1. FC Kaiserslautern gegen Braunschweig: Hier können Sie das Duell live verfolgen

Von: Marco Büsselmann

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt in der 2. Bundesliga Eintracht Braunschweig. So können Sie die Partie live im TV, Live-Stream und Ticker verfolgen:

Nach zuletzt vier Unentschieden in Folge will der 1. FC Kaiserslautern beim kommenden Heimspiel am Sonntag (2. Oktober/13:30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig zurück in die Erfolgsspur finden. Rund 35.000 Zuschauer werden im Fritz-Walter-Stadion erwartet. 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig – LUDWIGSHAFEN24 verrät, wo Sie die Partie live im TV, Live-Stream und Ticker verfolgen können.

Der gesperrte Stammtorwart Andreas Luthe fehlt den Roten Teufeln und wird wohl von Avdo Spahic vertreten. Auch Aaron Opoku ist gesperrt. Anas Bakhat, Angelos Stavridis und Ben Zolinski fallen ebenfalls aus. Fraglich ist der Einsatz von Philipp Hercher, der in dieser Woche nicht voll mittrainieren konnte. (mab)