FC Bayern - VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Neu formierte Flick-Elf gefordert - reicht‘s zum Sieg?

Der FC Bayern hat noch zwei Spiele bis zur Winterpause - und die haben es in sich. Mit dem VfL Wolfsburg ist der erste formstarke Gegner in München zu Gast. Das Spiel im Live-Ticker.

FC Bayern München - VfL Wolfsburg -:- (-:-) , Mittwoch, 20.30 Uhr (Sky).

, Mittwoch, 20.30 Uhr (Sky). Leon Goretzka fällt aus - Hansi Flick* muss im Mittelfeld wieder improvisieren.

fällt aus - muss im Mittelfeld wieder improvisieren. Wir begleiten das Spiel im Live-Ticker.

Aufstellung FC Bayern: Neuer - Boateng, Süle, Alaba - Gnabry, Tolisso, Müller, Hernandez - Coman, Sané - Lewandowski Aufstellung VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Pongracic, Roussillon - Arnold, Schlager - Brekalo, Philipp, Baku - Weghorst Tore: Schiedsrichter: Marco Fritz

+++ AKTUALISIEREN +++

Update vom 16. Dezember, 20.20 Uhr: Der Countdown läuft - in zehn Minuten ist der FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg gefordert. Am früheren Abend gewann der SC Freiburg mit 2:0 gegen Schalke 04. Parallel zu den Münchner laufen noch folgende Partien: Bielefeld gegen Augsburg und Köln gegen Leverkusen. Auf geht‘s in den Bundesliga-Mittwoch!

Update vom 16. Dezember, 20.02 Uhr: Ob bei Wolfsburg jemand mit dieser Aufstellung des FC Bayern gerechnet hat? Hansi Flick krempelt sein Team komplett um - nicht unbedingt personell, aber in der Formation. In einer halben Stunde ist Anpfiff. Überwinden die Münchner ihren kleinen Durchhänger?

Update vom 16. Dezember, 19.26 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Jamal Musiala zunächst auf der Bank. Es sieht nach einer Dreierkette aus - Benjamin Pavard spielt nicht. Diese Elf schickt Hansi Flick ins Rennen:

Außerdem sind mit Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sané drei Flügelspieler in der Startelf. Wir dürfen gespannt sein, wie die Münchner genau auflaufen. Lucas Hernandez rückt wieder für Davies in die Mannschaft.

Der VfL Wolfsburg geht es wie folgt an:

Marin Pongracic steht zum ersten Mal in der aktuellen Bundesliga-Saison in der 🐺-Startelf! @JossGuilavogui ist zurück im Kader. 💪💚#FCBWOB #VfLWolfsburg pic.twitter.com/eXOe2a2EjO — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) December 16, 2020

Oliver Glasner bringt Joshua Guilavogui und Marin Pongracic in die Mannschaft.

FC Bayern - VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Klopp an Musiala dran?

Update vom 16. Dezember, 19.15 Uhr: Wegen der Ausfälle von Joshua Kimmich und Leon Goretzka steigen die Chancen, dass Jamal Musiala auch gegen Wolfsburg wieder in der Startelf stehen wird. An seiner Seite könnte Corentin Tolisso auflaufen. So oder so muss Hansi Flick ein Not-Mittelfeld aufstellen. Javi Martinez steht ebenfalls nicht zur Verfügung.

Musiala hat sich mittlerweile festgebissen im Bayern-Team und ist fester Bestandteil des Kaders. Das soll sich nun auch in seinem Gehalt wiederspiegeln. Gerüchten zufolge bereitet der Verein ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor. Glaubt man der Daily Mail, ist auch der FC Liverpool mit Jürgen Klopp am 17-Jährigen Top-Talent interessiert.

FC Bayern - VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Wölfe bislang zahnlos in München

Update vom 16. Dezember, 18.45 Uhr: Ein bisschen Statistik: Bisher war der VfL Wolfsburg 23-mal beim FC Bayern zu Gast. Die Wölfe konnten keines der Spiele gewinnen - Rekord. Kein anderes Bundesliga-Team ging so oft auswärts beim gleichen Team leer aus. Zudem musste der FC Bayern 2020 zuhause noch keine Niederlage einstecken.

Ob sich diese Trends fortsetzen, wird sich heute Abend zeigen. Zumindest ist ein Sieg der Niedersachsen angesichts der Mini-Krise der Bayern nicht völlig utopisch.

