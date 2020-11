FC Bayern in Salzburg im Live-Ticker: Aufstellung - Hansi Flick lässt einen Superstar schon wieder auf der Bank

Der FC Bayern München ist mit David Alaba in der Champions League beim FC Salzburg gefordert. Verfolgen Sie das Spiel hier im Live-Ticker.

FC Salzburg - FC Bayern München -:- (-:-), Di., 21 Uhr auf Sky*

Das Team von Hansi Flick* steht vor einer brisanten Aufgabe in der Champions League*

steht vor einer brisanten Aufgabe in der Das Alaba-Beben und die Corona-Infektion von Niklas Süle macht die Aufgabe in der Mozart-Stadt noch brisanter

und die von macht die Aufgabe in der Mozart-Stadt noch brisanter Die Partie des Rekordmeisters in Salzburg im Live-Ticker

FC Salzburg - FC Bayern München -:- (-:-), Di., 21 Uhr auf Sky

Aufstellung FC Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Camara, Junuzovic, Mwepu, M. Berisha, Szoboszlai - S. Koita Aufstellung FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Tolisso, Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski Tore: -

+++ AKTUALISIEREN +++

Update, 20.30 Uhr: Salzburg-Coach Jesse Marsch spricht bei Sky: „Ich habe unglaublichen Respekt vor dem Gegner. Wir dürfen nicht viele Fehler machen heute, das ist ganz klar. Aber wir brauchen auch Vertrauen in unsere Qualität.“

Update, 20.25 Uhr: Beim FC Red Bull Salzburg steht mit Dominik Szoboszlai ein richtig interessanter Spieler in der Startelf. Der 20-jährige Ungar gilt als eines der größten Talente in Europa mit einer gesegneten Schusstechnik und einer enormen Zweikampfstärke. Kann er auch heute gegen den FC Bayern performen?

Unsere Aufstellung gegen den FC Bayern: 1 Stankovic, 7 Koita, 8 Berisha, 14 Szoboszlai, 15 Ramalho, 16 Junuzovic, 17 Ulmer, 19 Camara, 39 Wöber, 43 Kristensen, 45 Mwepu



Sämtliche weitere Berichterstattung zum Spiel findet unter https://t.co/k8NcsfnO8y statt. #SALFCB — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) November 3, 2020

Update, 20.15 Uhr: Die Salzburger müssen heute auf den jungen Stürmer Patson Daka verzichten. Der 22-Jährige erzielte in der vergangenen Saison 24 Tore. Aktuell fällt der Angreifer aber wegen einer Oberschenkelverletzung aus.

Update vom 3. November, 20.05 Uhr: Thomas Müller absolviert heute sein 547. Pflichtspiel für den FC Bayern. Nur ein Spieler hat seit dem Bundesliga-Aufstieg mehr Pflichtspiele gemacht: „Der Bomber der Nation“, Gerd Müller, der an diesem Dienstag 75 wird. Auch von dieser Stelle nur die besten Wünsche.

FC Salzburg - FC Bayern im Live-Ticker: Hansi Flick setzt Leroy Sané auf die Bank

Update vom 3. November, 19.55 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da: Leroy Sané sitzt wieder nur auf der Bank. Ansonsten bringt Hans Flick im „Derby“ mit den Österreichern seine mutmaßlich stärkste Elf. Ergo: Auch Robert Lewandowski steht wieder in der Anfangsformation.

Update vom 3. November, 19.45 Uhr: Der FC Red Bull Salzburg ist eine echte Tormaschinerie. In zwölf Pflichtspielen erzielte die Mannschaft von Jesse Marsch schon 46 Treffer.

Zuletzt gab es in der österreichischen Bundesliga ein 5:0 gegen WSG Tirol sowie ein 7:1 gegen den TSV Hartberg. In der Champions League spielten die Österreicher 2:3 bei Atlético Madrid und 2:2 gegen Lok Moskau. Was geht heute Abend gegen die Bayern?

FC Red Bull Salzburg - FC Bayern im Live-Ticker: Zlatko Junuzovic gibt sich forsch

Update vom 3. November, 19.25 Uhr: Vor der Partie gegen den vermeintlich übermächtigen FC Bayern geben sich die Salzburger forsch - allen voran ein ehemaliger Bundesliga-Profi.

