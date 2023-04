FC-Bayern-PK im Live-Ticker: Schon wieder Freiburg – Reagiert Tuchel personell auf Pokal-Enttäuschung?

Von: Marcel Schwenk

Stellt sich am Freitag den Fragen der Medien: Bayern-Trainer Thomas Tuchel. © IMAGO/Ulrich Wagner

Am 27. Bundesliga-Spieltag gastiert der FC Bayern in Freiburg, zuvor stellt sich Trainer Thomas Tuchel den Medien. Die Pressekonferenz im Live-Ticker.

Der FC Bayern muss nach der Enttäuschung im DFB-Pokal auch in der Liga gegen den SC Freiburg ran

FC Bayern vor Freiburg: Reagiert Tuchel nach der Pokalpleite personell?

Thomas Tuchel stellt sich den Fragen der Reporter: Wir sind live für Sie dabei!

+++ 11.50 Uhr: Wie kommt der FCB zurück in die Erfolgsspur? „Du brauchst am Samstag einen positiven Geist, ein klares Mindset. Du kommst aus der Situation nur in kleinen schritten raus. Wir haben versucht, die Stimmung hochzuhalten. Wir graben uns nicht ein und werden uns nicht verstecken. Wir dürfen uns erlauben, weiter positiv zu bleiben. Das war eigentlich die Ansprache. Die Form gibt es nur zurück, wenn wir uns um das Tägliche kümmern. Es gehört am Ende schon auch dazu, den Biss und die Widerstandsfähigkeit zu entwickeln. Es geht darum, gegen Freiburg die Zähne und eine Reaktion zu zeigen.“

+++ 11.48 Uhr: Über die vielen englischen Wochen. „Wir planen immer ein bisschen vorausschauend, so zwei, drei Spiele. Es kann sich jeder verdienen, die Spiele durchzuspielen, wenn nicht von der athletischen Abteilung wegen Belastungssteuerung kommt.“

+++ 11.45 Uhr: Über einen Ersatz für Choupo-Moting. „Thomas Müller kann da spielen, Sadio Mané und Serge Gnabry auch.“

+++ 11.43 Uhr: Über die aktuelle Form des Teams und die Arbeit mit der Mannschaft. „Ich bin sehr froh und dankbar, dass die Mannschaft Lust darauf hat und den Willen zeigt. Auch wenn mir das Ergebnis nicht recht gibt, waren manche Abläufe schon besser als beim Dortmund-Spiel. ich glaube nach wie vor an das Potenzial und die Zusammenstellung des Kaders - nicht nur für Samstag, auch für die Champions League. Wir haben nicht absolute Top-Form gerade, da müssen wir uns entsprechend verhalten. Da brauchen wir eine Offenheit und eine Akzeptanz, dass es so ist. Das erfordert Geduld und Arbeit.“

+++ 11.41 Uhr: Zur Aktion von Jamal Musiala. „Es ist nicht nur sein Fehler, es gab vorher Fehler in der Kette. Es gab vorher schon Dinge, die wir besser machen können. Die Aktion an sich ist natürlich unglücklich. Du kannst das Risiko nicht eingehen, die Arme über die Schulterhöhe zu nehmen. Das weiß er aber auch selber. Es war weder nach dem Spiel noch jetzt die Tage ein Thema.“

+++ 11.39 Uhr: Noch ein kurzer Rückblick auf das Pokalspiel. „Wir haben einen hohen Aufwand betrieben und haben die Bereitschaft gehabt. Wir haben aus meiner Sicht das Minimum zugelassen, nur zwei Fernschüsse. Nach zwei Spielen weigere ich mich noch, ein Muster zu erkennen. Aber klar, wir kriegen auf jeden Fall zu viele Gegentore. Auch wenn ich es selber eigentlich gar nicht sagen will, aber es ist kein Spiel, in dem du zwei Gegentore kriegst. Wir möchten in Freiburg den nächsten Schritt machen. Es ist super eng und wir müssen nachlegen, nachlegen, nachlegen.“

+++ 11.36 Uhr: Woran mangelt es aktuell? „Uns fehlt es aktuell an Präzision beim letzten Pass, auch ein wenig Kreativität. Man kann auch Form dazu sagen.“

+++ 11.34 Uhr: Wie ist die Personallage? „Choupo wird ausfallen, er hat Probleme mit dem Knie. Für Mathys Tel ist es zu früh und Upamecano ist Gelbgesperrt.“

+++ 11.32 Uhr: Wie wurde die Niederlage verdaut? „Ist natürlich ein unmittelbares Gefühl, Ärger bleibt natürlich bei der Auslosung und beim Halbfinale. Der unmittelbare Ärger ist vorbei, aber es wird nicht die letzte Niederlage im Sportlerleben bleiben. Es geht darum, Schlüsse zu ziehen und umzuwandeln. Wenn du für den FC Bayern arbeitest und spielst, tut es natürlich doppelt weh. Wir haben das Recht, positiv zu bleiben. Man kann auch Wut entwickeln und positiv bleiben. Wir haben ein wichtiges Spiel vor der Brust.“

+++ 11.31 Uhr: Der Trainer ist da, es geht los.

+++ 11.27 Uhr: In wenigen Minuten wird Thomas Tuchel auf dem Podium Platz nehmen und sich den Fragen der Presse stellen.

München - Der Frust beim FC Bayern war groß nach der 1:2-Pleite im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. „Es ist natürlich eine große Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob es richtig verdient ist, aber das spielt am Ende auch keine Rolle“, konstatierte Trainer Thomas Tuchel im Anschluss an die Begegnung.

Nun steht erneut ein Duell mit den Breisgauern bevor, am Samstag (8. April) geht es in der Liga um wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Während die Partie in der Hinrunde noch mit 5:0 gewonnen wurde, dürfte das jüngste Aufeinandertreffen die Sinne beim Rekordmeister geschärft haben und eher als Gradmesser dienen.

FC Bayern vor Freiburg: Passt Tuchel nach Pokalpleite die Aufstellung an?

Mit großem Interesse dürfte die Aufstellung des FCB am Samstag erwartet werden. Reagiert Tuchel auch personell auf die Enttäuschung im Pokal oder belässt er alles beim Alten? Erhält möglicherweise Angreifer Sadio Mané eine Chance von Beginn an? Und wie steht es um den Gesundheitszustand von Youngster Jamal Musiala, der am Dienstag mit seinem Handspiel den entscheidenden Elfmeter verursachte?

Erste Antworten könnte Tuchel auf der bevorstehenden Pressekonferenz liefern. Los geht’s an der Säbener Straße um 11.30 Uhr. Im Live-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden. (masc)