FC-Bayern-PK heute live: Zufrieden mit der Champions-League-Auslosung, Herr Nagelsmann?

Von: Christoph Klaucke

Trainer Julian Nagelsmann spricht auf der Bayern-PK über die Champions-League-Auslosung. © Mladen Lackovic/Imago

Wie reagiert Julian Nagelsmann auf die Champions-League-Auslosung? Die Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Spiel in Leverkusen im Live-Ticker.

München - Der FC Bayern blickt gespannt auf die Auslosung in der Champions League, doch am Wochenende steht auch ein wichtiges Bundesliga-Spiel in Leverkusen auf dem Programm. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wird auf der Pressekonferenz am Freitag, um 13.30 Uhr, zu beiden Themen ausführlich Rede und Antwort stehen.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 35 Jahre), Landsberg am Lech Verein: FC Bayern München Amtsantritt: 2021 Vertrag bis: 2026

Champions-League-Auslosung: Was sagt Trainer Nagelsmann zum Viertelfinal-Gegner?

Beim FC Bayern ist in diesen Stunden die Champions-League-Auslosung das alles beherrschende Thema. Auf welchen Gegner treffen die Bayern im Viertelfinale?

Wenn Julian Nagelsmann am Freitag im Presseraum an der Säbener Straße Platz nimmt, wird die Katze endlich aus dem Sack sein. Ein Hauptaugenmerk wird dann aber schon wieder in Richtung Meisterrennen in der Bundesliga gehen.

FC Bayern in Leverkusen zu Gast: Ausrutscher vor BVB-Kracher verboten

Denn die Bayern bekommen es am Sonntag (17.30 Uhr) mit formstarken Leverkusenern zu tun, bevor nach der Länderspielpause Borussia Dortmund in der Allianz Arena zu Gast ist.

Der FC Bayern hat seit dem letzten Spieltag einen Vorsprung von zwei Punkten auf Verfolger BVB, diesen würden die Münchner natürlich gerne mit ins Spitzenspiel am 1. April nehmen. Gegen Leverkusen droht möglicherweise erneut ein Ausfall von Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting, der an Rückenproblemen leidet.

FC-Bayern-PK mit Julian Nagelsmann heute im Live-Ticker: Dürfen die Party-Stars in Leverkusen ran?

Derweil feiern vier Bayern-Stars in einem Münchner Luxus-Hotel mit Palina Rojinski und Stefan Giesinger. Nicht unbedingt die beste Spielvorbereitung, was wohl Trainer Nagelsmann zur Freizeitgestaltung seiner Kicker sagt? In unserem Live-Ticker zur Bayern-PK mit Nagelsmann, am Freitag, ab 13.30 Uhr, verpassen Sie keine wichtige Aussage. (ck)