„Was die Bayern auszeichnet, ist ihre Mentalität, das Sieger-Gen. Sie wollen jedes Spiel gewinnen, jeden Titel holen. Aber in einem Spiel kann alles passieren. Das ist bei der Nähe zu München fast schon ein Derby“, sagte Zlatko Junuzovic (einst Werder Bremen) am Montag. Natürlich wäre ein Punkt oder gar ein Sieg „eine harte Überraschung. Aber warum sollten wir es nicht schaffen?“

FC Salzburg - FC Bayern im Live-Ticker: Champions-League-Spiel unter Eindruck des Terroranschlags in Wien

Update vom 3. November, 19.10 Uhr: Natürlich steht auch das Champions-League-Spiel des FC Bayern München heute Abend in Salzburg unter dem schrecklichen Eindruck des mutmaßlichen Terroranschlags in Wien* am Montagabend.

Der FC Red Bull Salzburg kündigte deshalb an, auf Maßnahmen wie Facebook-Live-Schalten, die Lichtershow beim Einlaufen und Tor-Musik zu verzichten. Die Uefa als Ausrichter unterstützte dies zur Gänze, heißt es von Klub-Seite.

FC Salzburg - FC Bayern im Live-Ticker: Der Vertragspoker um David Alaba polarisiert weiter

Update vom 3. November, 13.34 Uhr: Auch am Champions-League-Spieltag ist der vorerst gescheiterte Vertragspoker um David Alaba das beherrschende Thema. Der Österreicher legte gegen die Führung des FC Bayern nochmal nach - und gab seinerseits Interna preis*.

Experten wie Lothar Matthäus oder Marcel Reif äußerten sich kritisch zu der Sache*. Sportlich hat der Krach aber erst einmal keine Auswirkungen: In Salzburg wird Alaba höchstwahrscheinlich in der Startelf stehen.

FC Bayern bei FC Salzburg im Live-Ticker: Süle fällt wegen Corona-Infektion aus

Update vom 3. November, 10.00 Uhr: Der FC Bayern trifft am Dienstagabend in der Königsklasse auf den FC Salzburg, wie sich der Red-Bull-Ableger international nennen muss. Die Münchner, die aus den ersten beiden Gruppenspielen je drei Punkte holten, müssen in Österreich nicht nur auf Niklas Süle verzichten, der aufgrund einer Coronavirus-Infektion ausfällt. Auch ein ein Leistungsträger im Mittelfeld wird für die Partie ausfallen.

FC Bayern bei FC Salzburg im Live-Ticker: Ein weiterer FCB-Star muss daheim bleiben

Noch am Montagmittag ging Hansi Flick von einem Einsatz von Leon Goretzka aus, doch der Nationalspieler muss nun erneut passen. Bereits beim Auswärtssieg in Köln beklagte der 25-Jährige Wadenprobleme, diese scheinen ihn noch zu beeinträchtigen. Außerdem fehlt bei den Bayern Alphonso Davies beim Auftritt in Salzburg, Hansi Flick muss bezüglich seiner Aufstellung also wieder etwas herumtüfteln.

Für Hansi Flick* wird die Partie seines Titelverteidigers beim FC Salzburg eine ganz besondere, denn er kehrt als Cheftrainer an seine alte Wirkungsstätte zurück. Im Sommer 2006 saß Flick in elf Spielen als Co-Trainer neben Ex-Bayern-Coach Giovanni Trapattoni auf der Bank des österreichischen Meisters, bekam jedoch nach der WM 2006 einen Job in Jogi Löws Trainerteam beim DFB. Kurios: Den Job bei Red Bull Salzburg bekam Flick durch Lothar Matthäus, der ebenfalls in Trapattonis Trainerteam arbeitete.

Tomorrow, Hansi Flick returns to Red Bull Salzburg. Fourteen years ago, he was the joint assistant coach at the club, working alongside head coach Giovanni Trapattoni and Lothar Matthäus.



