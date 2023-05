Schalke-News: Mainz 05 verhindert S04-Invasion

Von: Malte Schindel

Schalke-Profi Alex Kral dürfte in der Partie gegen den FSV Mainz 05 erneut in der S04-Startelf stehen. © Tim Rehbein/RHR-FOTO

Schalke 04 ist am 31. Spieltag in Mainz gefordert. Vor der Partie gibt es schlechte Nachrichten für S04-Fans. Alle News zum Spiel im Live-Ticker.

Mögliche Aufstellung FSV Mainz 05: Zentner – Hanche-Olsen, Bell, Fernandes – Widmer, Barreiro, Kohr, Caci – Onisiwo, Lee, Ajorque

Mögliche Aufstellung FC Schalke 04: Schwolow – Brunner, Yoshida, van den Berg, Uronen – Krauß, Kral – Karaman, Zalazar, Bülter – Terodde

Anstoß: Freitag (5. Mai), 20.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -:-

Platzverweise: -:-

Bes. Vorkommnisse: -:-

Schiedsrichter: noch nicht bekannt

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Bundesliga-Partie zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04 am 31. Spieltag. Anstoß in der Mewa Arena ist am Freitag (5. Mai) um 20.30 Uhr. +++

Gelsenkirchen – Der FC Schalke 04 hat noch vier Spiele vor der Brust, um den drohenden Abstieg in die 2. Bundesliga zu verhindern. Beim FSV Mainz 05, am Freitag (5. Mai, 20.30 Uhr) gilt es die erste Hürde zu bewältigen: Der S04 würde mit einem Sieg bei den rückrundenstarken 05ern prompt von Platz 17 auf Platz 14 der Bundesliga-Tabelle springen.

Schalke 04 zählt in Mainz auf die tatkräftige Unterstützung seiner Fans. Die S04-Anhänger müssen vor dem Auswärtsspiel jedoch einen Dämpfer verkraften: Die Invasion, wie sie bereits in Hoffenheim stattgefunden hat, wo rund 15.000 Schalke-Fans die „Knappen“ im Stadion unterstützten, wird ausbleiben.

Schalke-Fans, die kein Ticket für das Spiel über den S04 bekommen haben, hatten gehofft, Karten über den freien Ticketverkauf oder kurzfristig gar als Mainz-Mitglied zu erhalten, doch gibt es für die Partie nur noch wenige Restkarten, wie die 05er auf ihrer Homepage mitteilten. Es „sind nahezu alle der 33.305 Eintrittskarten verkauft worden“.

FC Schalke 04 gegen FSV Mainz 05: S04 muss erneut auf Moritz Jenz verzichten

Wie einige Schalke-Anhänger wird auch Abwehr-Star Moritz Jenz nicht mit von der Partie sein, wie Trainer Thomas Reis am Mittwoch (3. Mai) bei der Pressekonferenz sagte. Der Muskel macht dem Innenverteidiger zu schaffen, er hatte bereits beim 2:1-Sieg des S04 gegen Werder Bremen am vergangenen Samstag (29. April) passen müssen. „Es wird nicht reichen“, so Thomas Reis.

Doch es gibt auch gute Neuigkeiten: Rechtsverteidiger Cedric Brunner und Flügelspieler Tim Skarke kehren gegen den FSV Mainz 05 in den S04-Kader zurück. Cedric Brunner dürfte den formschwachen Henning Matriciani aus der Startelf verdrängen. Auch Niklas Tauer, der seit seinem Winter-Wechsel zum S04 noch keine Rolle gespielt hat, ist wieder einsatzbereit.

Derweil darf sich Sepp van den Berg, der gegen Werder als Joker glänzte, berechtigte Hoffnung auf einen Platz in der Startelf machen gegen den FSV. Die Liverpool-Leihgabe habe „sich und uns belohnt“, sagte Thomas Reis. Einem der Innenverteidiger Maya Yoshida und Marcin Kaminski droht die Bank.