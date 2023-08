Schalke-Fans bekommen gegen Holstein Kiel ein Gratis-Getränk in der Arena

Von: Marcel Witte

Teilen

Schalke 04 trifft auf Holstein Kiel. © Tim Rehbein/RHR-Foto; Collage: RUHR24

Schalke 04 empfängt am Freitag (25. August) Holstein Kiel. Alles zum Spiel hier im Live-Ticker von RUHR24 aus der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Mögliche Aufstellung FC Schalke 04: Müller - Brunner, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Seguin, Ouedraogo - Lasme, Terodde, Kabadayi

Mögliche Aufstellung Holstein Kiel: Dähne - Schulz, Erras, Kleine-Bekel - Sterner, Ivezic, Sander, Rothe - Skrzybski - Pichler, Machino

Begegnung: FC Schalke 04 - Holstein Kiel

Anpfiff: Freitag (25. August), 18.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: noch nicht bekannt

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Live-Ticker: Der Vorbericht zum Zweitliga-Spiel

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Zweitliga-Spiels FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel. Anpfiff ist am Freitag (25. August) um 18.30 Uhr. RUHR24 berichtet live aus der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. +++

Gelsenkirchen – Der FC Schalke 04 strebt nach Wiedergutmachung. Nach der 0:1-Niederlage des S04 bei Eintracht Braunschweig wollen die „Knappen“ nun vor heimischen Publikum vieles besser machen.

Schalke 04 gegen Holstein Kiel ohne Kenan Karaman und Dominick Drexler

Fehlen werden allerdings die verletzten Kenan Karaman und Dominick Drexler, auf die der S04 „bis auf Weiteres“ verzichten muss sowie Sebastian Polter (Risswunde am Zeh). Niklas Tauer (Gesichtsverletzung) und Bryan Lasme (Krämpfe), die gegen Braunschweig ausgewechselt wurden, sind aber Optionen für den Schalke-Kader gegen Holstein Kiel.

S04-Trainer Thomas Reis ist optimistisch, dass Schalke 04 am Freitag drei Punkte holt, und hofft auf die Unterstützung der Fans: „Meine Verantwortung ist, dass unsere Leistung gut ist, dann wird der Funke aufs Publikum überspringen. Wenn wir es nicht umsetzen, ist es auch gerecht, dass sie ihren Unmut äußern. Aber ich gehe davon aus, dass sie auch über 90 Minuten hinaus hinter uns stehen.“

Schalke-Fans bekommen gegen Holstein Kiel ein Gratis-Getränk in der Arena

Der FC Schalke 04 darf am Freitagabend gegen Holstein Kiel eine nahezu ausverkaufte Veltins-Arena erwarten. Am Mittwoch (23. August) gab es nur noch wenige Rückläufer in der S04-Ticketbörse.

Schalke-Fans erhalten gegen Holstein Kiel ein Gratis-Getränk. © Teresa Kroeger/RHR-FOTO

Der Klub möchte den Fans zudem noch einen Anreiz für den Stadionbesuch setzen: Alle Fans, die mit dem Fahrrad zum Stadion kommen, erhalten einen Gutschein für ein nicht-alkoholisches Gratis-Getränk.

Schalke 04 verteilt Softgetränke vor dem Spiel gegen Holstein Kiel

Der S04 errichtet für die Unterbringung der Zweiräder eine bewachte Fahrradgarage auf der Wiese gegenüber der Tausend-Freunde-Mauer.

„Zuletzt kam beim ersten Schalker Jugendkongress die Frage auf, wie wir die Anreise mit dem Fahrrad für unsere Fans attraktiver gestalten können. Die Pop-up-Fahrradgarage ist ein erster Lösungsansatz, den wir jetzt näher verfolgen wollen“, erklärt Sebastian Buntkirchen, Direktor Fans und Nachhaltigkeit, laut einer Klubmitteilung.

Schalke-Newsletter von RUHR24 abonnieren Jetzt anmelden: Der kostenlose S04-Newsletter von RUHR24 versorgt dich täglich mit den Top-News zu deinem Lieblingsverein.

Zusätzlich werden auf Radwegen in der Umgebung der Veltins-Arena „zwei Lastenräder im Einsatz sein, die etwa drei Stunden vor Spielbeginn mit Softgetränken befüllt werden und an Zuschauer, die mit dem Fahrrad zum Spiel anreisen, verteilt werden“, teilt der S04 mit.