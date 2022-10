Bayern-PK mit Nagelsmann und Kimmich im Live-Ticker: Neue Sorgen um Müller

Pressekonferenz vor Inter

Der FC Bayern trifft in der Champions League auf Inter Mailand. Die Pressekonferenz mit Trainer Julian Nagelsmann und Joshua Kimmich im Live-Ticker.

München – Der FC Bayern ist wieder im „Flow“, wie es der Rekordmeister nach dem 6:2-Kantersieg gegen Mainz selbst nannte. Für die Tabellenführung in der Bundesliga hat es nach sechs Pflichtspielerfolgen in Folge aber noch nicht gereicht, Union Berlin holte sich die Spitzenposition wieder zurück. In der Champions League dagegen ist den Bayern der erste Platz und der damit verbundene Einzug ins Achtelfinale vor dem abschließenden Gruppenspiel am Dienstag (21 Uhr) gegen Inter Mailand nicht mehr zu nehmen.

Dennoch wollen die Münchner ihre Serie ausbauen und somit im „Flow“ bleiben. Trainer Julian Nagelsmann, der am Montag um 13 Uhr auf der Pressekonferenz die Fragen der Journalisten beantwortet, könnte dem ein oder anderen Star gegen Inter eine Pause gönnen und rotieren. Auch Joshua Kimmich ist bei der PK zu Gast. Sorgen gibt es hingegen weiterhin um Manuel Neuer und Thomas Müller, die auch in der Champions League verletzt fehlen werden.

Bayern empfängt in der Champions League Inter Mailand: Nagelsmann und Kimmich auf PK

„Man hat doch gegen Mainz gesehen, wie unsere Mannschaft tickt. Jeder, der spielt, möchte zeigen, was er drauf hat“, sagte Vorstandsboss Oliver Kahn. „Es gibt keine Veränderung, was die Performance der Mannschaft anbelangt, egal wer reinkommt. Das ist der Zustand, da möchte man hinkommen. Die, die spielen werden gegen Inter, wollen das Spiel gewinnen. Das wird ganz bestimmt alles, aber kein gemütliches Freundschaftsspiel. Dafür ist viel zu viel Prestige im Spiel.“

„Wir werden schon etwas verändern, aber wir müssen abwarten, was in den nächsten zwei Tagen passiert. Es werden wahrscheinlich keine sieben Spieler, die wir rotieren, aber drei, vier vielleicht schon“, sagte Nagelsmann im Anschluss an das 6:2 gegen Mainz und fügte an: „Wir haben einige, die viele Minuten in den Knochen haben.“ Eine Pause ist für Abwehrchef Matthijs de Ligt zu erwarten, der zur Halbzeit mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt wurde. Sein logischer Ersatz in der Innenverteidigung wäre Benjamin Pavard, der am Sonntag offenbar für einen Trainings-Eklat beim FC Bayern sorgte und Nagelsmann ignorierte.

FC Bayern sorgt sich um Thomas Müller: Neue Diagnose bei Hüftverletzung

Man darf gespannt sein, wie das Training der Bayern um 11 Uhr an der Säbener Straße vor der Pressekonferenz verlaufen wird. Dann mischt auch Leroy Sané wieder mit, der nach seinem Muskelfaserriss am Sonntag das Mannschaftstraining aufgenommen hat. Ob er direkt eine Option für die Startelf ist, dürfte Nagelsmann auf der PK um 13 Uhr verraten.

Verzichten muss der Trainer des FC Bayern weiterhin auf Manuel Neuer und Thomas Müller. Während der Torhüter seit Wochen seine Schultereckgelenkprellung auskuriert, scheint auch die Hüftverletzung bei Müller kurz vor der WM 2022 komplizierter als zunächst angenommen zu sein.

FC-Bayern-PK mit Nagelsmann und Kimmich im Live-Ticker: Müller bangt um WM-Teilnahme

„Bei Thomas haben wir die Diagnose, dass er muskulär ein kleines Problem hat“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. „Wie lange das dauert, kann ich nicht sagen.“ Müller selbst sieht die WM-Teilnahme nicht in Gefahr. Nagelsmann könnte auch hier Licht ins Dunkel bringen.

Verfolgen Sie die FC-Bayern-PK mit Nagelsmann und Kimmich am Montag um 13 Uhr hier im Live-Ticker. (ck)