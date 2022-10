FC Bayern: Nagelsmann-PK im Live-Ticker – de Ligt „immer bereit“ gegen Lewandowski

Von: Stefan Schmid

Julian Nagelsmann auf der Champions-League-Pressekonferenz. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bert Harzer

Der FC Bayern tritt in der Champions League beim FC Barcelona an. Die Pressekonferenz vor dem Spiel können Sie hier im Live-Ticker verfolgen.

Matthijs de Ligt (Spieler FC Bayern München) über …

… sein Aufeinandertreffen mit Robert Lewandowski: „Vor einem Spieler wie Robert Lewandowski hast du immer Respekt. Aber wenn du gegen einen Spieler wie Robert Lewandowski spielen musst, musst du immer bereit sein und alles machen.“

… Frenkie de Jong (seinen ehemaligen Mitspieler bei Ajax Amsterdam): „Ich spreche viel mit ihm. Ich glaube, er hatte am Anfang der Saison eine schwierige Phase gehabt. Ich glaube, dass er ein hervorragender Spieler ist.“

… die Eingewöhnung beim FC Bayern: „Ich denke, dass alle meine Kollegen mir sehr viel geholfen haben hier. Ich bin jetzt angekommen hier und das ist sehr wichtig für mich.“

… die Wichtigkeit des Spiels gegen Barcelona: „Ein Spiel gegen Barcelona ist immer wichtig. Ich glaube, das ist ein sehr großes Spiel. Für unser Ziel, den ersten Platz in der Gruppe zu gewinnen, müssen wir morgen gewinnen.“

Update vom 25. Oktober, 19.14 Uhr: In gut 15 Minuten beginnt die Pressekonferenz in Spanien. Von besonderem Interesse dürften erste Verlautbarungen von Julian Nagelsmann zur Aufstellung für das morgige Aufeinandertreffen mit dem FC Barcelona sein. Ein mögliches weiteres Thema könnte auch die noch ungewisse Zukunft des gerade aufblühenden Choupo-Motings sein. Oliver Kahn verhielt sich bei einer diesbezüglichen Nachfrage betont zurückhaltend.

Vorbericht: Barcelona - In der Champions League gibt es diese Saison für den FC Bayern keinen Grund zur Klage. Bislang konnten die Münchner die maximale Punkteausbeute einfahren und auch im Hinspiel beim 2:0-Erfolg gegen den FC Barcelona überzeugen. Nun steht das Rückspiel in der katalanischen Hauptstadt an. Am Tag vor der Partie stellt Julian Nagelsmann sich auf der Pressekonferenz am Dienstagabend (19.30 Uhr) in Barcelona den Fragen der Journalisten. Neben ihm auf dem Podium wird FCB-Verteidiger Matthijs de Ligt Platz nehmen.

FC Bayern: Nagelsmann-PK im Live-Ticker – bleibt Mané wieder nur die Bank?

Nach der kurzzeitigen Ergebnis-Delle in der Bundesliga hat sich der FC Bayern spielerisch wie auch in den Ergebnissen rehabilitiert und zeigt seine gewohnte Dominanz. Zuletzt spielte man die TSG Hoffenheim gekonnt an die Wand, einzig die Chancenverwertung beim 2:0 durfte kritisiert werden. Das Gesicht des kürzlichen Erfolges ist ohne Zweifel Eric Maxim Choupo-Moting, der abermals in der Startelf aufgeboten wurde und den Treffer zum Endstand beisteuerte.

Wo Gewinner sind, gibt es aber auch immer Verlierer, wenn auch in diesem Fall sicherlich nur im Kleinen. Nachdem das Experiment Mittelstürmer mit Sadio Mané gescheitert war, zog es den Neuzugang auf den Flügel. Es endete zuletzt für den Senegalesen mit einem Platz auf der Bank. Gegen Hoffenheim stand auf der von Mané favorisierten linken Außenbahn Kingsley Coman in der Startelf, erst in der 61. Minute wurde der Neuzugang der Münchner eingewechselt.

FCB-Trainer Nagelsmann bezeichnete sein Vorgehen als „eher eine Entscheidung für King“ und nicht gegen Mané. Man darf also gespannt sein, ob sich diese Entscheidung gegen Barcelona wiederholen wird. Möglicherweise gibt die Pressekonferenz bereits Aufschluss über die Personalie.

Barcelona um Torjäger Lewandowski droht das frühe Champions-League-Aus

Eine weitere Thematik, die vor der Begegnung im Camp Nou – mal wieder – hochgekocht werden wird, ist das Aufeinandertreffen mit Robert Lewandowski. Der war im Sommer nach ewigem Hickhack nach Barcelona gewechselt. Sehr zum Leidwesen seines neuen Arbeitgebers blieb der Pole im Hinspiel in der Allianz Arena aber torlos. Und auch in der Gesamtbetrachtung verläuft die bisherige Champions-League-Saison enttäuschend für die Katalanen. Das Ausscheiden aus der Königsklasse ist alles andere als unrealistisch.

Kann Barcelona im heimischen Stadion gegen Bayern keinen Sieg einfahren, wird der Abstieg in die Europa League wohl besiegelt sein. Außer Inter Mailand erlaubt sich gegen die noch punktlosen Tschechen von Viktoria Pilsen einen groben Ausrutscher. Ob es ein Vorteil für die Katalanen ist, dass FCB-Keeper Manuel Neuer weiterhin fehlen wird, ist zumindest fraglich. Denn auch dessen Ersatz Sven Ulreich wird aufgrund seiner guten Leistungen mit Lob überschüttet. Verfolgen Sie die Pressekonferenz des FC Bayern mit Julian Nagelsmann, am Dienstag um 19.30 Uhr, hier im Live-Ticker. (sch)