Mitgliederversammlung des 1. FC Köln: Welche Themen auf der Tagesordnung stehen

Bei der Mitgliederversammlung des 1. FC Köln am 20. September wird wieder abgestimmt, was das Zeug hält. © Henning Kaiser/dpa

Am 20. September findet in der Lanxess Arena in Köln die Mitgliederversammlung des 1. FC Köln statt. Verschiedenes steht auf der Tagesordnung.

Köln – Es wird wieder abgestimmt, diskutiert, (hoffentlich) zugehört und gestritten: Die Mitgliederversammlung des 1. FC Köln findet am 20. September 2022 wieder in der Lanxess Arena in Köln statt. Um 18 Uhr geht die Veranstaltung, die in diesem Jahr als reines Präsenz-Event durchgeführt wird, los; auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wahl des Vorstandes.

Sicherlich wird es auch noch einmal um die Krawalle gehen, die vor rund zwei Wochen das Spiel des 1. FC Köln in der UEFA Europa Conference League beim OGC Nizza überschatteten. Es ist damit zu rechnen, dass Mitglieder ob dieses Themas noch einmal ordentlich Redebedarf haben werden. (mo)