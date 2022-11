Bayern-Aufstellung gegen Bremen: Ohne Müller und de Ligt – mit 500-Minuten-Mann?

Von: Marius Epp

Bundesliga-Endspurt vor der WM: Der FC Bayern empfängt am Dienstagabend Werder Bremen. Wirft Julian Nagelsmann die Rotationsmaschine an?

München - Der FC Bayern grüßt wieder von der Tabellenspitze - dem knappen Sieg gegen Hertha BSC und der krachenden Pleite von Union Berlin gegen Bayer Leverkusen sei Dank. Vor der WM-Pause gilt es noch die Hürden Werder Bremen und Schalke 04 zu nehmen.

In beiden Spielen definitiv fehlen wird Thomas Müller. Auf der Pressekonferenz vor dem Bremen-Spiel kündigte Nagelsmann an, dem 33-Jährigen vor der WM keinen Einsatz mehr im Bayern-Dress zu geben. „Ich glaube, das ist auch in seinem Interesse“, sagte der Trainer.

FC Bayern - Werder Bremen: Müller und de Ligt nicht dabei

„Die Chance einer Verletzung ist schon da, wenn er jetzt zu früh einsteigt. Da wir alle fit haben, müssen wir es nicht riskieren.“ Dem ins Tor zurückgekehrten Manuel Neuer gehe es hingegen „sehr gut“. Er habe die Schulter nach dem Comeback-Spiel etwas mehr gespürt, aber das sei normal. Neuer werde auch gegen Bremen im Tor stehen.

Während in der Offensive alle außer Müller verfügbar sind, fallen in der Abwehr Matthijs de Ligt (Knieprobleme), Alphonso Davies (Muskelfaserriss) und Josip Stanisic (Mandelentzündung) gegen Bremen aus. Die Abwehr stellt sich deshalb von allein auf: Noussair Mazraoui auf rechts, Dayot Upamecano und Benjamin Pavard in der Mitte und Rückkehrer Lucas Hernandez auf der linken Seite sind gesetzt.

Aufstellung des FC Bayern gegen Bremen - bringt Nagelsmann einen 500-Minuten-Mann?

Im zentralen Mittelfeld führte in letzter Zeit kein Weg mehr an dem Duo aus Joshua Kimmich und Leon Goretzka vorbei. Goretzka wurde gegen die Hertha leicht angeschlagen ausgewechselt. Möglich, dass einer der beiden Reservisten Marcel Sabitzer oder Ryan Gravenberch sich gegen Bremen beweisen darf.

Vor allem Gravenberch kam in den letzten Spielen kaum mehr zu Einsatzzeit. Zusammengerechnet kommt er in dieser Saison auf knapp 500 Spielminuten. Im Sturm absolut gesetzt ist Eric Maxim Choupo-Moting, dessen Torhunger noch nicht gestillt sein dürfte. Auch Jamal Musiala ist kaum mehr aus der Startelf wegzudenken.

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern gegen Werder Bremen

Neuer - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Gravenberch - Gnabry, Musiala, Mané - Choupo-Moting (epp)