FC Bayern - VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Alaba-Wirbel vor dem Spiel

Update vom 16. Dezember, 16.55 Uhr: Noch immer gibt es Spekulationen um die Zukunft von David Alaba beim FC Bayern. Vor dem Spiel gegen Wolfsburg sind nun Zahlen an die Öffentlichkeit gekommen*. Sie zeigen die angebliche Gehaltsentwicklung des Österreichers seit 2008.

Die Zeichen stehen bei Alaba nach wie vor eher auf Abschied. Mittelfristig müssen sich die Bayern also nach Ersatz umschauen. Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn haben schon einen Plan für den Winter*. Zuerst soll das Jahr aber in sportlicher Hinsicht versöhnlich abgeschlossen werden. Gegen Wolfsburg und Leverkusen wollen die Münchner zwei Siege einfahren. Ob das gelingt, erfahren wir heute Abend.

FC Bayern - VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Flick muss Not-Mittelfeld basteln

Update vom 16. Dezember, 12.15 Uhr: Die Bayern treten heute Abend zu ihrem vorletzten Spiel des Jahres 2020 an. Was ist gegen Wolfsburg drin? Wir sind schon gespannt. Marco Fritz wird die Partie leiten - um 20.30 Uhr geht es los.

Erstmeldung vom 15. Dezember, 17.13 Uhr: München - „Es ist wie ein Abrisskalender“, sagte Hansi Flick vor zwei Wochen. Und genau das beschreibt die aktuelle Stimmungslage beim FC Bayern* wohl am besten. Zwei Spiele noch, dann winkt ein kurzer Urlaub. Das Problem: Es warten keine Gegner, die man mal schnell im Vorbeigehen schlägt. Mit dem VfL Wolfsburg* und Bayer Leverkusen* hat der Triple-Sieger noch zwei schwere Aufgaben vor sich.

FC Bayern - VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Goretzka fällt aus - Kimmich noch keine Option

Einer der Gründe, warum sich die Münchner aktuell so schwertun, ist die Verletzungsmisere. Und sie will kein Ende nehmen: Gegen Wolfsburg wird Leon Goretzka wegen einer Muskelblessur fehlen. Er hatte in der Abwesenheit seines Partners Joshua Kimmich das Mittelfeld einigermaßen zusammengehalten. Nun muss Flick noch mehr improvisieren. Neuzugang Marc Roca ist wohl der heißeste Anwärter auf einen Startelfeinsatz - so viele Optionen gibt es auch nicht mehr.

Mut macht hingegen die erstaunlich schnelle Genesung von Kimmich*, der bereits wieder voll am Teamtraining teilnahm. Für das Spiel am Mittwoch ist er aber noch nicht dabei, wie Flick auf der Pressekonferenz* klarstellte. Abgesehen vom Mittelfeld sieht es personell gut aus.

FC Bayern - VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Lewandowski trifft auf seinen Lieblingsgegner

Besonders sind Duelle gegen den VfL Wolfsburg für einen Bayern-Spieler: Robert Lewandowski* hat gegen keinen Bundesligisten öfter getroffen als gegen die Wölfe. An seine fünf Tore in neun Minuten 2015 werden sich wohl die meisten Bundesliga-Fans noch gut erinnern. Es ist die letzte Chance für den Polen, sich final für die Wahl zum Weltfußballer zu empfehlen. Am Donnerstag könnte er der erste Spieler seines Landes werden, der den Preis gewinnt.

FC Bayern - VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Wer stoppt Weghorst?

Der VfL Wolfsburg ist im Gegensatz zu den Bayern noch ungeschlagen. Auch die Niedersachsen haben einen gefährlichen Stürmer: Wout Weghorst ist so etwas wie die Lebensversicherung der Elf von Trainer Oliver Glasner. „Er ist einer der besten Stürmer der Liga“, warnt Flick vor dem wuchtigen Holländer. Entweder soll ihn Jérôme Boateng oder Niklas Süle in den Griff bekommen. Die körperlichen Voraussetzungen dazu haben beide.

Lassen die gebeutelten Bayern im Jahres-Endspurt erneut Federn? Im Januar sollte sich die Personalsituation jedenfalls wieder verbessern - inklusive eines Quasi-Neuzugangs*. (epp) *tz.de ist Teil des Ippen-Redaktionsnetzwerks.