuzugang hoffen, neben Sead Kolasinac, der aus der Premier League* wieder zum FC Schalke wechselte, kehrte auch Stürmer-Oldie Klaas-Jan Huntelaar zurück in den Ruhrpott. Der erfahrene 37-Jährige, der bereits 240 Pflichtspiele für Schalke bestritt und 126 Treffer erzielte, wird wohl sein zweites Debüt gegen die Bayern geben. Neben ihm wird wohl der US-Stürmer Matthew Hoppe stürmen, der 19-Jährige erzielte nach sieben Spielen bereits fünf Tore.

FC Schalke - FC Bayern im Live-Ticker: S04 mit Riesen-Pech unter der Woche - Bayern mit viel Dusel

Ob die beiden Neuzugänge etwas ausrichten können, wenn der Bayern-Zug ins Rollen kommt, ist zwar fraglich. Die Mannschaft von Christian Gross weiß jedoch, dass sie nicht chancenlos ist. Gegen Augsburg hatte der FC Bayern bis zum Seitenwechsel alles im Griff und verlor nach der Pause den Faden, dank eines verschossenen FCA-Elfmeters stand am Ende ein 1:0-Sieg. Die Schalker hatten während der englischen Woche weniger Glück - der Gegentreffer zum 1:2-Endstand gegen Köln fiel erst in der Nachspielzeit. (ajr) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.