FC Bayern gegen SC Freiburg im Live-Ticker: Ein Wechsel beim FCB – Choupo-Moting kann starten

Von: Stefan Schmid

Der FC Bayern München empfängt nach dem erfolgreichen Tuchel-Debüt den SC Freiburg im Viertelfinale des DFB-Pokals. Der Live-Ticker zum Spiel.

Update, 20.20 Uhr: Noch 25 Minuten bis zum Anpfiff. Am Mikrofon von Sky äußert sich Thomas Tuchel zu seinem Wechsel in der Aufstellung. Die Herausnahme von Alphonso Davies „hatte gar nichts mit der Leistung zu tun“, sondern vielmehr mit Belastungssteuerung. Davies ist als letzter Bayern-Akteur von der Länderspielpause im Vorfeld des BVB-Spiels zurückgekehrt und habe sich eine Pause verdient.

FC Bayern München - SC Freiburg -:- (-:-)

FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting SC Freiburg: Flekken - Sildillia, Gulde, Ginter, Günter - Doan, Eggestein, Höfler, Grifo - Gregoritsch, Höler Tore:

Update, 19.50 Uhr: Auch die Aufstellung der Gäste aus Freiburg ist nun eingegangen. Wie sein Gegenüber nimmt auch Christian Streich einen Wechsel in der Startelf vor. Für Innenverteidiger Kenneth Schmidt kommt Offensivkraft Michael Gregoritsch. Damit stellen die Freiburger wohl auf eine Viererkette um und agieren damit mit zwei zentralen Offensiven.

FC Bayern gegen Freiburg: Cancelo beginnt für Davies

Update, 19.35 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Thomas Tuchel nimmt eine Veränderung im Vergleich zum 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund vor: João Cancelo startet für Alphonso Davies. Eric-Maxim Choupo-Moting, der am Montag vorsichtshalber nicht mittrainierte, steht in der Startelf.

Am Montag im Training geschont, kann Choupo-Moting im Pokal gegen Freiburg starten. © IMAGO / ActionPictures

Update, 19.15 Uhr: Eine halbe Stunde noch müssen sich die Fans beider Vereine gedulden, bis die Aufstellungen für das DFB-Pokal-Viertelfinale verkündet werden. Während die Bayern-Fans ziemlich sicher dieselbe Aufstellung wie gegen den BVB sehen werden, könnte sich bei Freiburg schon mehr tun.

Möglich, dass Christian Streich, der auf der Spieltags-PK sagte, dass eine „Sensation“ nötig sei, einige Wechsel in der Startelf vornimmt. Auch, weil sein Team am vergangenen Spieltag gegen Hertha BSC (1:1) sich nicht uneingeschränkt von der Schokoladenseite zeigte.

Bayern gegen SC Freiburg im DFB-Pokal: Drei Tage nach Sieg über Dortmund

Erstmeldung vom 4. April: München - Drei Tage nach dem fulminanten Tuchel-Debüt gegen Borussia Dortmund erwartet den FC Bayern die nächste Aufgabe: Am Dienstagabend empfangen die Münchner den SC Freiburg zum DFB-Pokal-Viertelfinale. Die Gäste spielen bislang eine starke Saison und befinden sich damit in der Bundesliga mitten im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Während beim deutschen Rekordmeister in den sportlichen Belangen zunächst wieder eitel Sonnenschein herrscht, polarisiert die Freistellung von Julian Nagelsmann ohne Unterlass. So dürften sich allem voran FCB-Präsident Herbert Hainer und Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender, kaum über die sportliche Ablenkung durch die Pokal-Partie beschweren.

Nach dem zehnten Bundesliga-Spieltag treffen der FCB und Freiburg nun zum zweiten Mal in dieser Saison aufeinander. © IMAGO / MIS

FC Bayern gegen SC Freiburg im DFB-Pokal: Vorzeichen sprechen für den Rekordmeister

Der FC Bayern München hat mit den Freiburgern keineswegs ein Traumlos im Viertelfinale erwischt. Die Breisgauer spielen bislang eine stabile Saison und stehen damit zu Recht auf dem vierten Tabellenplatz, sieben Punkte hinter den Münchnern. Eine Klatsche setzte es allerdings am zehnten Spieltag der Bundesliga – Gegner bei der 5:0-Niederlage: der FCB.

Auch wenn man nur die Pokalsaison in den Blick nimmt, ergibt sich ein klarer Vorteil zugunsten der Hausherren. Während Freiburg gegen die Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und St. Pauli jeweils in die Verlängerung musste (je 2:1 n. V.) und beim Achtelfinal-Sieg gegen den SV Sandhausen (2:0) erst in der 87. Minute das erlösende erste Tor fiel, marschierten die Bayern durch den Pokal. Gegen Viktoria Köln (5:0), FC Augsburg (5:2) und Mainz 05 (0:4) zeigten die Münchner nur ein einziges Mal Nerven, aber auch der zwischenzeitliche 0:1-Rückstand beim FCA stellte schlussendlich kein Problem dar.

Der FC Bayern ließ auch in der 2. Runde des DFB-Pokals beim FC Augsburg nichts anbrennen. © IMAGO / ActionPictures

FC Bayern gegen SCF im DFB-Pokal: Tuchel setzt auf eingespielte Achse

Bei Sieg gegen Freiburg in der Bundesliga-Hinrunde hütete übrigens Sven Ulreich das FCB-Tor. Ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, kann man jedoch behaupten, dass dies im heutigen Spiel nicht der Fall sein wird. Winter-Neuzugang und Neuer-Vertreter Yann Sommer ist im Tor gesetzt und auch sonst wird Thomas Tuchel wohl für keinerlei Überraschungen in seiner Startelf sorgen.

Schon auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Pokal-Partie kristallisierte sich heraus, dass wohl dieselbe Startelf wie gegen Borussia Dortmund das Vertrauen geschenkt bekommt. Tuchel brachte bereits eine „wünschenswerte“ Achse ins Gespräch, die das Spiel des FCB lenken soll. Gemeint sind Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Thomas Müller, die sich aber keineswegs auf ihren Status ausruhen dürften, so Tuchel. (sch)