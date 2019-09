Vor dem Spitzenspiel: RB-Trainer und Ex-Löwe Nagelsmann erinnert sich an Siege gegen den FC Bayern

Gegen den FC Bayern München hat Julian Nagelsmann bereits einige Erfolge holen können. Nun blickt er zurück auf die schönsten Begegnungen.

München - Am Samstag kommt es im Spitzenspiel der Bundesliga zum großen Duell: Zu Hause empfängt RB Leipzig den FC Bayern München. Für den neuen Bullen-Trainer Julian Nagelsmann geht es darum, seine Bayern-Bilanz mit einem weiteren Triumph krönen. Vier Erfolge hat er gegen den deutschen Rekordmeister bereits holen können. In der Sport Bild (Mittwochsausgabe) hat er nun auf sie zurückgeblickt.

Nagelsmann, Jahrgang 1987, nennt zunächst den Merkur-Cup im Jahr 1997. Damals trat er mit dem FC Issing gegen die E-Jugend der Bayern an - es reichte für ein 1:1-Unentschieden. „Wir waren ein 800-Einwohner-Dorf und haben gegen den großen FC Bayern gespielt, weil wir so eine gute Jugend hatten. Wir haben unentschieden gespielt. Das war sensationell“, sagte er der Sport Bild. „Als kleiner Stöpsel war Bayern München die Übermacht schlechthin. Man hat zu ihnen aufgeschaut.“

FC Bayern: Nagelsmann holt ersten Sieg in der B-Jugend

In der Jugend lief Nagelsmann unter anderem für die Münchner Löwen auf. 2002, damals spielte er in der Regionalliga Süd der B-Jugend, holte er mit 1860 einen 3:1-Sieg. Für Nagelsmann war es das erste Duell als Blauer mit dem Erzrivalen und bis heute einer der schönsten Siege. „Es war ein Stadt-Derby und schon in der Jugend recht heiß. Wir haben verdient gewonnen, das war sehr schön.“

Nachdem Nagelsmann seine Karriere als Spieler 2008 beendet hatte, begann er seine Trainerlaufbahn. In der Saison 2016/17 gab er mit der TSG 1899 Hoffenheim sein Bundesliga-Debüt und konnte gleich einen Sieg gegen die Bayern holen. Mit einem knappen 1:0 setzten sich die Hoffenheimer durch. „Sehr schönes Volleytor von Andrej Kramaric“, sagte er in der Sport Bild über das einzige Tor des Spiels. Hoffenheim lag zu dem Zeitpunkt überraschend auf dem dritten Tabellenplatz. Trotz der guten Ausgangslage war der Sieg gegen den Spitzenreiter ein besonderer Moment.

FC Bayern: Nagelsmann mit durchwachsener Bilanz gegen Rekordmeister

Den konnte Nagelsmann noch einmal ein halbes Jahr später wiederholen. Zu Beginn der Spielzeit 2017/18 kam es wieder zum Duell gegen die Bayern. Erneut siegten Kraichgauer - dieses Mal sogar mit einem 2:0. „Am meisten ist mir das Tor zum 1:0 in Erinnerung geblieben, als wir die Bayern mit einer schnellen Einwurf-Situation überrascht haben, in der auch ein Balljunge mitgespielt hat. Der hatte das sehr gut gemacht.“

Nagelsmanns Bilanz gegen den FC Bayern ist aber bei weitem nicht so tadellos, wie man es auf den ersten Blick vermuten könnte. In sechs Bundesliga-Partien als Trainer gegen den Rekordmeister gewann er zweimal - dreimal verlor sein Team allerdings. Gegenüber der Sport Bild hat er die Spiele eingeordnet: „Das waren schon tolle Siege zu Hause. Allerdings auch in einer Phase, in der Bayern nicht allzu stabil war.“ Es gab aber auch schwere Stunden: „Die letzten Spiele haben wir verloren, einmal haben wir auswärts sogar früh 2:0 geführt, aber am Ende gegen Heynckes noch 2:5 verloren, obwohl wir gut mitgehalten hatten.“

FC Bayern verlangt RB Leipzig eine außergewöhnliche Leistung ab

Was bedeutet das für das Topspiel am Samstag? Ist RB Leipzig in der Favoritenrolle? Schließlich liegt das Team an der Tabellenspitze und musste in dieser Saison noch keinen Punkt abgegeben. Nagelsmann sieht die Bayern derzeit in einer sehr stabilen Phase und fordert eine außergewöhnliche Leistung seines Teams, um seine Bilanz aufzubessern.

Nagelsmann war in der Vergangenheit als Trainer der U17 des FC Bayern im Gespräch. Heute ist er dankbar dafür, dass der Wechsel zu den Münchnern nicht geklappt hat, berichtet tz.de*. Nagelsmann ist nicht der einzige Ex-Löwe im Trainerteam von RB Leipzig. Auch sein Co-Trainer lief als Spieler für die Sechziger auf.

Video: Nagelsmann: "Sind in der Lage, Titel zu gewinnen"