Now, he returns as the treble-winning head coach of the best team in Europe. pic.twitter.com/lKygiEOV9L — Karan Tejwani (@karan_tejwani26) November 2, 2020

FC Bayern bei FC Salzburg im Live-Ticker: Salzburg trifft erneut auf Titelverteidiger

Update vom 3. November, 8.01 Uhr: Für den FC Salzburg ist das Duell mit dem FC Bayern besonders: Die Salzburger treffen - wie schon im letzten Jahr gegen den FC Liverpool - auf den Titelverteidiger in der Champions League. Für den Salzburger Sportdirektor Christoph Freund ist das „eine super Geschichte“.

Die tz hat mit ihm in einem Interview gesprochen*. Vor den Münchnern hat er großen Respekt. Für ihn ist das Team von Hansi Flick im Moment die „beste Mannschaft der Welt“.

FC Bayern bei FC Salzburg im Live-Ticker: Auf Flick-Elf wartet Herausforderung

Erstmeldung vom 2. November: München - Der FC Bayern* ist am Dienstagabend in der Champions League* beim FC Salzburg gefordert. Die Partie ist für die Elf von Hansi Flick* an sich schon einer besondere Herausforderung, sind die Gastgeber mit Coach Jesse Marsch grundsätzlich ein unangenehmer Gegner.

Hinzu kommt das große Beben am Montag um David Alaba. Die Bosse des FC Bayern* haben ihr Vertragsangebot an den Abwehrchef offenbar zurückgezogen, wie Präsident Herbert Hainer am Sonntagabend im Blickpunkt Sport bestätigte. Damit dürfte die Zukunft des Österreichers ab dem kommenden Sommer* nicht an der Isar liegen. Alaba selbst zeigte sich auf der PK am Montagmittag „überrascht“* von der Vorgehensweise des Vereins.

FC Bayern bei FC Salzburg im Live-Ticker: Welche Auswirkungen hat das Alaba-Beben?

So gerät die Rückkehr Alabas in sein Heimatland völlig in den Hintergrund. Vielmehr steht die Diskussion um seine Zukunft im Vordergrund. Zudem ist es auch gut möglich, dass diese sich auf die Leistung der Mannschaft auswirken könnte. Zumal der 28-Jährige in den vergangenen Partien nicht immer ganz frei von Wackler war. Allerdings ist das Thema Alaba nicht das einzige, was den FCB aktuell beschäftigt.

🎙 "Würde mich freuen, wenn David hier bleiben würde, weil er ein toller Spieler & Mensch ist. Er ist beliebt in der Mannschaft & im Klub. Ich bin überzeugt davon, dass er genauso wie in den Spielen zuvor seine Topleistung abruft & alles dafür tut, dass der #FCBayern Erfolg hat." pic.twitter.com/1MI0YXECuY — FC Bayern München (@FCBayern) November 2, 2020

Außerdem bereitet nämlich der positive Corona-Test von Niklas Süle am Montag an der Säbener Straße* Kopfzerbrechen. Der Innenverteidiger befindet sich inzwischen in Quarantäne und wird am Dienstagabend beim FC Salzburg definitiv ausfallen. Dadurch dürfte Jerome Boateng anstelle des 24-Jährigen in den kommenden Wochen zum Einsatz kommen.

Live-Ticker: FCB zu Gast in Salzburg - Gelingt der große Schritt in Richtung CL-Achtelfinale?

Die Salzburger, die in der Königsklasse als „FC“ anstelle von „Red Bull“ fungieren, haben aus ihren ersten beiden Partien gegen Lokomotive Moskau und Atletico Madrid lediglich einen Zähler geholt. Dennoch sollten die Bayern die Gastgeber nicht unterschätzen, denn die Spiele liefen für den österreichischen Meister mehr als unglücklich.

Mit einem Sieg dürfte der FC Bayern aber einen ganz, ganz großen Schritt ins Achtelfinale der Königsklasse machen und darf somit weiterhin von der Titelverteidigung in der Königsklasse* träumen. Sollte Atletico gleichzeitig seine Partie in Moskau gewinnen, hätten die Bayern nach zwei Siegen zum Auftakt acht Punkte Vorsprung auf Platz 3 in der Gruppe A. Man darf gespannt sein, ob die Flick-Elf die Aufreger im Umfeld in der Mozart-Stadt ausblenden kann. *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerks (smk)