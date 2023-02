Neuer, Sommer, Nübel? Hamann legt sich bei Bayerns Torwart-Frage fest

Von: Boris Manz

Die Torwart-Stelle beim FC Bayern ist zur neuen Saison vakant. Didi Hamann hat sich festgelegt, wer das Rennen zwischen Nübel, Neuer und Sommer macht.

München – Manuel Neuer, Yann Sommer oder Alexander Nübel? Wer steht beim FC Bayern in der kommenden Saison zwischen den Pfosten? In der heiß diskutierten Torwart-Frage hat sich Sky-Experte Didi Hamann festgelegt. Für Nübel, der zuletzt mit RB Leipzig in Verbindung gebracht wurde, sieht er keine Zukunft in München. Ein Konkurrenzkampf zwischen Sommer und Neuer könnte er sich vorstellen, sieht aber den Schweizer unter bestimmten Bedingungen vorn.

Manuel Peter Neuer Yann Sommer Alexander Nübel * 27. März 1986 * 17. Dezember 1988 *30. September 1996 Größe: 1,93 m 1,83 m 1,93 m Marktwert: 12 Millionen Euro 5 Millionen Euro 10 Millionen Euro Vertrag bis: 30.06.2024 30.06.2025 30.06.2025

Ungeklärte Zukunft im Tor des FC Bayern: Manuel Neuer, Yann Sommer oder Alexander Nübel?

Nach dem schweren Ski-Unfall von Manuel Neuer im Dezember begann die große Torwart-Diskussion beim FC Bayern. Sportvorstand Hasan Salihamidžić erwog eine Rückholaktion vom designierten Nachfolger Alexander Nübel, doch der Wechsel platzte, da die AS Monaco nicht so wirklich wollte.

Schlussendlich präsentierte der Rekordmeister mit dem 34-jährigen Yann Sommer eine Lösung für die Rückrunde, doch die langfristige Zukunft in der Torwart-Frage ist weiter ungeklärt.

FC Bayern News: Didi Hamann zweifelt an Manuel Neuers Rückkehr

Didi Hamann hat sich jetzt ausführlich zur vakanten Position geäußert. Nach dem Unterschenkelbruch und dem Skandal-Interview hält Hamann ein Comeback Neuers als Kapitän für unrealtistisch. „Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er noch mal zurückkommt und sein altes Niveau erreicht“, gab Hamann im Interview mit der Abendzeitung zu Bedenken.

Zur sportlichen Situation sagte Hamann weiter: „Neuer muss erst einmal wieder gesund und fit werden. Nur wenn er dann besser sein sollte als Sommer, hat er noch eine Chance, seine alte Position zurückzubekommen.“

Didi Hamann war als Experte beim Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt im Einsatz. © IMAGO/Jan Huebner

FC Bayern: Alexander Nübel wieder im Bayern-Trikot? Hamann kann sich das „nicht vorstellen“

Auch in Alexander Nübel sieht Hamann nicht die Zukunft, auch wenn dieser von einer Rückkehr nach München träumt. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nübel noch mal das Bayern-Trikot tragen wird. Dafür ist einfach zu viel passiert“, so Hamann. „Selbst wenn Bayern ihm sagen würde, dass er ab dem Sommer gleichberechtigt wäre mit den anderen Torhütern, würde Nübel das wohl nicht machen. Er will die Garantie haben, die Nummer eins zu sein“

Bundesliga-Saison 2023/2024: Bleibt Yann Sommer ein weiteres Jahr im Bayern-Tor?

Die logische Schlussfolgerung in der Debatte wäre ein weiteres Jahr mit dem Winter-Neuzugang. „Wenn sich Yann Sommer in dieser Rückrunde nichts zuschulden kommen lässt, wird er als Nummer eins in die neue Saison gehen“, prophezeite Hamann.

In der Bundesliga-Rückrunde wartet Sommer noch auf eine weiße Weste (4 Spiele/6 Gegentore), doch bei den Gegentoren war er zumeist machtlos. Mit Gregor Kobel rückte unlängst ein weiterer externer Torhüter in das Blickfeld des Rekordmeisters. (btfm/dpa)