1. FC Köln vor Nizza-Duell: Stadt, Verein und Polizei bereiten sich vor

Von: Mick Oberbusch

Die Vorfälle beim Conference League-Spiel zwischen Nizza und dem 1. FC Köln wirken bei vielen Fans noch nach. © dpa

Der 1. FC Köln trifft am 3. November in der Conference League auf den OGC Nizza. Das Spiel steht bei den Behörden unter besonderer Beobachtung.

Köln – Die Vorfälle von Nizza Anfang September dürften wohl auch denjenigen ein Begriff sein, die normalerweise nicht so viel mit Fußball zu tun haben. Bilder, als Vermummte sich in den Farben des 1. FC Köln mit Nizza-Hooligans prügelten, sorgten für großes Aufsehen – weshalb klar ist, dass das neuerliche Duell der beiden Europapokal-Vertreter am 3. November in Köln unter besonderer Beobachtung stehen.

24RHEIN erklärt, wie sich Stadt, Polizei und Verein auf das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Nizza vorbereiten.

Beim ersten Aufeinandertreffen Anfang September waren insgesamt 32 Menschen verletzt worden, vier mussten ins Krankenhaus. Ein Mann stürzte bei den Krawallen vom Mittel- in den Unterrang. (mo)