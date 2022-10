1. FC Köln gegen Hoffenheim: Wird das Spiel am Sonntag verschoben?

Dichter Nebel machte eine Austragung der Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Slovácko am 27. Oktober unmöglich. © Glück Dalibor/dpa

Das Conference League-Spiel des 1. FC Köln beim 1. FC Slovácko findet am Freitag statt – welche Auswirkungen hat das auf die Hoffenheim-Partie am Sonntag?

Köln – Eigentlich sollte der 1. FC Köln am Donnerstagabend (28. Oktober) in der UEFA Europa Conference League beim 1. FC Slovácko um das Weiterkommen im Wettbewerb kämpfen – dichter Nebel, der sich über den gesamten Platz gelegt hatte, machte eine Durchführung der Partie an jenem Donnerstag jedoch unmöglich. Die Partie findet nun am Freitag, 28. Oktober, um 13 Uhr statt – nicht optimal für die Geißböcke, die laut Terminplan eigentlich am Sonntagabend (30. Oktober) in Köln schon wieder in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim ran müssen. Weshalb sich die Verantwortlichen bemühen, für eine Spielverlegung zu sorgen.

24RHEIN erklärt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Hoffenheim verschoben wird.

André Breitenreiter, Trainer der TSG Hoffenheim, äußerte sich am Freitag (29. Oktober) bereits zu einer möglichen Verlegung und erklärte, der Hopp-Club wolle sich „kooperativ zeigen“. (mo)