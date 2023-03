Bayern-PK heute im Live-Ticker: Wird Augsburg nach Paris-Gala zum Stolperstein, Herr Nagelsmann?

Von: Christoph Klaucke

Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz des FC Bayern. © Mladen Lackovic/Imago

Der FC Bayern trifft nach der CL-Gala gegen PSG in der Bundesliga auf den FC Augsburg. Die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann im Live-Ticker.

München – Der FC Bayern hat sich im Achtelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt. Ein Ausscheiden wäre an der Säbener Straße einem Weltuntergang gleichgekommen. So kann diese Saison weiterhin eine richtig gute werden, wie es dem bajuwarischen Selbstverständnis entspricht. Dafür muss am Samstag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg aber direkt nachgelegt werden. Vor der Partie gibt der FC Bayern mit Julian Nagelsmann am Freitag, um 13 Uhr, eine Pressekonferenz.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 35 Jahre), Landsberg am Lech Verein: FC Bayern München Amtsantritt: 2021 Vertrag bis: 2026

Ausrutscher verboten: FC Bayern will Tabellenführung verteidigen

Die Bayern hatten am Mittwoch nach dem 2:0 über PSG allen Grund zum Feiern. Kapitän Thomas Müller gab zu, dass er „frühestens um vier“ ins Bett gehen würde. Nach der Königsklassen-Gala steht nun aber der Bundesliga-Alltag auf dem Plan.

Der deutsche Rekordmeister darf sich im Titelrennen keinen Ausrutscher mehr erlauben. Borussia Dortmund hat in diesem Jahr neun Punkte aufgeholt und sitzt dem FC Bayern im Nacken – nur die Tordifferenz trennt die beiden Rivalen. Vor dem direkten Duell am 1. April nach der Länderspielpause muss der Tabellenführer neben Augsburg noch nach Leverkusen. Doch Vorsicht: Im Hinspiel Mitte September 2022 setzte es ein 0:1 beim FCA.

Bayern-PK mit Julian Nagelsmann im Live-Ticker: Rotation nach CL-Gala gegen Augsburg?

Nach dem kräftezehrenden PSG-Match könnte FCB-Coach Julian Nagelsmann einigen Stammspielern eine Verschnaufpause geben. Der in der Champions League gelbrot-gesperrte Benjamin Pavard dürfte in die Mannschaft zurückkehren. Auch Leroy Sané und Serge Gnabry, der das 2:0 erzielte, sind Startelfkandidaten – war der Sieg über PSG auch ein Befreiungsschlag für die Bayern-Buhmänner?

Diese Frage und weitere wird Nagelsmann auf der Bayern-PK am Freitag, um 13 Uhr, beantworten. In unserem Live-Ticker verpassen Sie keine wichtige Aussage. Erfreuliche Nachrichten gab es derweil für einen Langzeitverletzten: Hernandez-Tage im puren Glück. (ck)