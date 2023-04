FC Bayern – Hoffenheim heute im Live-Ticker: Musiala drückt die Bank – Upamecano darf ran

Von: Marius Epp

Dayot Upamecano steht gegen Hoffenheim in der Startelf. © IMAGO/Paul Currie

Der FC Bayern rollt den grünen Teppich in der Allianz Arena für die TSG Hoffenheim aus. Die Münchner müssen ohne Choupo-Moting und Mané auskommen. Der Live-Ticker.

FC Bayern München – TSG 1899 Hoffenheim | Samstag, 15.30 Uhr

| Samstag, 15.30 Uhr Mané suspendiert, Choupo-Moting verletzt: Findet die Tuchel-Elf ohne Stürmer wieder in die Spur?

FC Bayern München – TSG 1899 Hoffenheim -:- (-:-)

Aufstellung FC Bayern Sommer - Pavard, de Ligt, Upamecano, Cancelo - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Sané - Gnabry Aufstellung TSG Hoffenheim Baumann - Kabak, Brooks, Akpoguma - Kaderabek, Geiger, Stiller, Baumgartner, Angelino - Bebou, Kramaric Tore

Update vom 15. April, 14.52 Uhr: In der Bundesliga hat Thomas Tuchel bisher noch eine weiße Weste, beide Spiele gegen Dortmund und Freiburg hat er gewonnen. Folgt heute der dritte Sieg? Schiedsrichter der Partie ist Bastian Dankert. Zuhause haben die Bayern die letzten vier Spiele gewonnen. Schiedsrichter der Partie ist Bastian Dankert. In einer guten halben Stunde ist Anpfiff!

FC Bayern – TSG Hoffenheim: Tuchel setzt Musiala auf die Bank

Update vom 15. April, 14.22 Uhr: Der FC Bayern hat soeben seine Aufstellung veröffentlicht. Jamal Musiala sitzt nur auf der Bank, Dayot Upamecano bekommt nach seinem Katastrophen-Auftritt in Manchester die Chance auf Wiedergutmachung.

Im Sturmzentrum wird wohl wieder Serge Gnabry auflaufen, hinter ihm wirbeln Thomas Müller, Leroy Sané und Kingsley Coman. Joao Cancelo wird wohl die linke Abwehrseite beackern, Benjamin Pavard darf rechts ran. Alphonso Davies sitzt nur auf der Bank.

FC Bayern gegen Hoffenheim: Die Offensive klemmt

Erstmeldung vom 15. April: München – Die Pleite gegen Manchester City sitzt beim FC Bayern noch tief. Durch das 0:3 im Hinspiel droht den Münchnern der zweite Titel innerhalb kürzester Zeit flöten zu gehen. Umso wichtiger, dass in der Bundesliga nichts mehr anbrennt.

Patzer, wie der von Dayot Upamecano unter der Woche gegen die Engländer, sind gegen die TSG Hoffenheim verboten. Herzlich erwünscht sind dagegen Tore, die in den letzten Spielen eher Mangelware waren. Der normalerweise gefürchtete Angriffsmotor des FC Bayern – er stottert.

Das hängt sicherlich auch mit dem Ausfall von Eric Maxim Choupo-Moting zusammen, der in der bisherigen Saison so zuverlässig genetzt hatte. Am Freitag musste der Deutsch-Kameruner das Training abbrechen. Thomas Tuchel sprach zuletzt von einer „Reaktion im Knie“, die offensichtlich auch für das Spiel gegen Hoffenheim nicht beseitigt werden konnte.

Vertreten kann ihn auch Sadio Mané nicht, das hat sich der Senegalese aber selbst zuzuschreiben. Seine Disziplinlosigkeit unter der Woche in Manchester kostete ihn eine saftige Geldstrafe und eine Suspendierung für das Spiel gegen die Kraichgauer.

Chance auf Wiedergutmachung? Upamecano beim FC Bayern im Fokus

Im Fokus steht dagegen Dayot Upamecano, der einen maßgeblichen Anteil an der Höhe der Niederlage bei Manchester City hatte. „Er braucht natürlich Aufbauarbeit. Er weiß selbst, dass er Fehler gemacht hat. Wir sind bitterböse dafür bestraft worden“, sagte Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz.

Rund eine Stunde vor dem Spiel wird sich bei der Aufstellung zeigen, ob Tuchel ihm eine Chance auf Wiedergutmachung gibt. Das Spiel gegen die Hoffenheimer begleiten wir hier im Live-Ticker. (epp)