Bayern-PK vor Augsburg heute im Live-Ticker: Wer ersetzt Jamal Musiala, Herr Tuchel?

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Thomas Tuchel stellt sich vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg der Presse. © IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Der FC Bayern empfängt am 2. Bundesliga-Spieltag den FC Augsburg. Thomas Tuchel stellt sich vor dem Spiel. Die Presse-Konferenz im Live-Ticker.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel, Freitag, 14.30 Uhr

Gnabry oder Müller: Zwei Optionen als Ersatz für den verletzten Musiala

Neuzugang im Anflug: Steht Daniel Peretz am Sonntag bereits im Kader?

Der Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

München – Der Bundesliga-Start ist geglückt. Nach der deftigen Pleite im Supercup gegen RB Leipzig zeigte der FC Bayern am vergangenen Freitag zum Bundesliga-Start die gewünschte Reaktion. Bei Werder Bremen zeigte Neuzugang Harry Kane erstmals, warum die Münchner über 100 Millionen für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft in die Hand nahmen.

FC Bayern verlor zwei der letzten vier Bundesliga-Partien gegen den FCA

Bayerns neue Nummer Neun wurde in seinem ersten Bundesliga-Spiel mit einem Assist und einem Tor gleich mal zu einem der Matchwinner. Am Ende stand ein überzeugender 4:0-Auftakterfolg. Gegen den FC Augsburg soll am Sonntag der zweite Sieg folgen.

Aber Achtung: Die Augsburger entwickelten sich in den letzten Duellen zu einer Art Angstgegner für den FC Bayern. Zwei der vergangen vier Bundesliga-Partien konnten die Fuggerstädter für sich entscheiden. In der Allianz Arena hielt sich der deutsche Rekordmeister aber zumeist schadlos gegen den FCA. Der letzte Augsburger Punktgewinn in München war im September 2018.

Gnabry oder Müller: Wer ersetzt den angeschlagenen Musiala?

Damit das so bleibt, will Thomas Tuchel die bestmögliche Bayern-Elf auf den Platz schicken. Allerdings muss der FCB-Coach nach der Verletzung von Jamal Musiala im Vergleich zur letzten Woche umstellen. Nach tz-Informationen könnte Leroy Sané in die Mitte rücken und der bislang angeschlagene Serge Gnabry die Position Rechtsaußen übernehmen.

Eine andere Option ist Thomas Müller. Das FCB-Urgestein steht nach einer zähen Vorbereitung wieder voll im Saft und bewies in Bremen als Joker gleich seine Qualitäten. Müller legte das alles entscheidende 3:0 durch Sané auf.

Neuzugang im Anflug: Daniel Peretz könnte gegen Augsburg das erste Mal im Kader sein

Zumindest auf der Bank könnte das erste Mal auch Torhüter Daniel Peretz Platz nehmen. Der Israeli steht vor einem Wechsel an die Säbener Straße und soll am Freitag den Medizincheck absolvieren. (kk)