„Hey! Das waren Hintergrund-Infos“: Tuchel liefert kuriosen Sky-Moment vor Bayern-Spiel

Von: Florian Schimak, Melanie Gottschalk

Keine Verschnaufpause für den FC Bayern. Nach dem bitteren Aus im DFB-Pokal geht es in der Liga weiter – ausgerechnet wieder gegen den SC Freiburg. Die Stimmen zum Spiel.

Freiburg – Nach dem enttäuschenden Aus im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg muss der FC Bayern nur wenige Tage später wieder gegen die Breisgauer ran. In der Bundesliga soll der Sieg gelingen und die Tabellenspitze verteidigt werden.

Denn schon in der kommenden Woche wartet mit dem Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City gleich der nächste Kracher.

Wir fassen alle Stimmen rund um die Partie des FC Bayern beim SC Freiburg vom 27. Spieltag zusammengetragen.

Christian Streich (Trainer SC Freiburg) vor dem Spiel bei Sky über ...

... wer das Musiala-Trikot im Hause Streich bekommt: „Erst einmal ist ja die Frage, ob er es mir gibt, weil seine Berateragentur hat es überall in den Medien vermeldet gehabt. Das ist wahnsinnig. 20-jährige Kerle und da tuen sich die verschiedenen Berater-Agenturen melden. Das ist unglaublich, in was für einer Zeit wir sind. Wenn ich es kriege, dann kriegt es der Bub und wenn ich es nicht kriege, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann wäre er vielleicht nochmal sauer, weil er nicht gewonnen hat.“

Thomas Tuchel und Sky-Moderatorin Nele Schenker sorgen für Lacher vor dem FCB-Spiel in Freiburg. © Michaela Merk/imago

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel bei Sky über ...

... den Sport, den er nach dem Pokal-Aus gemacht hat: „Hey! Das waren Hintergrund-Infos. Jetzt verrate ich‘s nicht.“ (lacht)

... den Gegner: „Freiburg hat eine außergewöhnliche Heimquote. Wir haben ein bisschen Vorarbeit geleistet unter der Woche, dass ihre Brust noch breiter ist. Es ist auf jeden Fall Druck drauf. Aber das ist normal, es ist Endspurt in der Bundesliga.“

... die Änderungen zum Pokal-Spiel: „Wir müssen gar nicht viel ändern. Wir haben das Spiel eigentlich dominiert. Wir hatten viele Halbchancen, waren dann nur nicht präzise genug. Wir wollen an der Grundemotionalität zulegen.“

... die Sturm-Frage: „Serge spielt vorne drin, mehr verrate ich. Es ist natürlicher für ihn. Er kann mit beiden Füßen abschließen und hat sehr gut trainiert auf der Neun.“

... die Erwartungen an Sadio Mane: „Dass er arbeitet gegen den Ball und dass er die Energie, der in Liverpool hatte, auch bei uns zeigt. Er braucht am Ende ein Tor und vielleicht gelingt ihm das, wenn er auf den Fokus auf die Arbeit gegen den Ball liegt.“