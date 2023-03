Nagelsmann kontert Kritik am Sky-Mikro: „Das sind keine Nachwuchsspieler“

Von: Sascha Mehr

Teilen

Thomas Müller freut sich über die Tabellenführung. Nagelsmann verteidigt Dreierwechsel. Die Stimmen nach dem Spiel beim VfB Stuttgart.

München - Bundesliga-Topspiel am Samstagabend: Der FC Bayern München gewinnt mit 2:1 beim VfB Stuttgart. Wir fassen für Sie die Stimmen von Sky und aus der Mixed Zone zusammen.

Eric Maxim Choupo-Moting (Spieler des FC Bayern) über...

...die Vertragsverlängerung: Der FC Bayern München war Plan A. Man weiß nie was passiert, ich fühle mich aber sehr wohl beim FC Bayern. Ich denke, dass ich auch in wichtigen Spielen viel gespielt habe, gebe immer mein Bestes und will immer von Anfang an auf dem Platz stehen.

...das Spiel gegen den VfB Stuttgart: „Ein wichtiger Sieg für uns. Aber natürlich haben wir nicht unser bestes Spiel gemacht. Wir können einige Dinge verbessern. Der Gegner war griffig und dann ist es immer schwer. Nach dem Anschlusstreffer hat man im Stadion gespürt, dass sie Hoffnung auf einen Zähler hatten.“

Julian Nagelsmann (Trainer des FC Bayern) über...

...die Nichtberücksichtigung von Cancelo: „Wir wollten nochmal auf dem Flügel wechseln. Pavard ist gegen PSG gesperrt und weil es hier gegen seinen Ex-Verein geht, wollte ich ihn bringen.

...das anstehende Spiel gegen PSG: „Ergebnisse kann man nicht vorhersehen. Wir haben eine gute Ausgangsposition, aber es wird ein neues Spiel.

...den Bruch im Spiel nach dem Dreierwechsel „Wen habe ich denn eingewechselt? Drei Topspieler. Die Spieler haben den Anspruch zu spielen. Ich habe Mane, Sane und Gnabry gebracht, keine drei Nachwuchsspieler. Das ist eher ein Zeichen, dass der Trainer ein drittes und viertes Tor will.“

...das Spiel gegen Stuttgart: „Nach dem 2:0 haben wir mehrere Kontersituationen nicht gut zu Ende gespielt. Wir haben das Spiel im Griff, wenn du aber spät ein Gegentor bekommst, wird es halt nochmal eng. Wir müssen es seriöser zu Ende spielen und auf das dritte Tor gehen. Dann ist das Spiel früher durch.“

Julian Nagelsmann, Cheftrainer des FC Bayern München. © IMAGO/Jan Huebner

...über die Aufstellung gegen PSG und eine Startelfgarantie für Müller: „Ich gehe davon aus, dass Müller spielt. Wenn er gesund ist, wird er spielen. Ich muss das Spiel nochmal analysieren und schauen was Paris macht, dann entscheide ich.“

Thomas Müller (Spieler des FC Bayern) über...

...Neuzugang Cancelo, der erneut auf der Bank saß: „Wir sind eine super Mannschaft und halten zusammen. Aber Personaldebatten, wer spielt und wer nicht spielt, mache ich hier nicht.“

...den Dreierwechsel nach dem 0:2: „Das kannst du so machen. Es sah nicht so aus, als könnte Stuttgart nochmal zurückkommen. Wenn wir uns das 1:2 ansehen, war das Tor einfach schwer zu verteidigen und kann passieren.

... das Spiel gegen Stuttgart: „Wir sind zufrieden, haben gewonnen und sind wieder Tabellenführer. Wenn der FC Bayern oben steht, habe ich mir immer ein gutes Gefühl. Dass es am Ende nochmal eng war, ist vielleicht eine gute Prüfung für das Champions League-Spiel gegen PSG.

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand des FC Bayern) vor dem Spiel über...

...die Vertragsverlängerung von Choupo-Moting: „Wir sind froh, dass wir ihn haben. Was im Sommer passiert auf dem Transfermarkt, kann ich nicht sagen. Die Verlängerung hat nichts mit einem Transfer von Harry Kane zu tun. Choupo soll einfach weitermachen wie bisher, weiter Tore machen. Wir sind sehr zufrieden mit ihm.“

Bruno Labbadia (Trainer VfB Stuttgart) vor dem Spiel über...

...über seine Aufstellung: „Wir haben nicht viele Spieler, die die Führung auf dem Platz übernehmen können. Waldemar Anton ist einer dieser Spieler. Gegen den FC Schalke hatte er keine gute erste Halbzeit, trotzdem spielt er heute, weil er wichtig ist für die Defensive.“

...die Lage beim VfB: „Viel getan, viel verändert, was sich aber leider nicht in positiven Ergebnissen widerspiegelt. Wir investieren viel, aber haben immer wieder individuelle Fehler. Es sind schon extrem viele Dinge, die da zusammenkommen. Mich schmerzt es, dass wir so wenige Punkte geholt haben. Wir brauchen „Anstecker“, so will ich es mal nennen, nicht unbedingt „Drecksäcke“.

...das Spiel gegen den FC Bayern: „Das Spiel gegen den FC Bayern ist kein Charaktertest. Die Mannschaft will immer, aber kann manchmal nicht. Wir müssen über den Berg kommen und diesen Weg jetzt gehen. Wir müssen in der Liga bleiben und gehen auch in das Spiel gegen die Bayern, um zu punkten. Uns ist bewusst, dass wir einen Top-Tag brauchen.“

Julian Nagelsmann (Trainer des FC Bayern) vor dem Spiel über...

...die Kosten, wenn man als Trainer den Schiedsrichter verbal angeht: „Für mich 50.000 Euro, aber intern habe ich keine Strafe vom Verein bekommen.

...die Bedeutung der Partie gegen den VfB Stuttgart: Wir haben heute ein wichtiges Bundesligaspiel gegen Stuttgart. Sie werden uns die Hölle heiß machen. Borussia Dortmund hat gestern Abend gewonnen und wir wollen heute nachziehen und die Tabellenführung wieder übernehmen.

...die Analyse des Gegners: „Es geht nicht nur darum, die Defensive zu analysieren, sie haben auch eine starke Offensive. Wir müssen auf die offensiven Spieler aufpassen, auch wenn sie wahrscheinlich tief verteidigen werden.

Borna Sosa (gesperrter Abwehrspieler des VfB Stuttgart) vor dem Spiel über...

....das Lob von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann: „Ich habe immer gesagt, er ist einer der besten Trainer auf der Welt. Du kannst viel von ihm lernen und jeder Spieler will mit solch einem Trainer zusammenarbeiten. Hoffentlich hat er beim heutigen Spiel aber nicht so viel Glück.“

....sein Fehlen gegen den FC Bayern: „Das wird hart, nur zuzuschauen. Ich will natürlich immer spielen, ich muss die Sperre aber akzeptieren. Ich hoffe die Jungs schaffen es heute auch ohne mich, gegen den FC Bayern München zu punkten.“ (smr)