FC Bayern - RB Leipzig im Live-Ticker: Showdown! Nutzen die Münchner den Herbstmeister-Elfmeter?

FC Bayern gegen RB Leipzig - es ist alles angerichtet für ein echtes Spitzenspiel. Setzen sich die Münchner an der Tabellenspitze ab? Der Live-Ticker.

Der FC Bayern* trifft im Bundesliga-Topspiel auf RB Leipzig* .

trifft im Bundesliga-Topspiel auf . Mit einem Sieg kann das Team von Hansi Flick* einen wichtigen Schritt zur Herbstmeisterschaft machen.

einen wichtigen Schritt zur Herbstmeisterschaft machen. Wir begleiten den Kracher am Samstag ab 18.30 Uhr im Live-Ticker.

FC Bayern München - RB Leipzig -:- (-:-), Samstag, 18.30 Uhr

Aufstellung FC Bayern: Aufstellung RB Leipzig: Tore:

München - Für den FC Bayern ist es eines der wichtigsten Spiele der bisherigen Saison. Schließlich ist RB Leipzig zum echten Titelkonkurrenten geworden. Unter normalen Umständen würde die Allianz Arena* brennen - doch auch ohne Fans ist es ein Fußball-Highlight. Nach dem unbedeutenden Spiel gegen Atletico Madrid wird es für den Rekordmeister nun umso wichtiger.

FC Bayern - RB Leipzig im Live-Ticker: Davies wieder im Mannschaftstraining

Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Leon Goretzka bekamen unter der Woche eine Pause - gegen Leipzig sind sie natürlich wieder dabei. Das Training am Donnerstag absolvierten die Stars wie gewohnt. Auch Alphonso Davies trainierte erstmals seit seiner Verletzung Ende Oktober wieder mit dem Team. Am Samstag ist er aber noch nicht im Kader.

Dass die Bayern in der aktuellen Verfassung zu schlagen sind, bewiesen die letzten Spiele. Schmerzlich wird Joshua Kimmich in der Zentrale vermisst, Corentin Tolisso fällt weiter aus, wie Flick auf der Pressekonferenz* bestätigte. Gegen den Tabellenzweiten kommt es mehr denn je auf defensive Stabilität an. Seiner offensiven Spielidee wird Trainer Hansi Flick aber treu bleiben. Eine ähnliche Philosophie vertritt auch sein Gegenüber Julian Nagelsmann.

FC Bayern - RB Leipzig im Live-Ticker: Nagelsmann vor Topspiel zurückhaltend

Der Coach der Sachsen hob die Mannschaft im letzten Jahr auf ein noch besseres, noch konstanteres Level. Die Frage ist: Wann ist das Team reif für die großen Titel? Große Kampfansagen hört man aus dem Osten nicht. Auch vor dem Spiel am Samstag gab sich Nagelsmann defensiv - für ihn ist das Champions-League*-Spiel gegen Manchester United wichtiger als das Spiel gegen Bayern.

FC Bayern - RB Leipzig im Live-Ticker: Transfer-Duell könnte sich anbahnen

„Wenn wir in der Champions League weiterkommen wollen, müssen wir gewinnen. Wenn wir in der Bundesliga* gegen Bayern München nicht gewinnen sollten, haben wir noch ein paar Spiele vor uns, um unsere Ziele zu erreichen.“ Noch hat RB Leipzig das Bayern-Gen nicht. Trotzdem können sie den Münchnern wehtun.

Nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf dem Transfermarkt könnte es bald ein Duell Bayern-Leipzig geben. Es geht um einen Spieler von Red Bull Salzburg*. (epp) *tz.de ist Teil des Ippen-Redaktionsnetzwerks.