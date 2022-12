„Bester Verteidiger der Welt“: FC Bayern steigt angeblich in Gvardiol-Poker ein

Von: Boris Manz

Bei der WM 2022 überzeugt Joško Gvardiol. Zahlreiche Klubs buhlen um den RB-Verteidiger. Nun steht auch ein Transfer zum FC Bayern München im Raum.

Doha – Kroatien steht im WM-Halbfinale. Das Erfolgsrezept von Zlatko Dalić? Eine kompakte Defensive und ein hohes Laufpensum. Die Kroaten haben nach sechs Spielen erst drei Gegentore kassiert. Großen Anteil am funktionierenden Abwehrsystem hat Leipzigs Innenverteidiger Joško Gvardiol. Der 20-Jährige stand bereits vor dem Turnier in Katar bei fast allen Top-Klubs auf dem Zettel. Medienberichten zufolge ist der FC Bayern nun in den Transfer-Poker um das kroatische Abwehr-Juwel eingestiegen.

Name Joško Gvardiol Geburtstag 23. Januar 2002 in Zagreb Größe 1,85 m Vertrag bis: 2027 Stationen Dinamo Zagreb (-2021), RB Leipzig Erfolge 1 x DFB-Pokalsieger, 2x Kroatischer Meister, 1x Kroatischer Pokalsieger

Transfer News: Top-Klubs an Joško Gvardiol interessiert

Bereits vor dem Turnier rankten sich zahlreiche Gerüchte um Joško Gvardiol. Die überzeugenden Leistungen in Bundesliga und Champions League riefen viele Klubs aus dem Ausland auf den Plan, die Interesse am Leipziger Shootingstar anmeldeten. Mittlerweile stehen die Top-Klubs Schlange, wenn es um den „Maskenmann“ geht.

Vor knapp einem Jahr holte RB das kroatische Abwehrtalent für fast 19 Millionen Euro von Dinamo Zagreb und schon 18 Monate später blüht ein sattes Transferplus. Wie das französische Portal Foot Mercato berichtet, haben bereits drei Klubs konkret bei Leipzig angefragt.

Joško Gvardiol steht mit Kroatien im WM-Halbfinale. Neymar biss sich am RB-Verteidiger ein ums andere Mal die Zähne aus. © IMAGO / Nick Potts

Joško Gvardiol: Angebote für RB Leipzigs Abwehrtalent um die 100 Millionen Euro

Der FC Chelsea, der lange in der Pole-Position schien, und die beiden Klubs aus Manchester hätten jeweils für den kroatischen Abwehrchef geboten. Das höchste Transferangebot käme von den Skyblues und läge inklusive Bonuszahlungen bei 100 Millionen Euro. Laut dem Transfer-Experten Alfredo Pedulla plant außerdem Real Madrid ein Angebot über 90 Millionen Euro.

Dem Bericht von Foot Mercato zufolge will jetzt auch der FC Bayern in den Transfer-Poker einsteigen. Die Vereinsführung um Hasan Salihamidžić soll bereits ein Treffen mit der Entourage des Spielers geplant haben.

Transfer News: FC Bayern München will Joško Gvardiol

Fraglich bleibt, ob die Münchner nach dem 70-Millionen-Euro-Paket für Matthijs de Ligt noch einmal so viel Geld in der Abwehrzentrale ausgeben wollen. Die Verletzung von Lucas Hernandez und der abwanderungswillige Benjamin Pavard könnten die Bayern-Bosse aber zu einem weiteren Transfer drängen.

Nationaltrainer Zlatko Dalić bezeichnete Gvardiol jüngst als „besten Verteidiger der Welt.“ „In dem Alter schon so erwachsen zu spielen - es ist unfassbar“, sagte der kroatische Erfolgs-Coach.

Kroatien-Trainer Zlatko Dalić über Joško Gvardiol: „In dem Alter so zu spielen, ist unfassbar“

Der Berater von Gvardiol hält sich indes bedeckt. „Sicher, eine Menge Topklubs haben sich über Joško informiert, aber er hat einen Langzeitvertrag in Leipzig. Er fühlt sich in Leipzig wohl.“ Die Frage wird sein, wie lange noch.